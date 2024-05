Pašvaldības policijas ziņas (31.10.)

Pārkāpumus izdara nepilngadīgie

24. oktobrī pulksten 23.30 Saldus profesionālajā vidusskolā reibumā aizturēts šīs skolas audzēknis. Viņam sastādīts administratīvais protokols un uzlikts 5 Ls naudas sods.

25. oktobrī policistus izsauca uz Saldus autoostu, kur vairāki pusaudži spridzina petardes. Pirms pašvaldības policistu ierašanās ar vainīgajiem pārrunas jau veica valsts policisti.

25. oktobrī aizturēts pusaudzis, kas spārdīja atkritumu urnu pie Bērnu un jaunatnes centra. Ar vecākiem pārrunāta dēla uzvedība.

Aiztur reibumā

25. oktobrī uz Lielās ielas aizturēts pārlieku iereibušais Aldis Karašauskis (dzim. 1983. g.). Tā kā gada laikā šis ir atkārtots sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpums, tiesa viņam piesprieda 3 diennaktis administratīvā aresta.

26. oktobrī aizturēts Jolants Kalnenieks (dzim. 1977. g.), kas naktī streipuļoja pa Tūristu ielu. Viņam uzlikts 5 Ls naudas sods.

28. oktobrī brīdinājums izteikts Viktoram Kovaļčukam (dzim. 1948. g.), kas reibumā gulēja uz soliņa autoostā.

Traucē kaimiņus

25. oktobrī pulksten 24 saņemta sūdzība no Nākotnes ielas 1b par to, ka kādā dzīvoklī pārāk skaļi uzvedas. Ar trokšņotājiem veiktas pārrunas. Līdzīga sūdzība pēc divarpus stundām saņemta no Rīgas ielas 18. Arī šeit veiktas pārrunas.

26. oktobrī pulksten 22.30 par kaimiņu skaļo uzvedību sūdzējās Tirgotāju ielas 15. nama iedzīvotāji. Dzimšanas dienas svinētāji brīdināti. Līdzīga iemesla dēļ brīdināti svinību dalībnieki Smilšu ielā, par kuriem pusdivpadsmitos naktī sūdzējās kaimiņi.

Samierina strīdniekus

27. oktobrī pulksten 2.30 ģimenes strīds izcēlies Dzirnavu ielā 5. Ar strīdniekiem veiktas pārrunas.

Informēja Saldus pašvaldības policijas priekšnieks Rolands Marģelis