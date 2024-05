Reklāma maldina un pat kaitē sievietēm

Sieviešu vidū ir izplatīti maldīgi, no reklāmas radušies pieņēmumi par intīmās higiēnas precēm un to lietošanu.

Tā secināts pēc augustā un septembrī Baltijas valstīs veiktā pētījuma. Reklāma līdz šim bijusi galvenais informācijas nesējs par intīmās higiēnas precēm, tāpēc patērētājas nav saņēmušas informāciju par to, kāds ir kuras preces saturs un kā tas var ietekmēt viņas veselību. 71% aptaujāto sieviešu par šim precēm nekad nav konsultējušās ar ārstu. 67% patērētāju secinājumus par produkta saturu un tajā izmantotajiem materiāliem izdara pašrocīgi, nezinot neko par produkta saturu. Tāpēc sievietēm nereti rodas veselības problēmas, jo viņas izvēlas plašāk reklamēto preci, nevis to, kura ir veselīgāka un var pasargāt viņu no alerģijas, niezes vai sēnīšu slimības pastiprināšanās.

Pagājušajā nedēļā P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā notika vadošo Latvijas ārstu ginekologu un mediju apaļā galda diskusija "Vai vērts sevi mīlēt vairāk?", kurā tika apspriesti pētījuma rezultāti. Risinājums, ko ieteica ginekoloģes, - izvēlēties preces, kuru sastāvā ir dabīgi materiāli. Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija ir piešķīrusi savu ieteikumu precēm, kuras satur dabīgus materiālus.

Novembrī tiks uzsākta sieviešu informēšanas kampaņa, un sievietes saņems vairāk informācijas par intīmo higiēnu, higiēnas precēm un to saturu.