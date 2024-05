Kalnu skola - tā ir zīmogs, kāda nav citur

Next

BIBLIOTĒKĀ. No šī gada skolas un pagasta bibliotēka ir vienuviet. Te lasa Ruta Velīte (no kreisās), arī mazā Beatrise un Raivis.

Šodien Kalnu vidusskola ir tik gaiša, tajā ir tik silti, kā sen nav bijis. Skolai svētki.

Sākums - ar aizrautību

15 gadu ir daudz vai maz? Ja salīdzina ar gadsimtiem - nekas, bet - ja kaut ar vienu skolēnu, kas reiz sācis mācīties 1. klasē un mācījies 12 gadus vienā skolā? Un - ar valsts iekārtas maiņu, ar cilvēka dzīves ceļu? Vai tad arī sanāk maz?

Vārdu savienojums Kalnu vidusskola vienmēr bijis daudznozīmīgs. Tāpēc, ka gan līdz šai dienai, gan arī turpmāk skola nesaraujami saistīta ar cilvēkiem. Un viņi nekad nav bijuši knapie. Tieši tādēļ jau arī pašā Latvijas nomalē tapa skola, kura izbrīna vēl šodien. Liela, labiekārtota, ar iespējām, lepna arī. Pirmie skolotāji šeit nevis paši nāca strādāt, bet viņus uzaicināja. Bez nožēlas daudzi pameta iepriekšējo darba un dzīves vietu un pārcēlās uz "Jauno komunāru". Tikai radošs, jauneklīgs, aizrautīgs un labi traks kolektīvs bija cienīgs uzsākt darbu jaunajā skolā. Apdzīvot to, iekārtot, pieradināt.

Pirmais direktors bija Zigurds Jeromanovs. Laikabiedri saka: spilgta personība. Tādi paši bija arī daudzi viņa kolēģi. Fizkultūras skolotājs Valdis Avotiņš, latviešu valodas skolotāja Jautrīte Gaiķīte, mācību pārzinis un skautu vadītājs Ingus Meiliņš un citi.

Kad no Kalnu skolas aizgāja Z. Jeromanovs, tika ieripināts kāds kamols, un patlaban ir vairs tikai pāris skolotāju, kuri strādā no pirmā gada. Direktora vietas izpildītāja Zenta Klaipa, mācību pārzine Anita Prauliņa, matemātikas skolotāja Valda Meijere, sākumskolas skolotāja Ingrīda Smilteniece, vizuālās mākslas skolotāja Sandra Liepiņa, svešvalodu skolotāja Sarma Fingere, kā arī skolas apkopēja Ļubova Lorenca.

No aizsardzības mācības līdz kafejnīcai

No 1994. gada līdz 1999. Kalnu vidusskolas priekšgalā - AUSMA MEIERE. Direktore, kurai kabineta durvis vienmēr bija atvērtas. Viņa gaidīja ienākam gan skolēnu, gan kolēģi, gan jebkuru citu. "Durvis nebija starpsiena starp mani un pārējo pasauli," - atminas A. Meiere.

"Ko es varbūt labu paveicu? Ļoti centos un man izdevās iedibināt militāro klasi. Jau tolaik bija problemātiski nokomplektēt desmito klasi, bija jādomā, kā bērnus piesaistīt. Toreiz ar Kurzemes valsts militārā dienesta pārvaldes priekšnieku Jāni Miesnieku braucām uz Rīgu un lielā auditorijā Aizsardzības ministrijā centāmies pārliecināt, cik vajadzīga ir valsts aizsardzības mācība. Lai dabūtu atļauju un lai mūs atbalstītu. Mums izdevās, arī izveidojās laba sadarbība ar aizsardzības mācības skolotāju Verneru Valteri. Man prieks, ka šī mācība turpinās vēl līdz šai dienai un skolēni to izvēlas.

Vēl, manuprāt, labi, ka turpināju direktora Jeromanova laika ceļu un uzņēmu nometnes. Ar tām pelnījām naudu. Arī tagad vēl turpina to darīt. Nometnes ir skolas papildu iespējas. Vienvasar Kalnos bija liels festivāls "Bērni pie Baltijas jūras", tajā piedalījās 7 valstu delegācijas. Festivāls noslēdzās ar lielu kopēju uzvedumu.

Vasarās bija daudz jauka, un tās mēs gaidījām. Ap mani bija labi cilvēki, pedagogi, kas fanātiski strādāja. Žēl, ka daudzu no tiem vairs nav skolā.

Tā nenotika - ka vienā dienā iegāju skolā, uzņēmos par visu atbildību, spēju vadīt. Pirms tam 4 gadus strādāju par direktora vietnieci un vairāk vai mazāk skolas saimniecisko pusi biju iepazinusi. Iepriekšējam direktoram vaicāju - vai viņš man līdzēs, ja es zvanīšu un jautāšu? Viņš to apsolīja. Bija diezgan bieži arī jālūdz padoms. Ja man toreiz būtu bijusi šodienas pieredze, ko esmu guvusi savā ražotnē, - par elektrību, santehniku, krāsošanu, celniecības darbiem... Toreiz man tās nebija, tāpēc saimnieciskais darbs bija visgrūtākais. Tad atnāca skolas saimnieks, viņš arī bija liels palīgs. Labs, izdarīgs saimnieks ir direktoram labā roka.

Skolā bieži vien notika pēcpusdienas diskusijas. Tagadējā kafejnīca bija vieta, kur skolotājiem ienākt, kad diena aiz muguras. Es vienmēr viņiem biju pa vidu, mums nebija savstarpējas distances. Dienas nogalē varējām kopīgi nopūsties un parunāt - sirdij, dvēselei. Šādam kaktiņam skolā noteikti ir jābūt. Iepriekš tādas vietas nebija. Citās skolās pulcējas skolotāju istabā, bet nez kādēļ Kalnu skolā skolotāju istaba neapdzīvojās. Manā laikā tā bija auksta un palika auksta - ziemeļu puse jau pati par sevi nemājīga, bet arī telpas noskaņa bija lietišķa.

Kādi šie gadi bija? Skaists laiks, kurā iegūts daudz. Es ļoti labi sapratos ar bērniem, man viņi patika, varēju daudz izrunāt, īpaši - ar vidusskolēniem. Man uzticējās. Likās, ka es arī esmu tikpat jauna.

Ieguvu darba prasmi, iemācījos strādāt ar kolektīvu, ar katru veidot psiholoģisku saikni. Vadīt sieviešu kolektīvu, es uzskatu, ir īpaši grūti.

Savu etiķeti direktores darbs noteikti uzlika, bet es mēģināju radošo nolikt blakus un no tā neatkāpos. Visi Ziemassvētku koncerti bija manā režijā, tāpat centos piedalīties pārējo lielo pasākumu tapšanā. Kad ar kolēģēm runāju savā kabinetā - tas bija viens, bet, kad dziedājām ansamblī vai uzstājāmies, vai braucām uz "Dziesma manai paaudzei", - pavisam kas cits. Pret to otro pasauli izturējāmies ar humoru un atbrīvoti. Man tās viena otru neaizēnoja. Toreiz bija līdzsvars, bet šodien man tā ļoti trūkst. Tāpēc es braucu to kaut kur meklēt..."

Ar labiem nodomiem

No 1999. gada līdz 2001. gadam direktore - INDRA RASSA. Situācija - īpaša, jo direktore vienlaikus vadīja arī Nīgrandes pamatskolu, bet noslēguma posmā jau bija ievēlēta par Nīgrandes pagasta padomes priekšsēdētāju, tā ka - nepārtraukts ceļš starp diviem punktiem, domas - te vienā vietā, te otrā. I. Rassa neslēpj: daudzo pienākumu dēļ šie gadi nebija viegli, bet - arī interesanti.

"Ne jau viss izdevās, kaut nodomi man bija labi. Caur sirdi šie gadi izgāja, bez šaubām. Es pirmoreiz ienācu vidusskolā, pavisam citā kolektīvā, pie citādiem skolotājiem. Sastapos ar dažādu attieksmi, arī - bailēm un piesardzību. Iesāku strādāt ar diezgan lielām bažām, bet katrā vietā ir cilvēki, uz kuriem var paļauties, ar kuriem var sastrādāties. Tādu netrūkst arī Kalnu vidusskolā.

Atmiņā pirmā nāk informātikas skolotāja Sandra Dingele, viņa ir neparasta, ar savām idejām. Neskatoties uz to, ka ir liela slodze, Sandra vienmēr optimistiska, gatava palīdzēt. Daudz arī man palīdzēja praktiski, iesaistīja šajā darbā skolēnus. Atsaucīga, ar smalku humoru.

Ļoti mīļas ir sākumskolas skolotājas. Īpaši sirsnīga mamma saviem audzināmajiem bērniem ir Andra Valtere. Sirds cilvēks, labestīga pret visiem - gan bērniem, gan kolēģiem. Precīza, viņai patīk rokdarbi. Viss, ko Andra izdara, ir ar savu rozīnīti. Vai tie bērnu priekšnesumi, vai ikdienas darbs. Mīļuma viņā visvairāk.

Ļoti radoša personība, laba audzinātāja ir skolotāja Gaļina Granta. Tāda viņa cenšas būt gan darbā ar bērniem, gan, vadot klašu audzinātāju metodisko apvienību. Vairākus gadus viņa organizē ar bērniem braucienus uz Pēterburgu. Pašai netrūkst ideju, labprāt tajās dalās. Skolas seju palīdz veidot arī Sandra Liepiņa un Anita Prauliņa ar vecāku klubiņu.

Izjutu tolaik arodbiedrības līderes Zentas Klaipas atbalstu. Ar viņu varēju dalīties, viņa bija ieinteresēta skolas liktenī. Skolotājai Valdai Meijerei piemīt humora izjūta, viņa ar interesantām metodēm matemātikas stundā spēj aizraut bērnus. Pirmo gadu strādāju kopā ar mūzikas skolotāju Inetu Kauliņu - arī viņai piemita apbrīnojama spēja ieinteresēt skolēnus. Kopā ar viņu braucām uz Dziesmu svētkiem. Ar Kalnu skolas kori es pirmoreiz gāju Dziesmu svētku gājienā.

Izcelt atsevišķus kolēģus ir grūti - katrs savādāks, par katru var sacīt daudz laba. Katrā skolotājā kaut kas ir, kāda dzirkstelīte. Kalnu skolotājiem kopumā raksturīgais - ka viņi ir uz iekšu vērsti gan attieksmē pret citiem, gan savstarpēji.

Šeit pavadītais laiks man iemācīja daudz. Uzsākot strādāt, centos, darīt tā, lai skola varētu sekmīgi sagatavoties akreditācijai, programmu licencēšanai. Ka tik īsā laikā izdevās saņemt labu akreditācijas termiņu - uz pieciem gadiem -, ir visu skolotāju nopelns. Man šis darbs iemācīja sadalīt laiku, vēl rūpīgāk to plānot, vairāk deleģēt funkcijas un būt iespējami savaldīgai un korektai. Iepazīstot skolu un kolektīvu, daudz nācās arī strādāt pašai.

Ar humoru atceros pirmo skolas pieņemšanu, kad uztraucos ne pa jokam - kā skolā neapmaldīties, izvadāt komisiju un aizvest atpakaļ, kur tai jābūt.

Nebijis šo gadu Kalnu skolā, es noteikti nebūtu ieguvusi autovadītāja tiesības. Noorganizēju autovadītāju kursus skolēniem, pieteicos arī pati un ieguvu tiesības. Droši vien vēl šodien man tiesību nebūtu un es nebrauktu.

Kolektīvam novēlu - darīt visu, lai Kalnu skola būtu tāda, uz kuru bērni iet mācīties. Šobrīd vairāk citu pagastu bērnu mācās pie mums, nevis mūsējie - citās skolās. Skolotājām - vairāk smaidīt, lai ir spēks izturēt! Lai pietiek veselības, mīlestības - gan pret bērniem, gan savējiem, lai pietiek laika visus apmīļot. Un - lai saņem mīlestību pretī - no skolēniem, viņu vecākiem, mājiniekiem."

Vēstule

Kopš 2001. gada direktora vietas izpildītāja ir ZENTA KLAIPA. Viņa sūta vēstuli saviem skolēniem.

"Mīļie audzēkņi, esošie un bijušie!

Cik bezgalīgs ir maizes ceļš, tik bezgalīgs ir skolas ceļš. Gadu simtiem cilvēks ir audzējis maizi, gadu simtiem mācījies to darīt.

Katru gadu arī jūs šo ceļu vai nu sākat, vai turpināt tieši Kalnu vidusskolā jau piecpadsmit gadu garumā. Tas nav pārāk ilgi, bet svarīgi, ka tā ir jūsu skola un tāda tā būs visa mūža garumā.

Šajā svētku reizē gribu jūs sveikt no visas sirds un pateikties par to siltumu un dzīvību, ko ienesat skolas sienās katru dienu. Cik nemīlīga un auksta ir skola brīvdienās, kad nedzird jūsu skanīgos labrītus, nejūt darbošanās prieku un netiek pastrādātas arī palaidnības!

Kāds prieks un gandarījums ir skolotājiem, redzot iegriežamies skolā bijušos audzēkņus, kuri atnākuši ne tikai satikties, bet arī pasacīt kādu novēlotu paldies.

Man ir prieks un lepnums par jums. Prieks par to, ka esat izvēlējušies šeit mācīties, ka nesat Kalnu skolas vārdu tālāk, ka aktīvi veidojat skolas dzīvi, ka jums ir daudz labu ideju, ka vēlaties tās arī īstenot. Lepnums par sasniegumiem mācībās, sportā, pašdarbībā, kad dzirdu citus sakām: "Tie ir kalnieši, viņiem ir ļoti skaista skola."

Dzīvei un laikam ir savs neaptverams ritējums, bet ir vērtības, kuras laiks neskar. Skolas laiks arī ir šāda vērtība. Lai jums ir vēlēšanās to atcerēties vēl un vēl!"