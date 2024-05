Jaunauces draudze svin dzīvības svētkus

Next

Svētdien Jaunauces pamatskolā notika Jaunauces evaņģēliski luteriskās draudzes baznīcas 390 gadu atceres svinības.

Lielais notikums uz svinīgu dievkalpojumu ataicināja Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapu Jāni Vanagu, Jelgavas iecirkņa prāvestu Oskaru Laugali, kā arī kaimiņus no citām tagadējā Jaunauces mācītāja Valda Berca draudzēm - Vecauces, Rubas, Īles, Priedulas.

Baznīcas Jaunaucē vairs nav kopš pagājušā gadsimta vidus, kad pēc ugunsgrēka to uzspridzināja un aizveda uz Auci pa akmenim vien. Bet skolas apaļajā zālītē, kur atjaunotajai draudzei notiek dievkalpojumi, bija jaušams kaut kā sākums. Lielākā daļa svinīgā dievkalpojuma dalībnieku noteikti jutās kā baznīcā. Šo izjūtu, pirmkārt, radīja jaunais altāris un kancele. Un, protams, dievkalpojums. "Līdz šejienei Dievs vadījis ar lielu žēlastību," - dziedāja draudze, un ik vārdu, ko sprediķī sacīja arhibīskaps, tā noglabāja dziļi sirdī.

"Jūsu baznīcai 390 gadu... Kas vēl cits Jaunaucē tik ilgi saglabājies? 390 gadus cilvēki ir nākuši kopā, tik ilgi šeit ir Dieva vārds sludināts. Daudz tas noteikti ir padarījis šejienes cilvēkiem, un labais jūsos ir tāpēc," - sacīja Jānis Vanags. Viņš runāja par ticību Jēzum, par dzīves jēgu, kas nav vis neatbildams filozofisks jautājums, bet - "mēs visi esam šajā pasaulē piedzimuši un dzīvojam ar vienu mērķi - lai reiz katrs savā laikā atrastu atbildi uz jautājumu, kas ir Jēzus, kas viņš ir."

Arhibīskaps aicināja kristiešus palikt pie saviem uzskatiem un nemainīt nostāju, vairoties nievu vai satraucoties, ka viņu viedoklis atšķiras no elitāra viedokļa. Jo - "nav svarīgi palikt vairākuma pusē, svarīgāk nebūt tur, kur Dievs norāj. Un viņš norāj savu radību, kas aizgājusi neceļos." Tāpat arhibīskaps aicināja nenovērtēt par zemu Jēzus piedāvājumu būt attiecībās ar viņu. Kāda gan būtu mūsu dzīve, ja mēs vienu pēc otras raidītu lūgšanas debesīs, bet uz tām nereaģētu. Tad gan būtu briesmīgi.

Tuvu tuvu mazajā zālē bija Dieva vārds, tuvu - tā vienkāršs un uzrunājošs skaidrojums. Un aizkustinājums. "Esmu laimīga, ka man bija lemts to piedzīvot," - vēlāk sacīja par dievkalpojumu.

Garīgajā koncertā dziedāja ansambļi un deklamēja svētdienas skolas skolēni. Draudzes priekšniece Dzintra Bidiņa pateicās labiem cilvēkiem, sirsnīgiem draugiem un dāvināja pašas sakārtotu nule kā iznākušu grāmatu "No drupām uz dzīvību" par Jaunauces evaņģēliski luterisko draudzi. Altāra izgatavotājam auceniekam Elmāram Liepam, baznīckalniņā iesvētītā krusta izgatavotājam Vitautam Jonaitim, Gatim Šeršņevam un citiem, kas palīdzēja grāmatas tapšanā, skolas direktorei Ingunai Balcerei par draudzīgu attieksmi, kaimiņu draudžu pārstāvjiem un vēl citiem.

Ar lielu sirds siltumu jaunaucnieki bija sarūpējuši bagātīgu cienasta galdu. Mielastā paldies uzklausīja Dzintra Bidiņa, kuras sirsnība aizdedzina pārējos un ved līdzi. Arī ansambļa vadītāja Ingrīda Petrauska, kas Jaunaucē iemīļota patiesas attieksmes un dedzības dēļ.

Gaismas vārdus sacīja ciemiņi. "Priecē, ka šovakar mūsu vidū ir daudz bērnu," - tā prāvests Oskars Laugalis. "Viņi mācās šeit būt. Jo - aizies laiks, un mainīsies draudzes priekšnieki, taču nepieciešamība pēc Dieva vārda saglabāsies. Lai izplatītos arī šī kopība un jubilejā pēc pieciem gadiem ir daudz jaunu seju klāt! Šī jubileja lai ir iesākums tam, kā līdz šim nav bijis!"

"Bet - vai tikai pēc pieciem gadiem var būt tik labi kā šovakar?" - turpināja Arhibīskaps J. Vanags. "Kas gan vajadzīgs, lai arī citreiz tā justos? Vai svētki? Ikvienu sanākšanu taču var pārvērst par svētkiem. Es redzu, ka jūsu draudzē ir potences, lai svētkus svinētu, - acīs tāda mīlestība, ir tik jauka sadraudzība, bērni dzied un sacer dzeju... Veidojiet savu svētdienas skolu tādu, lai uz to nāk vairāk zēnu, un pēc gadiem sievām būs vīri, kas nāk līdzi uz dievkalpojumiem. Audziniet puikām vīrisķību. Kas ir vīrišķība? Nekaunēties no labā. Jūs taču varat tā strādāt. Tur, kur skola un baznīca iet rokrokā, tajā vietā ir daudz gaismas. Baznīca skolā, kā Jaunaucē, - šis piemērs ir priekšzīmes vērts, par to jāstāsta visā Latvijā. Jaunaucē ierados jau krēslā, tādēļ maz ko paguvu apskatīt, taču tagad zinu, ka te ir gaiša vieta Latvijas kartē," - atzinās Jānis Vanags.

Būtu bijis vairāk laika sarunai, draudzes cilvēki izstāstītu, ka kopā nākšanas svētkus viņi svin ikreiz, kad dievkalpojums. Pēc tā gan nav bagātīga galda, taču nevienam pašam Dzintra Bidiņa neļauj aiziet, kamēr nav pacienājusi ar saviem pupiņu salātiem. Tā katru reizi.

Šo sirsnību uztver un līdzi nes citi. Anita, kura mācās 4. klasē un apmeklē svētdienas skolu, ir sacerējusi dzejoli par savu eņģeli. Viņai tāds ir - sirdī. Tāpēc meitene citiem, kas nāk uz dievkalpojumiem, novēlēja: "Lai Dievs viņus sargā!" Bet Agris Sabaļauskis, kas dzied ansamblī, sacīja: "Labu veselību viņiem, ko citu!" Pats svētdien nācis dziedāt ar bažām - licies, ka ir liels klepus. Bet, tiklīdz piegājis pie altāra, kļuva labi.

Un vēl varētu pastāstīt, ka zēnu un vīriešu Jaunauces draudzē noteikti būs vairāk. Sestdien Dzintrai Bidiņai kāds puika vaicājis: "Kā var iestāties jūsu draudzē?"