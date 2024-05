Bitenieki apsver kooperēšanās iespējas

Aizvadītajā nedēļā Kuldīgā notika Kurzemes novada bitenieku sanāksme, kurā viens no galvenajiem - jautājums par kooperatīva dibināšanu.

Lai gan bija iecerēts, ka Kuldīgā jau veidosies šāda kooperatīva kodols, šoreiz par to tikai runāja. Rajona biškopības biedrības vadītāja Ilga Griķe pastāstīja, ka sanāksmē piedalījās 34 Kurzemes novada bitenieki, viņu skaitā - aptuveni desmit no Saldus rajona. Uzklausījuši Latvijas lauksaimniecības konsultāciju centra speciālistu skaidrojumu par kooperēšanās tiesiskajiem aspektiem, bitenieki apsvēra divus iespējamos variantus - vai nu veidot pilnīgi jaunu ražotāju kooperatīvu un pašiem pirkt visas tā darbībai nepieciešamās mašīnas, iekārtas, meklēt telpas, vai slēgt līgumu par bitenieku produkcijas iepirkšanu un fasēšanu ar uzņēmumu "Spilva", kuram jau ir speciālas iekārtas. "Spilva" pirktu no kooperatīva biedriem medu, fasētu to un rūpētos par tā realizāciju. Taču patlaban "Spilvas" piedāvātā medus iepirkšanas cena šķiet pieņemama ne visiem biteniekiem, jo ražotā medus pašizmaksa ir tāda pati vai pat augstāka.

Lai izveidotu no kāda uzņēmuma neatkarīgu kooperatīvu, nepieciešamas prāvas investīcijas, pēc aptuveniem aprēķiniem, nakamajiem kooperatīva biedriem būtu jāiemaksā 250 - 300 latu katram.

Līdzīgas bitenieku tikšanās vēl notiks Zemgales un Latgales novadā, un pēc tam aicinās uz kopānākšanu tos, kuri atbalsta kooperēšanās ideju. Kuldīgas saietā bitenieki sprieda, ka kooperatīva organizēšanu būtu jāuzņemas Valmieras biteniekam Valdim Biļinskim.