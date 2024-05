Vai valsts tērē nodokļu maksātāju naudu lietderīgi?

ZIGURDS LOČMELIS, kooperatīvās sabiedrības "Jaunlutriņu pienenīte" vadītājs: - Valsts nauda ir nodokļu maksātāju nauda, tātad - arī manas iemaksas. Man nav pieņemami, ka aizejošā Saeima izlēma no jauna neievēlētajiem deputātiem izmaksāt trīs mēnešu kompensāciju. Paspēja pagrābt no valsts, kamēr vēl bija iespējams. Vai tad kāds parasta darba strādnieks, kuru atlaiž no darba, uz trīs mēnešu algas kompensāciju var pretendēt? Ir tik daudz vajadzību, kam nauda vairāk noderētu, piemēram, bērnu pabalstu un ļoti mazo pensiju paaugstināšanai.

VISVALDIS VĪNŠTEINS, SIA "Zvārde" valdes priekšsēdētājs: - Atšķirībā no uzņēmējiem, kuriem maz iespēju kaut ko noblēdīt vai neuzrādīt, valsts rīkojas ar nodokļu maksātāju iemaksām - miljoniem latu, tādēļ arī nelietderīgi izlietotā nauda mērāma miljonos. Viens no tādiem piemēriem ir Latvijas lielie tēriņi saistībā ar "Lattelekom" līdzīpašniekiem "Tilts Communication", arī sagrieztā zviedru kuģa lieta. Advokātu honorāriem, ārzonu firmu pakalpojumiem iztērēti miljoni. Turklāt šādi un tamlīdzīgi darījumi tiek nosaukti par sabiedrībai neizpaužamiem.

VIRGĪNIJS PILECKIS, Ezeres pagasta zemnieksaimniecības "Silmaļi" īpašnieks: - Nodokļu nasta arvien pieaug, bet sliktākais, ka ne vienmēr zināms, kur nodokļu nauda paliek. Ja jau notiek darījumi miljonu latu vērtībā, sabiedrībai ir tiesības zināt, kas tie ir par darījumiem un kādēļ tiem tiek iztērētas tik lielas summas. Man kā nodokļu maksātājam ne vienmēr ir skaidrs, kā, kādiem mērķiem valsts naudu izlieto. Tur nekāda slepenība nedrīkst būt.

AIJA RAKE, pensionāre Zaņas pagasta "Kreijās": - Man ir dusmas, ka nākamajā valdībā ir Repše. Es domāju, ka viņš neko labu neizdarīs, ka valsts naudu netērēs lietderīgi. Laikam jau cilvēki aizmirsuši, ka viņš izputināja iedzīvotāju iekrājumus. Mums pašiem bija bankā 50 tūkstoši rubļu, un kur tie palika? Nu tās svētulīgās runas par godīgumu... Laucinieki nīdēti jau kopš Godmaņa laikiem, jo mēs jau esot paēduši. Ar 7 santīmiem par litru piena un 52 santīmiem par gaļas lopa kilogramu izdzīvot nevar. Labi vēl, ka ir tādi, kuri kaut ko iedod vai palīdz uz parāda.

EDMUNDS SAUKĀNS, zemnieks Jaunauces pagastā: - Maksāju nekustamā īpašuma nodokli, PVN, sociālo nodokli. Nevaru apgalvot, ka zinu visu par to, kā šī nauda tiek tērēta. Parasti zemniekam arī nav laika iedziļināties šajās valsts budžeta lietās. Ja interesētos, noteikti labāk saprastu, kā šī nauda tiek izlietota. Tomēr neesmu pārliecināts, ka vienmēr nodokļu iemaksas tiek izlietotas lietderīgi.