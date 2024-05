Maltai pirmajai būs referendums par iestāju ES

Šķiet, Malta varētu būt pirmā kandidātvalsts, kurā nākamgad notiks referendums par iestāšanos Eiropas Savienībā.

Referendums varētu notikt nākamā gada pirmajās nedēļās. Tiesa, Maltā izskanējušas arī bažas, jo sarunas vēl neesot noslēgušās, tāpēc par janvāri runāt esot pāragri. Tomēr referendums šajā valstī notiks, cik vien ātri iespējams pēc iestāšanās sarunu pabeigšanas.

Pirmā valsts, kurā notiks referendums, "izšķiroši ietekmēs citu kandidātvalstu referendumu rezultātus", paredz EUobserver. Malta, tāpat kā Latvija, ir visskeptiskākā kandidātvalsts. Pēc Eurobarometer šopavasar veiktās aptaujas referendumā Maltā par iestāšanos Eiropas Savienībā balsotu 42% (tikpat, cik tobrīd Latvijā), pret - 34% (Latvijā tobrīd 37%).

Nākamā pēc Maltas referendumu varētu sarīkot Ungārija, kura noteikti būs pirmā no tā dēvētās Višegradas grupas (V4 - Ungārija, Polija, Slovākija un Čehija). Visticamāk, ka ungāri par iestāšanos ES balsos nākamā gada 15. martā, viņiem sekos slovāki un poļi (maijā vai jūnijā). No Baltijas valstīm pirmie par referendumu jau pavasarī (aprīlī vai maijā) ir ierunājušies igauņi. Kipra ir vienīgā no desmit kandidātvalstīm, kura nākamgad nerīkos referendumu.