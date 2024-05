Pieteikumus pieņems arī pagastos

Līdz vakarrītam Dienvidkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē sausuma radīto zaudējumu kompensācijai lopkopībā bija pieteikušies pusotrs tūkstotis ganāmpulku īpašnieku.

Apmēram pustūkstotis vai vairāk ganāmpulku īpašnieku vēl nav pieteikušies kompensācijām. Tā kā pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš — 15. novembris — nav vairs tālu, bet daudzi lopu īpašnieki vecuma, sliktas veselības vai sliktās satiksmes dēļ nav varējuši atbraukt uz Saldu un uzrakstīt pieteikumu, pārvaldes speciālisti dosies uz pagastiem un pieņems pieteikumus tur. Aicināti arī kaimiņpagastu ganāmpulku īpašnieki, kuriem ērti vai tuvāk aizbraukt.

7. novembrī no plkst. 10 — 13 pieteikumus pieņems Vadakstes pagasta pašvaldības telpās, no plkst. 14 līdz 17 — Jaunauces pagastā. 8. novembrī no plkst. 10 līdz 13 Kursīšu pagastā, no plkst. 14 līdz 17 — Ezeres pagastā, 8. novembrī no plkst. 10 — 13 Sātiņos, bijušā kantora ēkā, no plkst. 14 līdz 17 Zirņu pagastā. 12. novembrī no plkst. 12 — 14 Novadnieku pagasta Ēvaržu medpunktā.

Pirms pieteikuma iesniegšanas jābūt atvērtam kontam bankā vai vietējā pasta nodaļā — pasta norēķinu sistēmas kontam (PNS), kurā ieskaitīt kompensāciju naudu.