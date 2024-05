Četri Talsu rajona mežu īpašnieki saņēmuši Valsts meža dienesta un laikraksta Praktiskais Latvietis rīkotā konkursa Labāk apsaimniekotais mežs un izkoptākā jaunaudze balvas. Divi no viņiem ieguvuši godalgotas vietas. Konkursā piedalījās 24 saimniecības no visas Latvijas, visvairāk - no Talsu un Tukuma rajona (pa piecām).

Talsu novada muzejā notikusi grāmatas Talsu novada aptiekas un aptiekāri atvēršanas svētki. Grāmatu lasītājiem prezentēja tās autors - Talsu ārsts Jānis Zviedris.