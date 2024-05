Saldenieki labprāt ziedo slimajiem bērniem

"Neesmu īpaši atsaucīgs ziedotājs, taču iespēju palīdzēt ar asins vēzi slimiem bērniem izmantoju labprāt," sacīja saldenieks Vidas Aleksa. Noformējot transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, viņš 5% no maksas par polisi ziedoja Mārtiņa fondam.

AAS BTA šoruden sadarbojas ar Mārtiņa fondu, kas vāc līdzekļus ar leikēmiju (asins vēzi) slimiem bērniem. "No 1. novembra ikviens autovadītājs, iegādājoties BTA civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi, var piedalīties Mārtiņa fonda un BTA rīkotajā akcijā "Palīdzi izdzīvot bērniem!" Noformējot polisi, mēs piedāvājam klientiem ziedot. Tā kā sabiedrība šajā laikā klientiem piedāvā dažādas atlaides, ziedojums ir kā šo atlaižu samazinājums par 5 procentiem," skaidro AAS BTA Saldus filiāles vadītāja Aurika Lībiete. Praktiski ziedojums ir no nepilna lata līdz pāris latiem - atkarībā no termiņa, uz kādu polise tiek pirkta, un klientam piedāvātajām atlaidēm.

Līdz vakardienas rītam, triju darba dienu laikā, Mārtiņa fondam bija ziedojuši 14 automašīnu īpašnieki, kas apdrošinājuši civiltiesisko atbildību sabiedrībā BTA.

"Prieks par to, ka cilvēki labprāt piekrīt saņemt mazākas apdrošināšanas atlaides, lai palīdzētu bērniem. Tiesa, bijuši pāris gadījumu, kad mums atteica. Daži gados vecāki cilvēki aizbildinājās - mums bērni jau izauguši, šī problēma mūs neskars," stāsta apdrošināšanas aģente Kristīna Rupeika.

Saskaņā ar Mārtiņa fonda datiem Latvijā ar leikēmiju slimo aptuveni 120 bērnu. Fondu nodibināja 1991. gadā ar leikēmiju miruša puisīša Mārtiņa vecāki ar mērķi uzlabot leikēmijas ārstēšanas iespējas Latvijā un palīdzētu ģimenēm, kurās ir slimi bērni. No 2000. gada fonds darbību paplašinājis, rūpju lokā ietverot bērnus invalīdus, daudzbērnu ģimeņu un maznodrošināto ģimeņu bērnus.