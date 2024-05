Narkotiku lietotājiem būs lielāka atbildība

7. Saeima pieņēmusi vairākus grozījumus Krimināllikumā, tajā skaitā arī tādus, kas maina atbildību par narkotisko vielu lietošanu, glabāšanu un realizāciju.

"Narkotisko vielu lietotājiem jārēķinās, ka par narkotisko un psihotropo vielu atkārtotu nelikumīgu iegādāšanos un glabāšanu nelielos apmēros vai lietošanu vairs nevarēs "izsprukt" ar administratīvo atbildību - naudas sodu līdz 75 latiem vai administratīvo arestu līdz 15 diennaktīm, kā to paredz Administratīvo pārkāpumu kodekss," stāsta Saldus rajona virsprokurors AINĀRS RIMŠĀNS. "Vienā no pēdējām plenārsēdēm Saeima izdarījusi grozījumus Krimināllikumā, stingrāk klasificējot darbības ar narkotiskām un psihotropām vielām un paredzot atšķirīgus sodus par to lietošanu, glabāšanu, realizāciju, pārvadāšanu un pārsūtīšanu atkarībā no apstākļiem, kādos likumpārkāpums noticis. Krimināllikuma 253. panta vietā tagad ir trīs panti - arī 253.1. un 253.2. -, kas nosaka šos sodus.

Agrāk narkotiskās vielas tika klasificētas - mazāk bīstamās, bīstamās un sevišķi bīstamās. Tagad šī klasifikācija atcelta, jo būtībā jau visas narkotiskās vielas ir bīstamas, tāpēc ka rada atkarību. Īpaši atdalītas darbības ar narkotiskām vielām bez nolūka realizēt. Ja gada laikā tiek konstatēts, ka pie personas bijušas narkotiskās vielas nelielā apmērā vai ja tā lietojusi šīs vielas bez ārsta norīkojuma, pirmajā reizē personu soda administratīvi, bet otrajā - jau sauc pie kriminālatbildības."

Vai, krimināllikumā īpaši formulējot situāciju, kad narkotikas glabātas paša lietošanai, netiek vēl vairāk sarežģīta realizācijas fakta pierādīšana?

"Realizācijas faktu vienmēr ir bijis grūti pierādīt. Taču, ja arī netiek pierādīts, ka narkotikas glabātas realizācijas nolūkā, sodi par uzglabāšanu arī ir bargi. Turklāt sods tiek noteikts atkarībā no narkotiku daudzuma, kas atrasts pie personas. Par glabāšanu nelielos daudzumos paredzēta brīvības atņemšana līdz 5 gadiem, bet lielos apmēros - cietumsods no 5 līdz 10 gadiem.

Jau pavasarī pieņemti grozījumi Krimināllikumā, kuri paredz īpaši bargus sodus par narkotisko un psihotropo vielu realizāciju nepilngadīgām personām, izglītības iestādēs, bāros, restorānos, publiskās vietās. Par to draud cietumsods no 8 līdz 15 gadiem."

Vai stingrās sankcijas, kas likuma grozījumos paredzētas par narkotiku glabāšanu, realizāciju un arī lietošanu, izslēdz iespēju par šiem likumpārkāpumiem tiesātajām personām saņemt nosacītu sodu?

"Nosacītu sodu likumā noteiktos gadījumos var piemērot arī par šiem noziedzīgajiem nodarījumiem. Krimināllikuma 49. pants, kas nosauc gadījumus, kad drīkst noteikt vieglāku sodu nekā likumā paredzētais, ir papildināts ar vēl vienu ierobežojumu - nevar piemērot zemāku sodu, ja izdarīts smags vai sevišķi smags noziegums, iznemot ja to izdarījis nepilngadīgais, sieviete vai iepriekš nesodīta persona. Kā atšķirt noziegumus? Par smaga nozieguma izdarīšanu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz 10 gadiem, ja vairāk - tas jau ir sevišķi smags noziegums.

Taču jāatgādina arī, ka iespējams vispār izvairīties no kriminālatbildības. Krimināllikuma 254. panta jaunā redakcija skan: "Persona, kura labprātīgi nodevusi narkotiskās vai psihotropās vielas vai labprātīgi paziņojusi par to iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu, tiek atbrīvota no kriminālatbildības par šo vielu iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšānu.""

Kā var zināt, kad, piemēram, narkotikas tiek glabātas nelielos, kad - lielos daudzumos?

" Šis bija viens no iemesliem, kādēļ pieminētie Krimināllikuma grozījumi nestājās spēkā uzreiz pēc to pieņemšanas, kaut arī par tiem plaši informēja. Lai novērstu pretrunas, bija jāmaina arī citi normatīvie akti.

Līdz šim bija spēkā īpaši Ministru kabineta noteikumi, kas noteica kritērijus narkotisko un psihotropo vielu apmēra iedalījumam. Tagad Saeima ar tiem papildinājusi likumu "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību". Tajos, piemēram, noteikts, līdz kādiem apmēriem šo vielu daudzums atzīstams par nelielu: līdz tūkstošdaļai grama heroīna, 5 gramiem žāvētas un 1 gramam nežāvētas marihuānas, desmitdaļai hašiša, 100 gramiem nežāvētu magoņu salmu... Nosaukti arī maksimālie to medikamentu daudzumi, kuru sastāvā ir narkotiskas un psihotropas vielas, ja tie atrodas pie personas, kas nav saņēmusi ārsta norādījumus šos medikamentus lietot."