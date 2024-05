Latvijā, pasaulē (7.11.)

Bezdarbs un zemi ienākumi ir svarīgākie iemesli, kāpēc iedzīvotāji nejūtas droši, - liecina pēc Tieslietu ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta pasūtījuma veiktā pētījumu centra SKDS aptauja. Turpat 60% aptaujāto atzinuši, ka jūtas nedroši par savu nākotni Latvijā.

Jēkabpilī maģistrālā ceļa remontdarbu laikā nozāģēts aizsargājams dabas piemineklis, Latvijas dižkoks - ieva ar 18 žuburiem. Jēkabpils pašvaldības administratīvās komisijas sēdē nolemts lietu par nelikumīgu koku ciršanu domē izskatīt pēc Daugavpils reģionālās vides pārvaldes speciālistu atzinuma saņemšanas par nodarījumu.

Rīgas bezpajumtnieku patversmes ir pārpildītas. Rīgas domes Labklājības departaments plāno lūgt konfesiju palīdzību izmitināt bezpajumtniekus ziemā. Jau pašlaik uz 200 vietām patversmēs ir 208 cilvēki, un ziemā to varētu būt vairāk. Speciālisti uzskata, ka Rīgā, kur katru gadu pieaug bezpajumtnieku skaits, būtu nepieciešama vēl viena patversme, un pašlaik tai tiek meklētas piemērotas telpas.

Latvijas pasts, sekojot līdzi pasta sūtījumu pārsūtīšanai, konstatējis, ka ierasto divu līdz trīs dienu laikā pasta sūtījumi oktobrī no Lielbritānijas, Vācijas, Francijas, Īrijas, Šveices un Somijas tika saņemti ar nedēļas un vēl lielāku nokavēšanos.

Latvijā ar HIV šogad inficējies 491 cilvēks, bet ar AIDS saslimuši 45. Kopumā valstī ar HIV inficējušies 2256 cilvēki, un vairāk nekā puse no viņiem - 1694 - inficējušies, lietojot intravenozās narkotikas. 225 cilvēki inficējušies heteroseksuālu kontaktu ceļā, bet 99 - homoseksuālā ceļā. 234 gadījumos inficēšanās veids nav zināms, bet četri bērni infekciju ieguvuši no mātes. Lielākā daļa inficēto ir jaunieši no 15 līdz 24 gadiem, un pārsvarā tie ir vīrieši.

Centrālā statistikas pārvalde ziņo, ka joprojām visizplatītākais iedzīvotāju mirstības cēlonis Latvijā ir asinsrites sistēmas slimības. Otra lielākā nāves cēloņu grupa ir audzēji. Pēc tam seko nelaimes gadījumi, saindēšanās, traumas.

Eirovīzijas nacionālajai atlasei pieteiktas 57 dziesmas. Daži izpildītāji iesnieguši vairākas. No visām atlasei iesniegtajām dziesmām četrdesmit devīņas ir angļu valodā, sešas - latviešu, divas - krievu valodā.

Programmatūras giganta Microsoft dibinātājs Bils Geits vienas dienas laikā kļuva par gandrīz 2 miljardiem dolāru bagātāks. Pasaules bagātākajam cilvēkam to izdevās panākt, strauji pieaugot Microsoft akciju cenai.

Krievijas Preses ministrija sagatavojusi ieteikumus masu informācijas līdzekļiem, kā atspoguļot ārkārtējās situācijas, kurās ir apdraudēta cilvēku dzīvība. Līdzās aicinājumam stingri ievērot likumdošanu un vispārpieņemtās morāles un ētikas normas ieteikts žurnālistiem neintervēt teroristus pēc savas iniciatīvas, nekomentēt un neanalizēt teroristu prasības diletantiskā līmenī, nekonsultējoties ar profesionāļiem, un neuzņemties vidutāja lomu.

Itālijas policija Turīnas pilsētas apkaimē uzgājusi pagrīdes eiro monētu kaltuvi. Noziedznieki pagrīdes kaltuvē viltojuši Itālijas, Vācijas un Francijas eiro monētas ar vienu un divu eiro nominālvērtību. Pārmeklējot policija atrada viltotas monētas 200 tūkstošu eiro apjomā.