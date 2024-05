Nodarbinātības veids - sociālais uzņēmums

23. oktobrī Nodarbinātības valsts dienests izsludināja konkursu par sociālo uzņēmumu izveidi mazāk konkurētspējīgo bezdarbnieku nodarbināšanai.

Projekta mērķis ir nodarbināt pirmspensijas vecuma un ilgstošos bezdarbniekus speciāli šim mērķim izveidotās darba vietās, kas nodarbina mērķa grupas bezdarbniekus ne mazāk kā četrus gadus. Sociālajiem uzņēmumiem jānodarbojas ar ražošanu vai pakalpojumu sniegšanu, tā nekādā gadījumā nevar būt sociālās palīdzības iestāde. Projektus sociālā uzņēmuma izveidošanai var iesniegt Nodarbinātības valsts dienestā Rīgā, Valdemāra ielā 38, līdz 2003. gada 14. janvārim.

Šajos uzņēmumos var tikt iesaistīti bezdarbnieki, kuri ieguvuši profesionālo izglītību, pabeiguši bezdarbnieku profesionālās apmācības kursus vai vismaz 3 gadus strādājuši attiecīgajā profesijā. Paredzēts, ka vienu bezdarbnieku nodarbina 10 mēnešus. Projektu īsteno pēc biznesa plāna.

Sociālajā uzņēmumā vismaz 70% (ne mazāk par 4 cilvēkiem) no visiem strādājošajiem jābūt bezdarbniekiem. Vismaz 40% no uzņēmuma izveidei nepieciešamajiem līdzekļiem jānāk no projekta iesniedzēja.

Ja darba devējs pamato, ka darba vietai nepieciešams speciāls aprīkojums vai iekārtas, Nodarbinātības valsts dienests var piešķirt līdz 1000 latu vienreizēju investīciju.

Darbā iesaistīto bezdarbnieku darba samaksai sociālā uzņēmuma pirmajā darbības gadā valsts maksā minimālo algu, vēlāk valsts atbalsts algu izmaksā samazinās, bet palielinās darba devēja daļa. Darba devējam arī jāmaksā sociālās apdrošināšanas iemaksas par nodarbinātajiem bezdarbniekiem.

14. novembrī plkst. 11 Rīgā, Valdemāra ielā 38, 4. stāvā darba devējiem atbildēs uz jautājumiem par šo projektu.