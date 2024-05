Ceļu transporta negadījumi (12.11.)

Next

Aizvadītā nedēļa mūsu rajona iedzīvotājiem atmiņā paliks traģiska - negadījumos uz ceļiem gājuši bojā 3 cilvēki, 6 cietuši. Kopā notikuši 12 negadījumi. Viens vadītājs pēc avārijas pametis notikuma vietu, neziņojot policijai.

Aizbrauc bez vadītāja

4. novembrī plkst. 10.55 Saldū, Kuldīgas ielā 17 (pirms Ziemeļu ielas), Ford Escort vadītāja savu mašīnu bija novietojusi stāvēšanai, nenodrošinot pret izkustēšanos. Vadītājas prombūtnē mašīna sāka ripot un atdūrās kokā.

4. novembrī plkst. 15.30 Kursīšu pagastā, Bērzu ielā 1, traktora MTZ 52 vadītājs izkāpa no traktora, lai to iedarbinātu, bet traktors sāka ripot pats un ietriecās mājas balkonā. Traktorists notikuma vietu pameta. Policisti pēc tam viņu atrada iereibušu.

Bojā stāvošas mašīnas

4. novembrī plkst. 15.11 Saldus Profesionālās vidusskolas pagalmā automašīnas VW Golf vadītājs alkohola reibumā neizvēlējās drošu intervālu un, braucot starp divām stāvošām automašīnām, vienu (Audi 80) ar savu mašīnu aizķēra, nodarot bojājumus.

4. novembrī plkst. 20.10 Saldū, Dārza ielas 11 pagalmā, automašīnas Audi 100 A vadītājs, braucot atpakaļgaitā, uzstūmās stāvošai Toyota Corolla. Bojātas mašīnas.

8. novembrī plkst. 12.30 stāvlaukumā Saldū, Lielā ielā 5, automašīnas Ford Scorpio vadītājam uzsākot kustību, mašīna uzslīdēja stāvošai VW Passat. Bojātas mašīnas.

Iebrauc žogā, apgāžas

7. novembrī plkst. 13.57 Saldū, Svelmaņa ielā 18, stipri iereibušais automašīnas Renault Traffic vadītājs nespēja izbraukt līkumu, mašīna ietriecās mājas žogā.

8. novembrī plkst. 8 ceļa Rīga - Liepāja 101. km, netālu no degvielas uzpildes stacijas "Priedes", pārāk ātri pa slideno brauktuvi brauca automašīnas Ford Mondeo vadītājs. Mašīna noslīdēja no ceļa un apgāzās.

Cieš un iet bojā cilvēki

7. novembrī plkst. 12.50 ceļa Ezere - Vadakste 7. km Rubas pagastā, pie autobusu pieturas "Brūtēni", policijas automašīna Landrover, kas brauca Ezeres virzienā, līkumā sāka slīdēt un apgāzās. Automašīnā bija 3 policisti. Negadījumā bojā gāja G.S. (viņam virsū uzkrita mašīna), cietis M.C. Pašlaik nav informācijas, ka kāds no policistiem pirms brauciena būtu lietojis alkoholu. Galīgā atbilde būs zināma pēc asins analīžu rezultātu saņemšanas. Negadījuma apstākļus noskaidro.

8. novembrī plkst. 9.30 ceļa Rīga - Liepāja 85. km Blīdenes pagastā automašīna Mazda 626 sadūrās ar pretimbraucošo VW Passat. Negadījumā bojātas abas automašīnas, uz slimnīcu aizvesti 4 cietuši cilvēki, 3 no tiem - Liepājas rajona iedzīvotāji, kas brauca ar VW Passat. Tās vadītājs no ievainojumiem tajā pašā dienā slimnīcā nomira, nākamajā dienā slimnīcā nomira arī 6 mēnešus vecs bērniņš, kas bija smagi cietis. Cietis arī VW Passat otrs pasažieris un Mazda 626 vadītājs - iebraucējs no Igaunijas.

Traģiskais negadījums notika uz slidenas, sniega klātas brauktuves. Apstākļus noskaidro. Par faktu ir ierosināta krimināllieta.

9. novembrī plkst. 8.40 ceļa Rīga - Liepāja 91. km (pirms pagrieziena uz Imantām) automašīna Mitsubishi Pajero sadūrās ar pretimbraucošo VW Passat. Negadījumā cietuši 3 cilvēki - VW vadītājs un Mitsubishi vadītāja un pasažiere. Mašīnas bija slīdējušas uz pretējo joslu. Negadījuma apstākļus noskaidro.

Uz ceļa - dzīvnieki

9. novembrī plkst. 16.16 uz ceļa Saldus - Pampāļi, aiz Sātiņiem, automašīnai Nissan Primera priekšā izskrēja suns. Mašīna bojāta.

10. novembrī plkst. 5.55 ceļa Rīga - Liepāja 124. km Zirņu pagastā automašīnai Opel Vectra priekšā izgāja briedēns. Sadursmē stipri bojāta automašīna, dzīvnieks gāja bojā.

Aiztur un soda iereibušos

Aizvadītajā nedēļā uz rajona ceļiem aizturēti 5 autovadītāji, kuri bija lietojuši alkoholu.

Par braukšanu alkohola reibumā pie administratīvās atbildības saukti - Aivars Zambergs (dzim. 1979. g.), Aivars Āboliņš (1978.), Andris Brokāns (1961.), Ilmārs Kemtis (1955.) un Valdis Sērmolītis (1965.). Par šo pašu pārkāpumu sodīti arī Ojārs Taube (1977.), Aigars Petrēvics (1974.) un Māris Burovs (1976.), kuriem turklāt nebija braukšanas tiesību.

Jābrauc ar drošu ātrumu!

Visas aizvadītās nedēļas smagās avārijas notikušas uz slidenas brauktuves. Visas negadījumos iesaistītās automašīnas bijušas aprīkotas ar ziemas riepām, taču vadītāji aizmirsuši, ka, arī braucot ar tādām, jāizvēlas drošs ātrums.

Nevar vienmēr vainot ceļu uzturētājus, jo ziema ir ziema. Šajā gadalaikā ir jābrauc nevis ar maksimālo atļauto ātrumu, bet gan ar attiecīgajā vietā kustībai drošu ātrumu, kas ziemā noteikti ir mazāks nekā atļautais.

Informēja ceļu policijas priekšnieka vietnieks

Uldis Plācis