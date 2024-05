Cukurbiešu sezonai pielikts punkts

Līdz vakardienai Saldus cukurbiešu pieņemšanas punktā bija atvests 23 tūkstoši tonnu cukurbiešu (tīrsvarā) no Saldus, Tukuma, Dobeles un Bauskas rajona saimniecībām.

Tātad pieņemts apjoms, kāds bija plānots Saldum, un sezonu var uzskatīt par pabeigtu. Mazliet vairāk nekā puse Saldū ievestās ražas jau pa dzelzceļu aizvesta uz Liepājas cukurfabriku. Visvairāk cukurbiešu piegādājusi paju sabiedrība "Pampāļi" - gandrīz sešarpus tūkstošus tonnu, bet vistīrākās bietes bijušas "Pampāļiem" un Tukuma rajona "Lestenei".

Joprojām liela biešu kaudze vairāku metru augstumā atrodas laukumā. Piesalums rītos un vakaros, pēc tam saulīte dienas vidū cukurbietēm nav patīkama, īpaši tām, kas vāktas un vestas lietainā laikā. Vietām kaudze sākusi karst, tātad raža sākusi bojāties.

Liepājas cukurfabrikas agronome Anita Žodziņa sacīja, ka līdz vakardienai pārstrādei pieņemts jau 152 tūkstoši tonnu cukurbiešu, bet šogad plānots pārstrādāt 190 tūkstošus tonnu. Liepājas cukurfabrikā patlaban dienā cukurā pārvēršas aptuveni 2100 tonnas biešu, un plānoto apjomu iespējams pārstrādāt līdz decembra vidum.

"Tas daudzums, kas patlaban atrodas uz laukuma Saldū, salīdzinājumā ar kopējo apjomu, ir neliels. Cukurfabrikā to var pārstrādāt 4 - 5 dienās," sacīja Anita Žodziņa, piebilzdama, ka vēlākais decembra sākumā no Saldus uz Liepāju būs aizvestas pēdējās cukurbiešu tonnas.

Taču viņa atzina, ka daudzi lauksaimnieki izaudzējuši lielāku ražu, nekā bija paredzējuši piegādes līgumā. Virslīguma bietes patlaban nepieņem, tās zemnieki nobēruši laukmalās vai šķūņos. Agronome cer, ka zemnieki neiears zemē, jo ir citi varianti. Gadās, ka saimnieki vienojas un cukurbietes nodot kāda cita vietā, kurš piegādes līgumu nespētu izpildīt. Citi virslīguma cukurbietes pārdod Vidzemes un Latgales rajonos kā lopbarību. Taču jautājums par virslīguma bietēm joprojām ir aktuāls, un vakardienas valdes sēdē par to lēma. Šogad no cukurbiešu audzētājiem netiek prasīta līgumā noteiktā graizījumu apjoma obligāta iegāde. Daudz no Liepājas tiek vesti uz valsts austrumu rajoniem, kur ļoti trūkst lopbarības.

Vai Saldus cukurbiešu pieņemšanas punkts darbosies arī nākamgad? Anita Žodziņa vēl nevarēja atbildēt, jo lēmums par tā pastāvēšanu tikšot pieņemts tikai pēc rūpīgas ekonomiskās analīzes - cik izmaksājusi tā darbība, un vai lietderīgi bietes vest uz Saldu, lai tās tālāk transportētu cukurfabrikai, izmantojot visai dārgos dzelzceļa pakalpojumus.