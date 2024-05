Valsts svētku pasākumi rajonā

SALDŪ 18. novembrī plkst. 14 kultūras centrā svētku koncerts (bez maksas). Uzstāsies Saldus pilsētas ģimnāzijas audzēkņi un Rīgas saksofonu kvartets. Būs Saldus rajona padomes un Saldus pilsētas domes amatpersonu uzruna. Tiks pasniegtas Hansabankas naudas prēmijas labākajam pedagogam rajonā un Saldus pilsētā, Saldus pilsētas dome apbalvos labākos pilsētas izglītības iestāžu pedagogus.

BROCĒNU NOVADĀ

BROCĒNOS 16. novembrī plkst. 18 kultūras namā klubs "Kontakts". 17. novembrī plkst. 17 kultūras namā svētku koncerts ar Brocēnu pūtēju orķestra un vīru kora "Brocēni" aizvadītās vasaras ārzemju braucienu programmu.

BLĪDENĒ 15. novembrī plkst. 11 klubā svētku koncerts.

REMTĒ 16. novembrī plkst. 20 kultūras namā svinīgs pasākums un koncerts, pēc tam balle (ieeja brīva), darbosies kafejnīca.

EZERĒ 15. novembrī plkst. 13 kultūras namā svētku uzruna un uzvedums, Danutas Lipstas un Normunda Vasiļa koncerts.

GAIĶOS 15. novembrī plkst. 13 svinīgs pasākums Gaiķu pamatskolā. 16. novembrī plkst. 20 tautas namā skolas pašdarbnieku un deju kopas "Bandava" koncerts, balle.

JAUNAUCĒ 16. novembrī plkst. 20 tautas namā svinīgs pasākums, uz kuru uzaicināti arī ciemiņi no kaimiņu pagastiem. Pagasta jauktā vokālā ansambļa 5 gadu jubilejas koncerts, balle.

JAUNLUTRIŅOS 16. novembrī karoga iesvētīšanas svētki: plkst. 14 - Jaunlutriņu pagasta karoga iesvētīšana Lutriņu baznīcā, plkst. 15 - svinīga sanāksme Jaunlutriņu tautas namā, plkst. 16 - karoga pacelšana pie pagasta padomes, plkst. 20 - Liepājas teātra mākslinieku koncerts tautas namā, plkst. 22 - tautas namā atpūtas vakars.

KURSĪŠOS 15. novembrī plkst. 13 Kursīšu pamatskolā skolēnu un Saldus zemessargu ansambļa koncerts.

LUTRIŅOS 16. novembrī plkst. 14 klubā svinīgā sēde, koncerts.

NĪGRANDĒ 18. novembrī plkst. 15 Kalnu kultūras namā svētku koncerts.

NOVADNIEKOS 15. novembrī svētku pasākums "Kamēr trīs zvaigznes pār Latviju gaismu metīs": plkst. 17 svinīga pusstunda Sātiņu pamatskolā ar skolas pašdarbnieku un Saldus zemessargu ansambļa koncertu; plkst. 17.40 lāpu gājiens no skolas līdz pagasta padomei; plkst. 18 noslēguma pasākums pie pagasta padomes, kurā piedalīsies pagasta padomes deputāti, koncertēs skolēni un zemessargu ansamblis. Kursēs speciāls autobuss: plkst. 16.15 - no Ēvaržiem, plkst. 16.35 - no Draudzības, plkst. 16.45 - no Sātiņiem, plkst. 18.30 - no pagasta padomes.

PAMPĀĻOS 15. novembrī plkst. 13 Pampāļu pamatskolā svētku koncerts.

RUBĀ 15. novembrī plkst. 20 tautas namā tematisks uzvedums "Spēlēju, dancoju". Pēc tam dejas.

SALDUS PAGASTĀ 15. novembrī Druvas vidusskolā īpašā vēstures stunda (pirmās stundas laikā), kurā demonstrēs dažādus materiālus par Atmodas laiku, plkst. 9.50 - svētku koncerts.

ŠĶĒDĒ 19. novembrī plkst. 13.30 Šķēdes sākumskolā Latvijas dzimšanas dienas svinības ar skolas pašdarbnieku priekšnesumiem un par godu Latvijas dzimšanas dienai ceptās lielās tortes ēšana.

VADAKSTĒ 15. novembrī plkst. 12 Vadakstes pamatskolas zālē tematisks pasākums ar koncertu; plkst. 13 pagasta padomes telpās izstādes atklāšana.

ZAŅĀ 17. novembrī plkst. 19 lāpu gājiens no sporta angāra uz Karogu laukumu. Pēc tam pamatskolā svētku pasākums un pagasta padomes Goda rakstu pasniegšana, koncerts, dejas.

ZIRŅOS 17. novembrī plkst. 16 Zirņu pamatskolā pagasta padomes priekšsēdētāja Viļņa Grāveļa svētku uzruna, tautas deju ansambļu "Teiksma" un "Teiksmiņa" koncerts, plkst. 21 svētku balle kopā ar grupu "BERM".

ZVĀRDĒ 14. novembrī plkst. 10 Striķu pamatskolā svinīgs pasākums un skolēnu koncerts.