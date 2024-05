"Ūķos"nerod kopīgu valodu

Novadnieku pagasta "Kuršu" saimniece GENOVEFA KRAIŅEVA redakcijā griezās pēc palīdzības ar vienu jautājumu - kad varēs atgūt to, kas pieder viņai gan dokumentos, gan pēc būtības.

Nevar saimniekot bez elektrības, ūdens un palīgtelpām

Daudzi viņai bija sacījuši, ka vispēdējais ceļš - tiesa. Kādreizējā šķirnes dzīvnieku sagādes uzņēmuma bāzē Novadnieku pagasta "Ūķos" viņa no iepriekšējās īpašnieces, kādas privātpersonas, iegādājusies ražošanas ēkas, tajā skaitā vairākus šķūņus, kantora ēku un svaru māju, kūtis, garāžas angāru, par pirkumu iztērējot lielu naudas summu. Šīm ēkām īpašniece viņa ir kopš šī gada maija.

Vienā kūtī ievietoti jaunlopi, un turp saimniece gatavojas pārjurģot arī pārējos gandrīz 20 liellopus, kas pagaidām vēl mīt piemājas kūtiņā "Kuršos". Bet patlaban jurģoties nevar, jo kūtī nav elektrības (tā atvienota pēc šķirnes dzīvnieku sagādes uzņēmuma likvidācijas). Lai to atkal pievienotu, jāmaksā vismaz 700 latu. Pēc ēku iegādes tik lielas summas saimniecei nav, tādēļ lopus "Ūķu" kūtī cenšas sakopt pa dienas gaismu, jo vakarā kūtī ir tumšs. Nav arī ūdens, jo neesot iespējams vienoties ar tagadējo ūdens sūkņa īpašnieku.

Siena šķūnis jau vecs, tas būtu jānojauc. Par lopbarības glabātavu varētu izmantot kādu no divām noliktavām, ja vien šajās noliktavās joprojām neglabātos divu "Ūķos" dzīvojošu saimnieku mantas. Vienā noliktavā, kas pieder Genovefai Kraiņevai, glabājas sveša malka, citai noliktavai durvis aizslēgtas un, domājams, arī tur glabājas kas vērtīgs. Uz lielajiem svariem atrodas sveša piekabe un sakrauti dēļi. Šo mantu īpašnieks aizbildinās, ka atbrīvos svarus tad, kad būs, kur dēļus novietot. Bet svari vajadzīgi tūlīt, jo tiem sarunāts pircējs.

Uz "Ūķiem" neskaitāmas reizes jau esot braucis iecirkņa pilnvarotais, licis atbrīvot svarus un nelikumīgi aizņemtās telpas, taču nekas pēc šīm sarunām neesot mainījies. Abi saimnieki, kuri aizņēmuši Genovefai Kraiņevai piederošās telpas, līdz šim esot izvairījušies no sarunām par telpu nomu. Kamēr saimnieko citi, no noliktavas esot pazudušas tur noliktās mantas, kas nopirktas no iepriekšējās "Ūķu" saimnieces.

Līdzīgi esot arī ar zemi. Tā pieder diviem īpašniekiem, no kuriem viens dzīvo Rīgā, otrs - ārzemēs. Šis kopīpašums iznomāts Genovefai Kraiņevai. Viņa nesaprot, kādēļ arī abās "Ūķu" mājās dzīvojošie izmanto šo zemi, nesaskaņojot to ar viņu. Izrauti pat lopu pastaigu aploka mietiņi. Saimniece uztraukusies, ka, nerodot kopīgu valodu, viņa būs vienīgā maksātāja par visu platību, arī par to, kuru izmanto citi .

"Man nav žēl, ka kādu telpu izmanto abi "Ūķos" dzīvojošie saimnieki. Bet viņiem būtu jāsaprot, ka tad viņiem ar mani jāslēdz nomas līgums (ko es esmu piedāvājusi izdarīt) vai arī telpas jāatbrīvo. Taču viņi par to visu neliekas ne zinis un joprojām dara tā, kā viņiem labpatīk. Neesmu ar mieru viena maksāt nekustamā īpašuma nodokli par to, ko man liedz izmantot."

Mājas īpašnieks pastāv uz savām tiesībām

Viens no kaimiņiem Andris Vītiņš atzīstas, ka attiecības ar Genovefu Kraiņevu ir diezgan saspīlētas. Ja ēkas tiešām ir nopirktas, viņš gribētu redzēt tam dokumentālu apliecinājumu. Tikai pēc tam var sākt runāt pat telpu nomu vai atbrīvošanu. Tā kā zeme zem dzīvojamām ēkām un to pagalmiem pieder īpašniekiem, tikai viņi var piedāvāt slēgt nomas līgumu, bet līdz šim tāds "Ūķos" dzīvojošiem neesot piedāvāts. Par ūdensvada izmantošanu Genovefas Kraiņevas kūtī, šķiet, sarunas nevedīsies arī turpmāk. Pagalmā netālu no kūts ir aka, un Andris Vītiņš uzskata, ka pilnīgi iespējams lopu dzirdināšanai ūdensvadu ierīkot no tās.

"Genovefa Kraiņeva jau no paša sākuma uzvedās, it kā viss "Ūķos" piederētu tikai viņai vienai, tāpēc arī mūsu attiecības ir sliktas. Nu sakiet man, kā tad viņa domā izmantot tās daudzās ēkas, kuras, kā jūs sakāt, viņa nopirkusi? Varbūt viņa cer mūs vienkārši dabūt prom no mūsu mājām "Ūķos"?" sacīja Andris Vītiņš.

Pašvaldība konfliktu neatrisinās

Tā kā Genovefa Kraiņeva uzskata, ka pagasta vadība nepalīdz viņai atrisināt konfliktu, vaicāju pašvaldībā, ko tā varētu darīt, lai "Ūķos" valdītu savstarpēja izpratne un miers. "Ja neizdodas panākt vienošanos, sarunājot un slēdzot līgumus, tad Genovefai Kraiņevai jāgriešas tiesā," zinot par kaimiņu konfliktiem lielos jautājumos un arī sīkumos, bet nenostājoties neviena pusē, sacīja Novadnieku pagasta pašvaldības izpilddirektore Vēsma Dombrovska. "Pašvaldībai nav tiesību iejaukties darījumos starp privātiem īpašniekiem un nav pienākums samierināt abas puses, ja tās pašas to nevēlas vai nespēj. "Ūķos" starp īpašniekiem jautājumi samudžinājušies pakārtoti viens otram, un tikai no savstarpējas izpratnes atkarīgs, vai viens otru sadzirdēs. Ir svarīgas gan juridiskās, gan cilvēciskās attiecības.

Jautājums par zemes izmantošanu arī ir sarežģīts, jo zeme zem dzīvojamām un ražošanas ēkām, kā arī pārējā daļa ir divu citu personu kopīpašums, bet nav juridiski pareizi noformēts zemes nomas līgums. Tajā nav norādīts, ka tā ir piespiedu noma, lai gan bija jānorāda - uz šīs zemes atrodas zemes īpašniekiem nepiederošas ražošanas ēkas. Tādēļ zemes noma Genovefai Kraiņevai pašvaldībā oficiāli nav reģistrēta. Nav bez vainas arī viņa pati. Viņai vien zināmu apsvērumu dēļ patvarīgi uzara servitūta ceļu."