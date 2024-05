Atis Slakteris aiziet apmierināts ar paveikto

Zemkopības eksministrs Atis Slakteris savā pēdējā darba dienā ministra amatā uz neformālu preses konferenci bija uzaicinājis žurnālistus no tiem masu saziņas līdzekļiem, ar kuriem savā ministra darbā bija regulāri ticies gan preses konferencēs, gan citos pasākumos.

Lai gan sākumā Atis Slakteris sacīja, ka par darbu negribētu runāt, tomēr nācās izvērtēt padarīto un nepadarīto.

"Uztvēru to kā izaicinājumu."

Pateikdamies žurnālistiem gan par labiem vārdiem, gan kritiku (kas dažkārt ir iedarbīgāka par labajiem vārdiem), ministrs atzina, ka mēdiju lielās uzmanibas dēļ šoreiz, atšķirībā no iepriekšējām valdībām, nav bijis tik grūti izvēlēties kandidātus zemkopības ministra amatam.

"Pirms divarpus gadiem, kad mani nosauca par zemkopības ministra amata kandidātu, es to uztvēru kā izaicinājumu. Toreiz nebiju tik pieredzējis politikā un norūdījies, tādēļ ļoti sūrstēja man pazīstamu zemnieku, kaimiņu attieksme, kad braucu pie viņiem uz Grenctāles robežpunktu, kur notika lauksaimnieku pikets. Zemkopības ministra amats jebkurā valdībā ir izaicinājums. Ar jauno ministru Mārtiņu Rozi esam kolēģi no seniem laikiem. Viņš no visiem kandidātiem ir pats labākais, jo mācēs aizstāvēt Latvijas intereses Eiropas Savienībā. Atšķirībā no daža cita Latvijas augsta ranga ierēdņa, Mārtiņš Roze Eiropas Savienībā zina, par ko tiek runāts, kas un kā tiek lemts.

Zemkopības ministrs nekļūs populārs ārpolitikā, bet patlaban ir laiks, kad šie ārpolitikas jautājumi viņam ir būtiski. Par ministru nevar iemācīties, stāvot iepriekšējam ministram blakus, un katrs jauns ministrs mācās šo darbu pats, atceroties, ka viņa kļūdas valstij var izmaksāt ļoti dārgi. Man, stājoties ministra amatā, faktiski nebija priekšstata, ko šis darbs nozīmē un cik laika un pūļu ietilpīgs tas ir. "

Tautas partijas frakcijas vadīšana Saeimā uzticēta Atim Slakterim, arī tas esot atbildīgs un svarīgs darbs, lai gan tas nav ārēji tik redzams. Arī šo darbu viņš uzskata par jaunu izaicinājumu. "Man nav grūtību runāt ne ar vienu politisko spēku Saeimā. Mani tikai izbrīnī, ka tiek pieļautas tās pašas kļūdas, kādas bija iepriekšējā Saeimā, - ka atkal tiek politizēta parlamenta vadība. Neredzu tam īsta pamatojuma, jo prezidijs ir Saeimas darba vadītājs un tam drīzāk ir organizētāja, nevis politiska nozīme. Es ceru, ka šī valdība strādās pietiekami ilgi, lai parādītu, ko tā spēj. Ir jādod laiks un iespēja tai sevi parādīt. Lai gan Tautas partija ir opozīcijā, tas nenozīmē, ka noraidīsim visu, ko saka vai dara pozīcijas partiju deputāti un ministri. Tomēr nebūsim arī vērotāji no malas, Tautas partija Saeimā strādās."

"Sapņiem jābūt lieliem."

Atis Slakteris sacīja, ka sapņiem jābūt tik lieliem, lai tie šķistu neizpildāmi. Kļūstot par ministru, viņš savulaik lolojis ieceres par ilgtermiņa lauksaimniecības attīstības programmām, investīcijām nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstīšanai, kredītresursu piesaistei, ko izdevies realizēt, lai gan likušies grūti izpildāmi uzdevumi. Bet nav izdevies iekustināt kooperācijas attīstību, lai zemnieki kļūtu spēcīgāki sarunās ar lieliem pārstrādes uzņēmumiem.

Par svarīgu faktoru lauksaimnieku konkurētspējas palielināšanā eksministrs nosauca lauksaimniecības modernizācijas programmu. Moderna saimniecība būšot pievilcīga arī jauniem zemniekiem.

Uz jautājumu, kā Atis Slakteris prognozē Latvijas lauksaimniecības attīstību, ja referendumā tauta nobalsos pret iestāju ES, viņš atbildēja, ka arī tad Latvijas lauksaimniekiem būs jāspēj konkurēt. Nāksies rēķināties gan ar ES valstīs ražotās pārtikas importu, gan ar lietuviešu un igauņu ražoto pārtiku. "Neatkarīgi no referenduma rezultāta, pasaules vēji Latvijai drāzīsies pāri," sacīja Atis Slakteris, piebilzdams, ka jebkurā gadījumā šajos vējos izturēs tikai mūsdienīgas saimniecības. "Ja jau pat Šveicē runā par iestāšanos ES, tad taču pat tur saskata šādas savienības priekšrocības. Es gan uzskatu, ka Latvijas lauksaimniecība salīdzinājumā ar dažu citu nozari daudz nopietnāk gatavojas konkurencei."

"Jāspēj labi dzīvot, tērējot mazāk."

Atis Slakteris uzvēra, ka ar lauksaimnieku subsīdijām nav jāaizlāpa visi caurumi laukos. "Ja dalīsim šo naudu ikvienam lauciniekam, tad nebūs līdzekļu ne konkurētspējīgu saimniecību attīstībai, ne arī atrisināsies lauku sociālās problēmas. Sociālajam atbalstam jārod līdzekļi citās programmās. Es noteikti iebildīšu, ja kāda varas partija solīs ar subsīdijām risināt visus lauku sociālos jautājumus. Diez vai Latvijas sabiedrība nodokļos jebkad spēs samaksāt pietiekami, lai vienas govs un viena hektāra īpašnieks labi iztiktu. Mērķim jābūt - lai Latvijas laukos labi dzīvotu, izmantojot pēc iespējas mazāk nodokļu maksātāju naudas. Jābūt programmām, lai lauku cilvēkam ir iespēja nopelnīt, bet tas nenozīmē, ka par šīm programmām jārūpējas tikai Zemkopības ministrijai.

Man kā zemniekam gribētos, lai lauksaimniecībai būtu procentuāli vēl lielāks atbalsts no valsts budžeta, bet kā politiķis apzinos, ko spēj vai nespēj valsts budžets."