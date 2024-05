Dzimšanas diena - īpašā datumā

"Diezgan agri apzinājos, ka manas dzimšanas dienas datums atšķiras no citiem," saka Zaņas pagasta padomes priekšsēdētāja AGRA ZANKOVSKA, kas savu jubileju svin reizē ar Latvijas valsts dzimšanas dienu - 18. novembrī.

Par to, kas Latvijai ir 18. novembris, Agrai jau bērnībā stāstījusi mamma un vecmāmiņa. "Mani vecāki bija vienkārši cilvēki. Viņiem nebija daudz skaistu mantu, taču viņi bija garīgi bagāti, sirdsgudri. Un to centās ieaudzināt arī mūsos. Man jau no bērnības stāstīts, ka esmu latviete un ka ar to ir jālepojas. Bieži par to esmu domājusi - es esmu latviete," saka Agra. Savas dzimšanas dienas nozīmīgo datumu izjutusi arī studiju gados, kad naktī uz 18. novembri svinēta studentu diena.

"Tu esi īpaša jubilāre" - tā vienmēr savos apsveikumos rakstot arī kāda skolotāja. Tā arī savu dzimšanas dienu izjūtot.

Novembris Agrai vispār esot īpašs mēnesis. Tajā ir viņas dzimšanas diena un arī vārda diena. Šajā mēnesī dzimis dēls. Novembrī dzimšanas dienu svinēja Agras vecmāmiņa. Tētis Mārtiņš nu jau aizsaulē, taču, kad bija dzīvs, ģimenē vienmēr godāta arī Mārtiņdiena.

Lai gan Agra par saviem mīļajiem daudz nestāsta, nevar nemanīt, ka tuvie cilvēki viņai ļoti daudz nozīmē. "Esmu laimīga, ka mana mammīte, kam ir jau 82 gadi, šodien vēl ir kopā ar mani," saka Agra. "Man ir ļoti ļoti laba mamma. Es viņai gan neesmu bijusi tik laba meita. Mūsu savstarpējās attiecības nav balstītas uz čubināšanos un mīlināšanos. Taču ar mammu es jebkurā brīdī varu izrunāties par visu, un viņa ar savu dzīves gudrību un izpratni spēj mani nomierināt, dot dvēseles mieru. Neatceros nevienu gadījumu, kad mamma ar mani būtu runājusi piepaceltā balsī, no viņas savā dzīvē neesmu dzirdējusi neviena slikta vārda."

Agra priecājas par saviem bērniem, par to, ka var ar viņiem izrunāties, ka viņi nav mammai sagādājuši galvassāpes un uztraukumus. Dēls ir 4. kursa students Sporta akadēmijā, meita pavasarī beigs vidusskolu. "Man ir labi bērni," Agra ir lakoniska, taču intonācija, ar kādu tiek izteikti šie daži vārdi, runā paši par sevi.

Dzimšanas diena svinēta arī tajos laikos, kad 18. novembri bija labāk vispār nepieminēt. Agra nekad neaizmirsīšot, kā sākusi strādāt kolhozā par partijas pirmorganizācijas sekretāri.

Pirms tam izsaukta uz partijas komiteju, kur skaidri pateikts - vai viņa apzinoties, kādā datumā esot dzimusi un ka dzimšanas dienas svinēšana tajā varētu tikt pārprasta. Vārdu sakot - tas bijis mājiens ar baļķi, ka 18. datumā jubileju nebūtu jāsvin.

Tas gan neesot ietekmējis dzimšanas dienas atzīmēšanu tieši šajā datumā. Lielas svinības nekad nerīkoja ne jau tāpēc, ka baidītos, bet gan tādēļ, ka Agra neesot plašu svinību piekritēja. Taču pie rasola bļodas un kādas konjaka glāzītes kopā ar darba biedriem vienmēr ir pasēdēts.

Zaņā 18. novembrī dzimšanas diena ir arī vienai Zaņas skolas skolniecei. Bērnībā vecāki Agrai stāstījuši, ka Latvijas brīvvalsts laikos Kārlis Ulmanis īpaši apdāvinājis tos bērnus, kas dzimuši 18. novembrī. Nu Agra šādu tradīciju iedibinājusi arī savā pagastā, un meitene savā jubilejā saņemot dāvaniņu arī no pašvaldības.

Zaņā ir vēl viena jauka tradīcija - valsts dzimšanas dienā ar pagasta padomes Goda rakstu apbalvot tos iedzīvotājus, kas devuši savu ieguldījumu pagasta attīstībā. Pašvaldības vadītāja uzskata, ka padarītais ir ne tikai jāsaskata, bet arī jānovērtē, - lai cilvēks justu kādu gandarījumu. Sarkanbaltsarkano Goda rakstu saņēmuši jau vairāk nekā 30 cilvēku. Neformālā gaisotnē pie pašvaldības klāta kafijas vai tējas galda apbalvotie var mazliet atbrīvoties no ikdienas steigas un stresa, parunāties. Tā cilvēks gan jūtas vairāk piederīgs savam pagastam, gan izjūt to, ka viņa paveiktais bijis vajadzīgs un noderīgs arī kādam citam, ne tikai viņam pašam.

Pretendentus apbalvošanai var izvirzīt ikviens pagasta iedzīvotājs. Un tas liek cilvēkiem mazliet redzīgākām acīm paskatīties, kas notiek ārpus savas mājas un sētas, un varbūt arī vairāk padomāt par to, kas neskar tikai viņus pašus.