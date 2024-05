Kā Laimīgais pāris atpūtās Hijumā

MELITA UN IVARS MEDŅI, piedaloties TV spēlē Laimīgais pāris, ieguva 26 punktus no 30 iespējamajiem un laimēja braucienu uz Igauniju, Hijumā salu. Viņi stāsta par savu aizvadītās vasaras ceļojumu.

"Igaunijai pavisam ir 1,5 tūkstoši salu un saliņu," zina Ivars. "Hijumā ir otra lielākā sala pēc Sāremas - 965 kvadrātkilometrus liela. Salas iedzīvotāji nodarbojas ar lauksaimniecību, zvejniecību un tirdzniecību. Tajā ir 9 mazas pilsētiņas un 10. - lielāka - Kerdla. Brīnījāmies, ka divu dienu laikā neredzējām nevienu policistu. Varbūt tāpēc, ka Hijumā esot vislabākā kriminogēnā situācija visā Igaunijā."

"Nebūs nekāda aliņa!"

Melita un Ivars stāsta, ka, samainot 20 latus un turot rokās 530 igauņu kronas, iesākumā jutušies kā bagātnieki. Ekskursijas pirmās dienas rītā, Pērnavā ēdot brokastis un samaksājot par tām 54 kronas, bagātnieku izjūta pazudusi tiktāl, ka Melita sarājusi Ivaru, kad viņš gribējis nopirkt igauņu alu. Taču, nomierinoties un pārrēķinot brokastnaudu latos, izrādījies, ka nav tik traki - 1 lats ir 25 kronas. Izstaigājuši Pērnavas tirgu, kas, Melitasprāt, ir līdzīgs Latvijas tirgiem, arī ar humpalu nojumēm. Ievērojuši, ka Hijumā daudzviet nopērkamas Latvijas šokolādes un saldējums, arī "Aldara" alus. To gan Ivars neesot pircis, bet Igaunijas alu nogaršojis. Tas maksājot no 6 līdz 15 kronām. Dzēruši arī Igaunijas kafiju un atzinuši, ka tā nav garšīga. Īpaši liela suvenīru dažādība Hijumā neesot. Melita pārvedusi mājās kadiķkoka atslēgu piekariņu.

Pa 118 pakāpieniem - Kipu bākā

"Hāpsalā, kas ir nedaudz lielāka par Brocēniem, apmeklējām bīskapa pils drupas. Es tur esmu bijis jau 80. gados un zināju leģendu par Balto dāmu, kas augusta pilnmēness naktīs parādoties pilsdrupās. Mēs toreiz skatījāmies, bet tā arī viņu neieraudzījām, varbūt tāpēc, ka diena bija apmākusies," stāsta Ivars. "Braucot ar prāmi uz Hijumā ostu Eltermu, pūta vējiņš, tas bija patīkams pēc lielā karstuma Pērnavā. Virs galvas mums nemitīgi riņķoja kaiju bari, ķerot gaisā pasviestās maizes drupačas.

Pievakarē bijām Kipu bākā, kas esot trešā vecākā bāka pasaulē, sākta celt 1531. gadā. Tā paceļas 60 metru virs jūras līmeņa. Lai tiktu augšā, jāpārvar 118 diezgan stāvu pakāpienu. Mēs abi to izdarījām, bet Kolkas bāku, kā tika solīts, gan no augšas neredzējām, jo jūrā bija neliela dūmaka."

Šī brauciena, kuru organizēja tūrisma firma Impro, dalībnieki nakšņojuši kempingā, kas atradies tikai dažus kilometrus no vietas, kur ticis filmēts TV šovs "Ferma". Gids stāstījis, ka arī pieteicies šajā šovā, bet izsijāts jau 1. kārtā, jo pratis gan govi slaukt, gan malku skaldīt un darīt citu nepieciešamo izdzīvošanai uz salas. Tādi dalībnieki šova veidotājus neesot interesējuši.

Dīvainas izjūtas piedzīvotas Takhūnas zemesragā, kur bijusi vēl viena bāka, bet mazāka - Ristnas bāka, netālu arī prāmja Estonia bojāejai veltīts piemineklis. No šīs vietas tikai 25 kilometru attālumā tas nogrimis. "Piemineklis veidots kā metāla karkass, tajā ir zvans, kas tad, kad vējš ir tik spēcīgs, kā prāmja nogrimšanas laikā, sāk zvanīt," stāsta Ivars.

Nākamā diena sākusies ar Kerdlas pilsētas un Kukkakivi dižakmens apskati. Ar Kerdlu arī igauņiem saistīta leģenda. Uz šejieni senatnē braukuši laulāties divi pāri. Acīmredzot igauņu šerpā rakstura un, Dievs zin\', kādu vēl iemeslu dēļ, sācies kautiņš. Tas beidzies traģiski - no viena pāra dzīva palikusi līgava, no otra - līgavainis. Viņiem par piemiņu izveidots Krusta kalns, kur katrs tūrists no jelkāda materiāla veido krustiņu. Medņi to izgatavojuši no zariņiem. "Igaunijā tūrisms vispār saistīts ar dažādām atraktīvām darbībām," teica Melita. "Abi uzrāpāmies arī uz salas lielākā akmens Kukkakivi. Tas tiešām ir iespaidīgs, augšā kāpām pa trepītēm, lejā šļūcām uz dibena. Gids gan mūs brīdināja, ka šeit noticis arī nelaimes gadījums, kas beidzies ar ieģipsētu roku."

Kadiķu audze dziedē

Kassarī un Hijumā salas saista apmēram 200 metru plats uzbērums. Kārtējā leģenda stāsta, ka kādreiz šajā salā dzīvojuši milži un zviedri, tie savstarpēji nav satikuši. Piemineklis izveidots kā milzis, kas nes akmeni ar diviem zviedriem. Leģenda stāsta, ka milzis apžēlojies un zviedrus nav vis nomušījis, bet kopā ar akmeni nosviedis zemē. Šeit atkal bijusi viena no tūristu atrakcijām - akmeņu kraušana. 99,5% salas apaugusi ar kadiķiem cilvēka augumā. Melitai sāpējusi galva, bet pēc pastaigas pa kadiķu audzēm jeb alvāriem galvassāpes pārgājušas. "Jūras malā auga jūras kāposti, ūdenī ieiet nebija iespējams glumo akmeņu dēļ," atceras Melita.

Lai gan Medņi Igaunijā bija bijuši, taču Hijumā salu nebija apmeklējuši, tādēļ brauciens abiem paticis.