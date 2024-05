Hansabanka sveic skolotājas

Uz koncertu valsts dzimšanas dienā Saldus kultūras centrā ieradās daudz klausītāju.

Klusināta mūzika, sveces un ziedu kompozīcija Latvijas karoga krāsās un gaisā jaušams svinīgums ikvienam ļāva uztvert apsveikuma vārdus, kā tieši viņam veltītus. Klātesošos uzrunāja un Latvijas dzimšanas dienā sveica Saldus rajona padomes priekšsēdētāja Ausma Liepa un Saldus domes priekšsēdētājs Aidis Herings. Ar dzejas montāžu un koncertu uzstājās Saldus pilsētas ģimnāzijas skolēni. "Nebeidziet saviem vecākiem taujāt par Latviju," - šie skolēnu teiktie vārdi bija adresēti vienaudžiem, bet aizskāra ikvienu.

Tradicionāli Hansabanka piešķir prēmijas diviem labākajiem skolotājiem - no Saldus un Saldus rajona. Šogad šīs skolotājas ir Tatjana Barone no speciālās pirmsskolas izglītības iestādes "Cerībiņa" un Cieceres internātpamatskolas skolotāja Zigrīda Jansone. Svinīgajā pasākumā Hansabankas Saldus filiāles vadītājs Einārs Kantāns sacīja: "Hansabanka atbalstīs izglītību arī turpmāk. Jo izglītoti cilvēki ir mūsu nākotne, izglītoti cilvēki vedīs Latviju pasaulē."

Saldus domes izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komisijai katra pilsētas izglītības iestāde Hansabankas prēmijai izvirzīja savu kandidāti, taču to saņēma tikai viena skolotāja. Pārējām pretendentēm - Saldus domes veicināšanas naudas balvas. Tādēļ sveica arī Anitu Kupši no Saldus 2. vidusskolas, Zitu Andersoni no Saldus pilsētas ģimnāzijas, Āriju Šiškinu no Saldus pamatskolas, Austru Ozolu no Saldus sākumskolas, Gitu Rozi no pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa", Olitu Kleinbergu no pirmsskolas izglītības iestādes "Zīlīte" un Anitu Karlsoni no pirmsskolas izglītības iestādes "Sienāzītis". Saldus mērs A. Herings atzina, ka noteikt labāko starp skolotājām gandrīz nav iespējams, jo katra savam darbam un bērniem dod neizmērāmi daudz sirds siltuma, labu domu, rūpju un zināšanu.

Svētkus kultūras centrā lieliski papildināja koncerts. Rīgas saksofonu kvartets - neapšaubāma kvalitāte.

Pēc koncerta daudzi klausītāji iegriezās Saldus kafejnīcās izdzert pa vīna glāzei - gribējās paildzināt svētku noskaņu.