Kas? kur? kad? (21.11.)

Pasaules diabēta dienas pasākumi:

Saldū

21. novembrī plkst. 11 slimnīcas zālē lekcija "Cukura diabēts un diēta" (lasīs ārste A. Lurie); informācija par diabēta kabineta un pēdas kabineta darbību.

Rīgā

24. novembrī no plkst. 10 - 13 pasākums Kongresu namā Kr. Valdemāra ielā 5. Daudzveidīgas iespējas ikvienam dalībniekam - varēs bez maksas noteikt glikozes līmeni asinīs, izmērīt asinsspiedienu, noteikt ķermeņa svaru, ķermeņa masas indeksu, tauku daudzumu ķermenī, saņemt endokrinologa un acu ārsta konsultāciju, kā arī noklausīties lekcijas, iegūt informāciju par diabētu un kā ar to sadzīvot, iepazīties ar dažādu firmu piedāvājumiem diabēta pacientiem, iegādāties diabēta pacientu paškontroles līdzekļus par īpašām - diabēta dienas cenām. Īpaši pārsteigumi Latvijas Diabēta asociācijas biedriem. Uzziņas pa tālruni 7378231 pirmdienās, trešdienās, piektdienās no plkst. 14 - 18 vai Latvijas Diabēta asociācijas mītnē šajā pašā laikā.

24. novembrī plkst. 9 Ezeres kultūras namā rajona čempionāta 3. posms zolītē.

24. novembrī plkst. 16 politiski represēto apvienības Saldus nodaļa aicina politiski represētos un pensionārus uz kafijas pēcpusdienu, līdzi ņemot groziņu un dejotprieku.

24. novembrī rajona čempionāta atlases 3. turnīrs šahā. Spēles notiek Saldū, Striķu ielā 1, ieeja no sētas.

30. novembrī plkst. 18 Saldus kultūras centrā "Noskaņu rotaļas - 2". Muzicēs Andris Kārkliņš, frizūras un tērpus demonstrēs kustību studijas "Aplis" dalībnieki.