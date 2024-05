Pagarināts makšķerēšanas aizliegums

Šogad ūdens zemā līmeņa dēļ aizkavējusies lašu un taimiņu migrācija uz nārsta vietām upēs. Tādēļ ikgadējie lašu un taimiņu saudzēšanas termiņi nārsta laikā neatbilst reālajai situācijai šoruden.

Liepājas reģionālās vides pārvaldes Saldus nodaļa informē, ka Valsts zivsaimniecības pārvalde noteikusi izmaiņas lašu dabiskās atražošanas nodrošināšanai. Valsts zivsaimniecības pārvaldes rīkojumā, kas publicēts "Latvijas Vēstneša" 15. novembra numurā, noteikts papildu aizliegums spiningošanai (velcēšanai) un mušiņmakšķerēšanai no 1. līdz 15. decembrim. Šajā laikposmā spiningošana (velcēšana) un mušiņmakšķerēšana aizliegta Gaujas un Ventas baseina upēs. Mūsu rajona makšķerniekiem un spiningotājiem der atcerēties, ka no 1. līdz 15. decembrim nedrīkst spiningot un mušiņmakšķerēt Ventā no grīvas līdz Latvijas - Lietuvas robežai. Vēl minētas šādas Ventas baseina upes: Abava no grīvas līdz rumbai, Aģe, Bārta, Durbe, Inčupe, Irbe, Pēterupe, Roja, Saka, Svētupe, Tebra, Užava un Vitrupe.