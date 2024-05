Iespējama gan strausu audzēšana, gan mežonīgais tūrisms

DAUDZ JAUTĀJUMU radās projekta izstrādātājiem. Pirmajā rindā (no kreisās) sēž RTU profesors Oļģerts Buka, Saldus UTIC vadītāja Aija Žideņa un Zvārdes pagasta padomes priekšsēdētājs Imants Džulis. Aiz viņiem RTU lektore ieva Mihelsone un profesors Jēkabs Trušiņš. FOTO - ULDIS PŪCE

Zvārdes pagasta attīstības plāna radīšanas nolūkos šī pagasta iedzīvotāji, valsts iestāžu darbinieki un uzņēmēji pirmoreiz tikās ar Latvijas Tehniskās universitātes mācībspēkiem, kuri uzaicināti šī pagasta iedzīvotāju centienus pārvērst valstiskā dokumentā.

Pamatdomu, kāpēc nepieciešamas šādas tikšanās, izteica RTU Arhitektūras fakultātes profesors Oļģerts Buka: "Braucot šurp, mēs vērojām ainavu pa logu - tā šķita interesanta, taču mēs neredzējām, kas notiek sētās, kam braucām garām; ko ražo kokapstrādes uzņēmumos, uz kurieni tiek sūtīta šī prece; ko plāno jaunieši, kas pašlaik vēl apmeklē skolu. Tikai, iegūstot pilnīgu informāciju par pašreizējo situāciju Zvārdē un noskaidrojot, kādas jomas šeit nākotnē varētu būt perspektīvas, iespējams izstrādāt ilgtspējīgu, nozīmīgu dokumentu." Pašvaldības attīstības plāns ir svarīgs arguments, iesniedzot investīciju pieteikumus, piedāvājot tautsaimniecības attīstības iespējas, kā arī tas var pasargāt pagastu no "satelīta" lomas administratīvi teritoriālās reformas gaitā.

Rada pirmo priekšstatu

Paredzams, ka plāna izstrādi finansēs valsts. Tas izmaksā kopumā ap 7000 latu, un viena piektdaļa ir pašvaldības līdzfinansējums, kas var arī nebūt naudas izteiksmē, bet, piemēram, rīkojot šādus seminārus, sniedzot informāciju plāna izstrādātājiem, organizējot plāna apspriešanu utt. Tā kā Zvārdes situācija ir unikāla un nepieciešams nevis vienkārši attīstības plāns, bet gan atdzimšanas jeb, moderni izsakoties, revitalizācijas plāns, ir pamats cerēt uz valdības izpratni, atbalstot Tehniskās universitātes mācībspēku darbu.

Pirmajā tikšanās reizē semināra organizētājs - Saldus Uzņēmējdarbības un tūrisma informācijas centrs - bija parūpējies, lai plāna izstrādātāji gūtu priekšstatu, kādas ir Zvārdes galvenās bagātības, kas šeit jau ir izdarīts un ar ko nodarbināti Zvārdē dzīvojošie.

Ierīko ceļu, elektrību, sakarus

Kopš padomju armija pametusi Zvārdes poligonu, radot iespēju šeit atgriezties cilvēkiem, šis pagasts allaž bijis rajona padomes rūpju lokā. Cauri pagastam izbūvēts ceļš, ievilkta elektrolīnija, uzstāda LMT bāzes staciju. Radīta elementārākā infrastruktūra saimnieciskās dzīves attīstībai. Rajona padomes tālākie plāni - izstrādāt projektus tūrisma attītībai Zvārdē, izkopjot un iekārtojot apskates objektus, veicinot tūrisma uzņēmējdarbības rašanos. "Aktuālākais, ko mēģināsim izdarīt, - izremontēt un apmeklētāju uzņemšanai labiekārtot skatu torni, tā saucamo kurgānu," sacīja rajona padomes izpilddirektors, projekta "Saldus rajona dienvidaustrumu daļas kompleksā attīstība" vadītājs Zigurds Zabludovskis.

"Ir arī virtuālie ceļi, ko būvē uz Zvārdi," informēja Saldus rajona padomes padomniece ārējās sadarbības jautājumos Sarmīte Ozoliņa. Viņa uzskaitīja vairākus projektus, kuros iesaistoties, tiek nodrošināts interneta pieslēgums un iespējas, ko tas paver gan pašvaldībā, gan skolā, gan bibliotēkā... LMT sakaru nodrošināšana radīs iespēju IT izmantot arī uzņēmējiem.

Sadarbībā ar somiem izstrādāts projekts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta mācību centra izveidei bijušā poligona ražošanas teritorijā. Diemžēl Latvijas puses vilcināšanās dēļ kavējas tā realizācija. Tiek apsvērta jauna projekta ideja - ierīkot arī šautuvi.

"Kaut gan Zvārdē ir tikai 398 iedzīvotāji, šis pagasts jau kļuvis valstī pazīstams dažādu interesantu ideju dēļ, kas te tiek īstenotas. Zvārdenieki ir aktīvi un izdomas bagāti," raksturoja S. Ozoliņa.

Iesaka tālredzīgu meža kopšanu

Saldus virsmežniecības virsmežzine Marika Šīrante, atzīstot mežu par lielāko Zvārdes dabas resursu, norādīja, ka pilnīgu atdevi no meža var saņemt, to apsaimniekojot taupīgi un gudri. Tā kā vairāk nekā puse no pašvaldības teritorijā esošajiem mežiem pieder privātajiem īpašniekiem - pavisam ap 450 meža īpašumu -, svarīgi sadarboties ar īpašniekiem, izglītot viņus un ieinteresēt ekonomiski augstvērtīgu mežu audzēšanā, saudzīgā attieksmē pret dzīvo radību un biotopiem, kas atrodami privātajos mežos. "Apzinīgu attieksmi var veidot izglītojot," sacīja M. Šīrante. "Būtu jāapzina un jāpopularizē Zvārdes dabas liegumā esošās bagātības, jāizskaidro, kāpēc ir tik svarīgs šis liegums. Tad arī mežu īpašniekiem veidosies interese - kādi retumi ir manā mežā un kā tos saglabāt." Virsmežzine piebilda, ka nepieciešams izstrādāt kompensāciju mehānismu tiem mežu īpašniekiem, kuru īpašumos ir dabas liegumi un tādēļ nav iespējama mežizstrāde. Tādējādi tiks pasargāts mežs, un īpašnieki vairs neslēps, ka viņu mežos ir, piemēram, retu putnu ligzdas vai reti augi.

Meža klātbūtne var palīdzēt pilnveidot pagasta infrastruktūru - veidojot ērtu, gan mežizstrādātājiem, gan iedzīvotājiem izdevīgu meža ceļu tīklu -, kā arī risināt sociālus jautājumus. "Mežsaimniecības attīstība var ietekmēt profesijas izvēli jauniešiem, nozīmīgāki var kļūt ienākumi no ogošanas, sēņošanas, mizu vākšanas un citiem, ar mežizstrādi nesaistītiem, darbiem," skaidroja M. Šīrante.

Mežizstrādātājs - ne tikai ņēmējs

Valsts mežus Zvārdes pagastā izstrādā SIA "Silva". Interesanti, ka tikšanās laikā lielākais pagasta uzņēmējs dzirdēja vispretrunīgākos vērtējumus. "Silvai" vispirms pārmeta savtīgumu, neieinteresētību pagasta nākotnē, uzņēmējdarbības neveicināšanu, un tikai pamazām izrādījās, ka uzņēmums nemaz nav tāds monstrs. Piemēram, Kokmuižas ceļa būves laikā "Silva" ik gadu šim mērķim piešķīra 6000 latus - līdz laikam, kad nodibināja VAS "Latvijas valsts meži". Uzņēmums palīdzējis arī skolai, pagastam - vietējas nozīmes ceļu uzturēšanā. "Silvā" strādā tikai trīs zvārdenieki, taču uzņēmumam strādnieki ir vajadzīgi, un Zvārdes iedzīvotāji darba tirgū konkurē ar vienlīdzīgiem nosacījumiem.

"Esam mežizstrādes uzņēmums, kas ieinteresēts koksni pārdot pēc iespējas tuvāk cirsmai," sacīja "Silvas" Saldus mežizstrādes iecirkņa vadītājs Aivars Līcis. "Diemžēl tikai trīs Zvārdes uzņēmumi no mums pērk taras klučus. Katram zvārdeniekam, katram uzņēmējam ir iespējas kļūt par mūsu sadarbības partneri." A. Līcis arī iepazīstināja semināra dalībniekus ar "Silvas" jauno iniciatīvu - aicināt zemes īpašniekus ierīkot apses plantācijas lauksaimniecības zemēs.

Kā ražot, nevis patērēt

"Mēs dzirdējām daudz ideju par iesaistīšanos projektos, naudas piesaisti, bet daudz vairāk gribētu uzzināt par to, kādā veidā zvārdenieki gatavojas ražot, sniegt pakalpojumus, pelnīt naudu tepat, uz vietas," sacīja profesors Oļģerts Buka. "Pašlaik attīstības plānā ir iespējams iekļaut jebkuru tradicionālu un netradicionālu nozari, kurā izvērst uzņēmējdarbību. Taču pašiem iedzīvotājiem ir jānoformulē, ar ko viņi turpmāk vēlētos nodarboties, kā attīstīt to, kas viņiem jau ir."

Atbildot uz profesora Jēkaba Trušiņa pārdomām, zvārdenieki izteica viedokļus par tūrisma iespējām. Dažam šķita, ka nav vajadzīgas nekādas investīcijas, jo Zvārdes mežonīgā daba ir bagātība pati par sevi, citi norādīja, ka ar Kokmuižas ceļa uzbūvēšanu pārvietošanās problēmas Zvārdē nebūt nav atrisinātas un vajadzīgi lieli ieguldījumi, lai Zvārde būtu ērta un patīkama gan vietējiem, gan iebraucējiem.

Šai sarunai nepieciešams turpinājums. Lektore Ieva Mihelsone paredzēja, ka iedzīvotāju viedokļi varētu izkristalizēties pēc 4 - 5 šādām tikšanās reizēm, diskusijām un domu apmaiņas. Zvārdes revitalizācijas plāna izstrāde būs arī laba prakse studentiem, kas arhitektūras studijās apgūst arī teritoriālplānošanas iemaņas. Taču, lai dokuments tiešām kalpotu zvārdeniekiem par atbalstu, attīstot savu pagastu pēc pašu vēlmēm, katram iedzīvotājam nopietni jāpārdomā - ko viņš vēlētos darīt tupmāk, kā attīstīt savu saimniecību, kur meklēt darbu, kādu profesiju iegūt...