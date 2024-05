Gēnu inženieriju izmanto augu aizsardzībā

Tiem, kuri uzsāk darbu lauksaimniecībā, vienmēr aktuāls bijis jautājums - kā cīnīties ar nezālēm un kaitēkļiem. Jaunākais zinātnes sasniegums ir ģenētiski modificēti augi, kas ir imūni pret herbicīdiem vai arī paši izstrādā insekticīdu.

Arvien plašāk pasaulē izvēršas vides aizsardzības aktīvistu, patērētāju, lauksaimnieku un citu iedzīvotāju grupu darbība pret modificēto pārtiku. Kāpēc, viņuprāt, būtu jāatsakās no ģenētiski modificētas pārtikas ražošanas?

Jau septiņdesmitajos gados radās biotehnoloģijas nozare, kas veica ģenētisko modificēšanu, lai radītu jaunus organismus, izmantojot dzīvu organismu ģenētisko materiālu vai mākslīgi radītus gēnus. Gēnu no cita organisma nav iespējams ievietot noteiktā hromosomas vietā, bet tā darbība ir atkarīga no novietojuma hromosomā vai citu gēnu ietekmes. Tādēļ iespējami dažādi iepriekš neparedzami blakusefekti vai nav iegūts cerētais rezultāts.

Apmēram divas trešdaļas patlaban audzēto ģenētiski modificēto augu ir izturīgi pret kādu noteiktu plaša spektra herbicīdu. Šādus augus rada lielās agroķimikāliju ražošanas kompānijas. Katra kompānija rada augus, kas ir imūni pret herbicīdu, ko šī kompānija ražo. Šīs kompānijas apgalvo, ka jaunās sēklas zemniekiem palīdzēs iegūt lielāku ražu, uzlabojot nezāļu augšanas kontroli, jo pēc herbicīda lietošanas izdzīvos tikai modificētie augi. Visplašāk audzētā ir ‘Monsanto\' soja, kas izturīga pret tās pašas kompānijas ražoto herbicīdu raundapu. Varētu likties, ka, radot šādus augus, samazināsies herbicīdu izlietojums.

Taču, pieaugot to zemnieku skaitam, kuri savos laukos sēj šo sojas šķirni, kopumā palielinās herbicīda lietošanas apjoms. Zemniekiem vairs nav jāuztraucas par to, ka herbicīdu lietošanas dēļ varētu ciest arī labība, un viņi sāk lietot vairāk ķimikāliju. Ja lauki nemitīgi tiek migloti ar vienu un to pašu herbicīdu, ir ļoti liela iespēja, ka nezāles kļūs arvien izturīgākas pret šo herbicīdu. Radot pret herbicīdiem izturīgus augus, galvenais mērķis - veicināt herbicīdu pārdošanas pieaugumu.

Eiropas vides biroja pētījumi liecina, ka pret herbicīdiem izturīgu kultūraugu ieviešana mainīs herbicīdu lietošanas veidu, bet ievērojami nemainīs lietošanas apjomu. Ķīmisko herbicīdu lietošanas sekas ir augsnes auglības samazināšanās, ūdens piesārņošana un negatīva ietekme uz cilvēku organismu.

Liela vērība tikusi pievērsta tādu ģenētiski modificētu augu radīšanai, kas satur paši savu insekticīdu (kukaiņu iznīcināšanas līdzekli), lai augi paši iznīcinātu parastos lauksaimniecības kaitēkļus. Tomēr šādi augi nogalina ne tikai kaitīgos, bet arī derīgos kukaiņus, augsnes baktērijas un putnus, kaitēkļi kļūst imūni pret šo vielu, augi ir potenciāli alerģiju izraisītāji.

Augus mēģina padarīt imūnus arī pret baktērijām, vīrusiem un sēnīšu slimībām. Padarot augus imūnus pret vīrusiem, var attīstīties jauni vīrusi, jo dabiskie vīrusi spēj rekombinēties ar augos ievietotajiem vīrusu fragmentiem. Tā var izraisīt vēl bīstamāku slimību epidēmijas, pret kurām nav nekādu līdzekļu.

Par šīs jaunās tehnoloģijas plusu tiek minēta aizsardzība pret modificētu gēnu izkļūšanu brīvībā. Ja nezāles krustojas ar ģenētiski modificētiem kultūraugiem, hibrīdi nebūs dzīvotspējīgi. Tomēr tieši tāpat var kļūt neauglīga labība tuvākajos laukos.

Ņemot vērā patērētāju augsto izglītības līmeni, pasaulē pieaug pieprasījums pēc ekoloģiski tīras pārtikas. Tās audzēšana ir Latvijas zemniekiem potenciāli izdevīgāka nekā ģenētiski modificētu kultūru ieviešana un industrializēta lauksaimniecība.