Misters Saldus 2002 Ēģiptē

ATPŪTAS BRĪDĪ. Šis ir brīdis no ekskursijas pa Kairu, lielākoties gan Andulis esot izvēlējies aktīvu atpūtas veidu — volejbola un ūdenspolo spēlēšanu, dejošanu.

LATVIEŠI VAI ĒĢIPTIEŠI? Šādā eksotiskā apģērbā pazīt Anduli (pirmais no kreisās) ir diezgan grūti.

NACIONĀLAJOS TAUTAS TĒRPOS konkursa žūrija vērtēja dalībniekus vienā no iznācieniem.

Latvijas skaistumkonkursa Mis un Misters 2002 fināls notika Ēģiptē, tajā piedalījās arī saldenieks ANDULIS VITTE.

Andulis bija mazliet vīlies, jo pirms konkursa kuluāros runāts, ka viņam ir reālas izredzes kļūt, ja ne par Misteru, tad vismaz par Latvijas vicemisteru 2002. "Taču, kad sapratu, ka konkursā lielu lomu spēlē nauda un daudz kas cits, par ko ir tikai nojauta, nolēmu - viss, kas notiek, ir uz labu," smaidīgs teica Andulis. "Par Mis un Misteru kļuva rīdzinieki Zanda Zariņa un Agris Blaubuks, tā acīmredzot bija nolemts. Taču man vēl viss priekšā, būs iespēja piedalīties ārzemju konkursos, dažādos pasākumos, modes skatēs, jo ar aģentūru Mis un Misters Latvija noslēgts līgums uz pieciem gadiem. Esmu ieguvējs, jo astoņos mēnešos, kurus kopā ar citiem finālistiem pavadīju, gatavojoties konkursa noslēgumam, uzkrāta laba pieredze. Labprāt dalītos šajā pieredzē ar Saldus jauniešiem."

Latvijas konkursa organizētāji nesaprotas ar itāļu sponsoru

Andulis diezgan izvairīgi stāstīja par nesaprašanos starp aģentūras Mis un Misters Latvija direktori Intu Fogeli un sponsoru - Itālijas miljonāru Ernesto Preatoni. "Privātā Dzīve" raksta, ka miljonārs bija apņēmies sponsorēt konkursa finālu, lai popularizētu savu Ēģiptes kūrortu "Domina Coral Bay". Bija paredzēts, ka konkursa norisi rādīs arī Itālijas televīzijā. Taču tad Preatoni pārdomājis un nolēmis rīkot atsevišķu konkursu tikai meitenēm "Mis Domina Baltic", kurā uzaicinājis piedalīties meitenes no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Viņš tā rīkojies tāpēc, ka neesot bijusi pieņemama Latvijas konkursa organizētāju cenšanās ietekmēt žūriju. Proti - prognozēts, ka Mis Latvija tituls jāiegūst rīdziniecei Līgai Meinartei, bet to nevēlējušies pieļaut Latvijas aģentūras pārstāvji - Līga esot apcietinātās Dairas Silavas draudzene. Savukārt Inta Fogele žurnālistiem paudusi savu versiju - Preatoni gribējis, lai konkursa finālā piedalās arī divas Preatoni draudzenes, bet to viņa nav pieļāvusi. Rezultātā Ēģiptē ar vienas dienas starpību notika divi skaistumkonkursi. "Mis Domina Baltic" konkursa dalībniecēm bijuši ļoti grezni tērpi, konkurss rādīts Itālijas televīzijā, un Preatoni izdevis tam vairāk nekā 30 000 dolārus.

Dalībnieki atpūšas, filmējas un gatavojas uznācieniem

Andulis stāsta, ka Latvijas finālistiem neveiksmīgs bijis jau ceļojuma uz Ēģipti sākums. No Rīgas lidostas ar ātro palīdzību uz slimnīcu aizvests Renārs Laksa. Uz Ēģipti 7 puišu vietā tāpēc aizlidojuši seši. "Jau pirmajā dienā Ēģiptē nācās aklimatizēties," stāsta Andulis. "Mūs sagaidīja 40 grādu karstums. Pirmajā nedēļā galvenokārt atpūtāmies, no rīta cēlāmies pulksten 6 un pēc krosiņa un brokastīm no pulksten 7 līdz 9 un vakarā bija mēģinājumi. Tā kā Renārs saslima, nācās pārveidot iemācītās dejas un uznācienus.

Brīvā laika bija daudz, centos to izmantot gan, nirstot Sarkanajā jūrā, gan, vakaros kopā ar puišiem apmeklējot vietējās diskotēkas, bijām arī vienā beach party, kur bija laba mūzika, aizrāvāmies, pamatīgi izdejojāmies, sapazināmies ar itāļu meitenēm. Ūdens jūrā bija silts, bet ļoti sāļš, pēc peldēšanās tikai jānoskalo sāls. No krasta jūrā iet apsargi neļāva - koraļu dēļ. Tikai vienuviet bija šaura josla piekrastē, kur varēja iet peldēties. Citur - pontoni, no kuriem nirt. Tā kā ūdens jūrā ir ļoti dzidrs, varēja labi redzēt dažādas krāsainas zivis un koraļus. Es to visu apskatīju nirstot, žēl, ka nenopirku speciālo fotoaparātu, ar kuru var bildēt zem ūdens. Laurim Reinikam izdevās vairāki ļoti labi attēli. Spēlējām arī ūdens polo, piedalījāmies tāllēkšanas sacensībās ūdenī. Centāmies spodrināt Latvijas vārdu, stāstījām par Latviju. Pēc kāda laiciņa jau pa gabalu mūs sveica un sauca: "Latvia! Latvia!\'. Īpašas ovācijas bija, kad uzvarējām ūdenspolo sacensībās.

Vienu dienu pavadījām ekskursijā pa Kairu. Man patika piramīdas. Biju iztēlojies, ka tās ir daudz mazākas un tālāk iekšā tuksnesī, bet izrādījās, ka tās ir turpat piepilsētā. Apmeklējām smaržu fabriku, papirusa muzeju, veikaliņus.

Kairā visi brauc, kā māk. Braukšanas tiesības varot iegūt ļoti vienkārši - pabrauc 5 metrus šurp un turp - un tiesības rokā. Policists cilā rokas, bet neviens to neievēro. Mūsu gids teica, ka luksofori Kairā esot tikai smuko gaismiņu dēļ. Braucēji nepārtraukti signalizē.

Interesanta bija mūsu uznācienu filmēšana televīzijai dažādās Ēģiptes vietās. Viena filmēšana bija agri no rīta jūras krastā, saulei lecot. Bija paredzēts uzfilmēt mūsu deju, bet režisors Juris Purmalis kaut ko sajauca ar mūzikas atskaņošanu, tādēļ mums tika skaitītas taktis, mūziku pieskaņoja klāt vēlāk. Vienudien mēģinājuma laikā uznāca stiprs lietus. Izrādījās, ka tur nav lijis 5 gadus. Tā vietējiem bija īsta dabas stihija. Viesnīcā nav notekcauruļu, balkons pludoja, ūdeni no turiens stūma prom ar slotām un savāca spaiņos. Nākamajā dienā vīri, gaidot lietu, raka grāvjus. Taču drīz viss ātri nožuva.

Nepatīkamu starpgadījumu piedzīvoja mūsu meitenes. Viņām nebija iepriekš teikts, ka Ēģiptē sievietes nedrīkst staigāt atkailinātiem pleciem, šortos un īsos svārciņos. Kā jau modernas meitenes, mūsējās bija tērpušās minisvārciņos. Ēģiptes muzejā uz viņām sāka rādīt ar pirkstiem, apsaukāt par prostitūtām, grūstīt. Juris Purmalis pēc tam teica, ka tas varēja beigties diezgan slikti, jo šādi ģērbtas meitenes vietējie mēdzot nomētāt ar akmeņiem.

Ēdām divas reizes dienā - no rīta un vakarā. Bija zviedru galds, ēdieni gan pārsvarā diezgan eiropeiski. No rīta pankūkas ar siltu medu vai šokolādi, dažādi salāti, putnu gaļa. Zivis es neēdu, tās izskatījās diezgan baisas. Arī nacionālos ēdienus ne. Vienreiz paņēmu ko tādu, kas izskatījās pēc biezpiena, pagaršoju - ui! - un aiznesu atpakaļ. Ēdām visvisādus augļus. Ēģiptiešiem ir ļoti garšīgas kūkas, vakariņās 10 - 15 veidu, tā ka uz diētas sēdēt tur nevarēja.

Kairā izmēģināju šašliku. Es gan nezinu, no kādas gaļas tas bija gatavots, varbūt - no kamieļa. Daudzi mūsējie mocījās ar vēdersāpēm, pat nevarēja piedalīties mēģinājumos. Es arī viendien slikti jutos, bet iedzēru tabletes un virsū viskiju, otrā dienā viss bija kārtībā.

Supermārketos pārsvarā Eiropas preces un cenas augstākas nekā Latvijā. Arī veikalā varēja kaulēties, šis princips tur tiek ļoti ievērots. Es vienreiz kaulējos 10 minūtes. Kad gāju projām, tirgotājs skrēja pakaļ un sauca: okei, okei! Sudrabs un zelts nemaz nav lētāks kā Latvijā.

Ēģiptē visur prasa dzeramnaudu. Jau lidostā uzmācās un gribēja nest somas. Skatījos, ka viens no strādājošajiem mētā manu čemodānu no visa spēka. Kad aizrādīju, lai rīkojas uzmanīgāk, viņš rādīja nepārprotamu žestu - lai dod naudu."

Par Mis un Misteru Latvija 2002 kļūst rīdzinieki

Konkursu vērtēja divas žūrijas - atsevišķi puišiem un meitenēm. To vadīja Lauris Reiniks. Kamēr dalībnieki pārģērbās, viņš arī dziedāja. Tika rādīta filma par Latviju. Izgājieni bija peldkostīmos, tautas tērpos, retro tērpos, deja džinsu kostīmos, kažokos un uzvalkos un noslēgumā - vakartērpos. Tas notika 3 stundas - no septiņiem līdz desmitiem vakarā. Andulis frizūru mainījis pirms katra uznāciena. Viņš esot bijis ļoti mierīgs, salīdzinājumā ar konkursu Saldū un pusfinālu Rīgā. "Gājām kā uz šovu, lai parādītu priekšnesumu skatītājiem. No Latvijas bija atbraukušas prominentas personas - Leiškalnu ģimene, Šleseri, miljonārs Vilnis Vītoliņš, "Frolova Motora" prezidents Ilmārs Frolovs un citi," Andulis saka, ka visus nemaz neesot pazinis. Kad konkurss beidzies, svinības nācies pārcelt uz citu vietu, jo tūlīt sācies Preatoni otra skaistumkonkursa ģenerālmēģinājums.

Kūkas un šampanietis, diskotēka kopā ar sponsoriem. Andulis vēlreiz uzsver, ka daudz ieguvis, redzējis, arī sapratis, un aicina būt uzņēmīgiem un piedalīties šādos konkursos, jo iespēja nokļūt līdz finālam, kas notiek kaut kur tālu no Latvijas, ir ļoti vilinoša.