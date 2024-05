"Dzīvnieku patversme jāierīko nekavējoties."

"Lai deputātu kungi ilgi nedomā, bet vienreiz kaut ko izdara nelaimīgo dzīvnieku labā," pēc publikācijas 28. novembra "Saldus Zemē" uz redakciju piezvanīja kāda kundze (redakcijā viņas uzvārds ir zināms), kas dzīvo Saldū, Dzirnavu ielā.

"Ar rokām un kājām esmu par to, lai Saldū nekavējoties ierīkotu dzīvnieku patversmi. Šobrīd viņiem smagu pārbaudījumu sagādājusi ziema un aukstums, taču ne mazāk ciešanu rada cilvēku nežēlība un ļaunums. Sākot jau ar to, ka apnikušo sunīti vai kaķīti izmet uz ielas, un beidzot ar fiziskām ciešanām, ko klaiņojošajiem dzīvniekiem sagādā gan pieaugušie, gan bērni.

Arī Dzirnavu ielas daudzdzīvokļu māju kvartālā mīt pamesti un neaizsargāti dzīvnieki. Kur gan citur viņiem iet? Nebūs pie mūsu mājām, būs pie citām, jo viņi taču nav meža zvēri. Man tik ļoti sāp sirds, skatoties, kā pamestie kaķīši dzīvo badā, tāpēc katru dienu tos baroju. Esmu arī uztaisījusi nojumīti, kur viņiem patverties no lietus, asā vēja un sniega.

Arī es esmu ne reizi vien nolamāta, ka aizstāvu dzīvniekus, kuru vienīgā vaina ir tā, ka cilvēkam viņi pēkšņi apnikuši, tāpēc zaudējuši visu - pajumti, ēdienu, mīlestību. Diemžēl ir tādi cilvēki, kas pat neļauj dzīvniekus barot. Pieauguši vīrieši kājām izspārda nojumīti, lien zem automašīnām un ar akmeņiem nomētā kaķīšus, sit tos. Pirmklasnieki mazos kaķēnus mētā kā futbola bumbas.

Sadarbojos ar dzīvnieku atbalsta un aizsardzības klubu "Draugs", viņi man iedod pārtiku pamestajiem dzīvniekiem. Taču esmu ēdamo pirkusi arī no savas pensijas, un man nemaz nav žēl naudas. Taču visus pamestos kaķus un suņus pabarot nespēju ne es, ne vēl daži līdzcietīgi cilvēki. Ja beidzot grib atrisināt klaiņojošo dzīvnieku problēmu, jāveido patversme. Bet, ja pašvaldība ir tik nabaga, ka nevar to atļauties, lai aicina cilvēkus ziedot. Arī es esmu gatava no savas pensijas dot, lai tikai šo jautājumu civilizēti atrisinātu."

"Saldus Zeme" sāk jaunu tēmu - "Vai būs dzīvnieku patversme?". Aptaujāsim deputātus un amatpersonas, iepazīstināsim ar dzīvnieku aizsardzības jauno likumu, uzklausīsim, ko domā veterinārārsti un tiesībsargājošo institūciju darbinieki. Un, protams, gaidīsim arī lasītāju domas (ne tikai no pilsētniekiem, bet arī no pārējā rajona teritorijā dzīvojošajiem). Ja jums ir kas sakāms, rakstiet "Saldus Zemes" redakcijai (ar norādi "Tēma - dzīvnieku patversme") Lielā ielā 8, Saldū, LV 3801, vai zvaniet pa telefonu 3822291.