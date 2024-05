Biļetes pirkšana vilcienā - maksas pakalpojums

No 10. decembra par biļetes pirkšanu pēc iekāpšanas elektrovilcienos un dīzeļvilcienos pie konduktora - kontroliera papildus biļetes cenai būs jāmaksā 30 santīmu. Papildus samaksa neattieksies uz pasažieriem, kuri iekāps tajās stacijās, kurās nav biļešu kasu.

Pērkot biļetes kasēs, saglabāsies līdzšinējie braukšanas maksas tarifi, kas lielākajā daļā iekšzemes vilcienu no 1. novembra ir ievērojami samazināti.

Iespēja nopirkt biļeti vilcienā ir papildus pakalpojums, jo konduktora - kontroliera pamatdarbs ir biļešu kontrole. Tāpēc par to arī atsevišķi jāmaksā. Pēdējā laikā aizvien pieaugušā pasažieru skaita dēļ konduktori - kontrolieri visus vilcienā iekāpušos bezbiļetniekus nespēj apkalpot.

"Līdz šim konduktoram - kontrolierim papildus maksa bija jāaprēķina atkarībā no brauciena attāluma un biļetes cenas. Turpmāk pasažieriem būs zināms, cik jāmaksā par to, ka biļete nav nopirkta savlaicīgi stacijas biļešu kasē," skaidro a/s "Pasažieru vilciens" mārketinga daļas vadītājs Ivars Zaļais.

Sagatavoja

Daina Marcinkus