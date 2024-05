Ceturto reizi aicina balsot par Kapitāla biznesa cilvēku

Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests un žurnāls Kapitāls jau ceturto gadu aicina Latvijas sabiedrību izlemt, kurš uzņēmējs vai privāta uzņēmuma vadītājs pelnījis vienreiz iegūstamo titulu Kapitāla biznesa cilvēks un galveno balvu - sudraba Saules koku.

Līdzšinējie balvas laureāti ir SIA Lido prezidents Gunārs Ķirsons, a/s Aldaris prezidents Vitālijs Gavrilovs un SIA Spilva prezidente Lolita Bemhena.

Līdz 16. decembrim var balsot par šīgada balvas ieguvēju.

Balsošanas noteikumi:

Miniet 1 - 4 cilvēkus, katram norādiet vai nu firmu, kuru viņš pārstāv, vai ražoto produktu.

Ja nezināt uzņēmēja uzvārdu, miniet firmu vai produktus, kuru ražotāji, jūsuprāt, pelnījuši atzinību.

Viens cilvēks var nobalsot tikai par četriem dažādiem cilvēkiem (uzņēmumiem), nevis vienu minēt četras reizes.

Balsojot par savas pilsētas vai pagasta uzņēmējiem, miniet uzņēmumu un vietas nosaukumu.

Balsis par iepriekšējo gadu laureātiem netiks ņemtas vērā.

Visi aptaujas dalībnieki piedalās balvu izlozē, tāpēc neaizmirstiet norādīt savu vārdu, uzvārdu, adresi, e-pastu, tālruni. Balvas balsotājiem: nedēļas nogale Latvijas lielākajā slēpošanas bāzē - Cīrulīšu Žagarkalnā; veselības apdrošināšanas karte 250 Ls vērtībā no BTA; dāvanu karte 70 Ls vērtībā sporta pakalpojumu izmantošanai no Apollo Fitness; Teleparks dāvanu karte 150 Ls vērtībā telefona, radiotelefona, mobilā telefona, faksa aparāta, printera vai datora iegādei; nedēļas nogale 2 personām viesu namā Ķempēni; vakariņas, ieskaitot glāzi vīna, divām personām restorānā Columbine viesnīcā Metropole; dāvanu karte 50 Ls vērtībā no Laima Lux un profesionālās matu kosmētikas komplekts 50 Ls vērtībā no Goldwell.

Līdz 16. decembrim balsojiet žurnāla Kapitāls mājas lapā www.kapitals.lv; e-pasts kapitals@lid.lv; fakss 7606115; pasts - Kapitāla biznesa cilvēks, žurnāls Kapitāls, Graudu ielā 68, Rīga, LV 1058; portāls www.delfi.lv.kapitals.

Sagatavoja Daina Marcinkus