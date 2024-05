Maltas dienestā atklāj bērnu un jauniešu centru

"Paldies, ka jūs bērniem radāt mājas," - otrdien centra atklāšanā priesterim Gatim Bezdelīgam sacīja Saldus uzņēmēja Vineta Stepiņa.

Līdzās zupas virtuvei Striķu ielā 7 divās telpās tagad ik darbdienu pēc pulksten 14 tiks gaidīti bērni - viņi var nākt izmācīties vai spēlēties, vai vienkārši tāpat pavadīt savu brīvo laiku. Te ir datori, galda spēles, televizors, skolas soli un burtnīcas, rakstāmpiederumi. Viņus laipni sagaidīs pensionēti skolotāji no pensionāru dienas centra.

Kādēļ vēl viens bērnu un jauniešu dienas centrs Saldū? "Man šķiet: par daudz tādu nevar būt," - tā G. Bezdelīga. "Mēs Ziemassvētkos lūdzam ziedojumus un dāvinām šiem bērniem, vasarās viņiem rīkojam nometnes, bet labais, kas tad iesākas, pēc šiem pasākumiem it kā pārtrūkst. Gribējās, ka mūsu palīdzība nav tikai kampaņveidīga, bet lai arī ikdienā varētu palīdzēt bērniem, kuriem palīdzība ļoti nepieciešama."

Iecere par centru bērniem no riska ģimenēm, saka G. Bezdelīga, ir sena - to lolojis kopā ar Saldus bāriņtiesas vadītāju Mārīti Pabērzu. Ar viņu priesteris sastrādājas jau vairākus gadus, un lieti noder Mārītes darba lielā pieredze, padoms un ieinteresētība. Ticis arī rakstīts projekts, bet tas atbalstu neguva, tāpēc centru maltieši iekārtoja savās telpās. Kopš projekta uzrakstīšanas Saldū ir izveidots jauniešu centrs "Laipa", bet ir bērni, kuri to neapmeklē, jo dzīvo tālu no Dzirnavu ielas.

"Centrā gaidīts ikviens, tomēr mūsu galvenās rūpes ir par grūtdieņiem," - tā priesteris. "Tādu bērnu Saldū nav mazums," - apliecina M. Pabērza, "ir daudz dzīvokļu, kuros trūkst ļoti daudz kā, arī elektrības. Tagad tik agri satumst, un bērniem vakars jāpavada tumsā. Vismaz šajā centrā viņi varbūt nedomās savas drūmās domas un nejutīsies slikti."

Gatis Bezdelīga pateicas visiem atbalstītājiem par palīdzību centra izveidē un darba nodrošināšanā - Saldus pensionāru centram, Saldus domes sociālās aprūpes dienestam - un ziedotājiem - Cieceres internātpamatskolai un direktoram Kārlim Makam, veikalam "Anneles grāmata" un Annai Sipko, z/s "Radi" un Pēterim Dongam, veikalam "MTD" un Kristam Sproģim, kā arī Neatkarīgā Maltas Bruņinieku Ordeņa kavalieriem no Vācijas un Zviedrijas.