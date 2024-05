Skolēni grib prast mazināt stresu, direktors - iemācīties franču valodu

Brocēnu vidusskolā pagājušonedēļ atklāja jauniešu dzīves prasmju centru.

Šis ir viens no projektiem, ar kuriem skolā lepojas, jo tas sākās jau pagājušajā mācību gadā un ilga daudzus mēnešus, kamēr tapa Kurzemes reģionālais jauniešu dzīves prasmju centrs. Projektu īstenoja Brocēnu vidusskolas skolēnu parlaments, tas arī sekmīgi jau sācis centrā saimniekot.

Centru izmanto daudzi

Par Karalienes Juliānas fonda atvēlētajiem 23 000 eiro centrs iekārtots internāta ēkas otrā stāva vienā spārnā - tur izremontēja, telpas iemēbelēja, iegādājās nepieciešamo tehniku. Jaunas iespējas skolēniem rada multimediju aparatūra, kopētājs, videokamera. Viņu rīcībā arī dators, ko pieslēgs internetam, bet atpūtas telpā - televizors, šo telpu izmanto arī internāta iemītnieki. Centrā vēl notiek veselības mācības stundas un veselības veicināšanas darbs.

"Pagājušonedēļ skolā bija netradicionālās modes un nelatvisko dziesmu festivāls vienlaikus, tajā piedalījās arī ciemiņi no mūsu partnerskolas Aizputes vidusskolas, un parlamentārieši nekavējās izmantot jaunās tehniskās iespējas - par projekta naudu iegādātos prožektorus, dūmu mašīnu, videokameru... Galvenais, ka visu ieplāno un izdara viņi paši," - Brocēnu vidusskolas direktors Egons Valters apgalvo, ka vidusskolēnus neviens pieaugušais īpaši neuzrauga, ja nu ar padomu palīdz direktora vietniece Inta Muižarāja. "Nākotnē plānojam organizēt dažādus seminārus (ko esam darījuši jau līdz šim veselības veicināšanas jomā) ar Kurzemes citu skolu jauniešiem līderiem, ar veselību veicinošu skolu koordinatoriem, ar vecākiem, varbūt - ar ārstiem."

Ir anketēti skolēni un skolotāji - kādas dzīves prasmes, viņuprāt, skola nodrošina, kādas - par maz. Vienas no prasmēm, kuras, skolēnuprāt, skolā varētu vairāk attīstīt, ir - kā atrast darbu, kā veidot savu nākamo karjeru, kā mazināt stresu, arī prasmi komunicēt. "Šogad otro gadu plānojam saviem skolēniem sociālo praksi. Pagājušogad šādas trīs dienas bija 10. un 12. klasei," - turpina direktors. "Divpadsmitie bija sadalījušies pa divi un apmeklēja dažādas darbavietas, papildinot savas zināšanas un uzzinot, piemēram, kā strādā Brocēnu domes darbinieki, kādas ir to funkcijas, kāds ir darbs tūrisma objektā, kā klājas jaunai ģimenei, kā bankā var nokārtot studentu kredītu. Desmitajiem bija vienkāršāks uzdevums - viņi gāja uz pastu, lai iemācītos, ko tur var izdarīt, - aizsūtīt telegrammu, abonēt periodiku u.c. Sūtījām viņus uz poliklīniku, kā arī kārtot dažādus maksājumus - lai nebīstas no institūcijām. Šādas prasmes viņiem teju būs nepieciešamas, jo nāksies darīt patstāvīgi."

Jautāts, ko direktors vēlētos iemācīties, vispirms viņš saka: franču valodu. Jo šogad apmeklējis Parīzi, un tā tik ļoti iepatikusies, ka tagad gribas mācīties šīs pilsētas un zemes valodu. Vēl - gribētu lidot ar deltaplānu vai gaisa balonā. Nē, viņš saka, ļoti ekstrēmas izjūtas diez vai gribētu piedzīvot. Ja nu vienīgi būtu saderējis... Toties noteikti Egons Valters vēlas dabūt un iemācīties datorprogrammas, ar kurām tiek veidota mūzika, - lai varētu komponēt pie datora.

Filmē Brocēnu televīzijai

Uldis Veigurs ir Brocēnu vidusskolas parlamentārietis un dzīves prasmju centrā jau iejuties. Ulda pēdējais lielais darbs bija jau pieminētais nelatvisko dziesmu festivāls, par kura norisi bija līdzatbildīgs kā skolas kultūras un televīzijas cilvēks. "Man prieks, ka tas izdevās, - bija lieliska mūzika, labi priekšnesumi un žūrija. Skolā notiek dažādi pasākumi, visus rīko jaunieši. Ir gan balles, gan nopietnais, piemēram AIDS diena, kurai skolēni zīmēja plakātus, teātra sporta grupa sagatavoja uzvedumu. Jau septembra beigās parlamentā izplānojām pirmo pusgadu, un tagad plānoto realizējam. Vēl līdz galam nav īstenots, bet top kāds jauninājums - ar mazo videokameru uzfilmējam skolas norises un pēc tam iedodam Brocēnu televīzijai, lai parāda visiem. Ir filmētāji, ir korespondenti - katram savs darbs."

Nākamais pasākums, kurā Uldis piedalīsies, ir pieredzes brauciens uz Lietuvu. Brocēnu skolēni Ventas ģimnāzijā tiksies un iepazīsies ar pašpārvaldi.

Ko viņš savā skolā ieguvis, būdams aktīvs ārpus mācību procesa? "Kā kurš...Es esmu iemācījies sazināties, organizēt, vadīt. Citam mainās domāšana, attieksme."