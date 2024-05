Ne vienmēr var izvēlēties patīkamo

Rubas pagastā, kur saglabāta centralizētā siltumapgāde centra namos, par siltumu gādā vairāki vīri. Pagasta pašvaldības vadītāja Gunta Kalniņa viņus dēvē par ātrās reaģēšanas brigādi.

Kurinātājiem savureiz nākas darīt arī daudz ko citu, kas pašvaldības ēkās un ne tikai tajās nepieciešams.

Staņislavs Petkus ir viens no vīriem, kurš gādā, lai centra namos būtu siltums un silts ūdens. Viņš stāsta, ka katlu mājā strādā kopš 1996. gada. Gribējis par kurinātāju kļūt jau pirms tam, taču tad katlu mājā darbinieku pietika. Tomēr beidzot piedāvāta aizvietotāja vieta - lai pastāvīgie kurinātāji dabū kādu brīvdienu. Pēc laika kļuvis par pastāvīgu kurinātāju. Pagasta katlu mājā pavisam esot seši kurinātāji - katrā maiņā divi, jo viens ar darbiem galā nespēj tikt. Apkurina ar malku. Kamēr viens uzmana kurtuvi, otrs brauc pēc malkas, jo ne visu kurināmo iespējams uzglabāt šaurajā laukumiņā pie katlu mājas. Maiņai darba atlikulikām, jo diennaktī kurināšanai izlieto 10 - 12 kubikmetrus malkas. Tādu šķilu apjomu ik dienu nākas izcilāt ar rokām.

Katlu māja apgādā ar siltumu mājas, bet divreiz nedēļā - otrdienās un sestdienās - tiek piegādāts arī karstais ūdens, lai cilvēki nomazgājas, izmazgā veļu. Agrāk esot bijis grūtāks darbs, jo nācies kurināt vienlaikus trīs vecus katlus, tagad ir viens.

Malku gādā pašvaldība, iepērkot no gatavotājiem, bet arī iedzīvotāji par siltumu savos dzīvokļos var norēķināties ar malkas piegādēm. Tomēr ne jau visiem ir mežs, kur iespējams izzāģēt malku, citiem savukārt iznāk braukt pēc kurināmā ļoti tālu. Ne viens vien tā arī paliek parādā, bet ne visi parādnieki esot tikai trūcīgi vai veci ļaudis. Tādēļ pašvaldība izlemj bargi - atvienot dzīvoklim siltumpadevi.

Naktīs kurināšanu pārtrauc, tādēļ agri no rīta kurinātājam katli jāuzkarsē. Tas esot svarīgākais laiks - kamēr izdodas sakurināt pietiekami, lai to jūt arī mājās. Parasti jau ap astoņiem rītā namos atkal esot omulīgi un patīkami. Cik ātri izdodas iesildīt, atkarīgs arī no malkas. Ja tā mitra, kurinātājiem krietni jānopūlas, un malkas patēriņš ir lielāks.

Bet ne jau pie katliem vien darbs. Staņislavs Petkus arī greiderē pašvaldības ceļus. Bet ātrās reaģēšanas brigādei savureiz jāveic arī citi darbi. Gadās, ka nomirst kāds pagasta iedzīvotājs, kuram nav piederīgo, vai arī aizgājējam nav tādu tuvinieku, kuri spētu izrakt kapu. Tad kurinātājiem nākas strādāt ar lāpstām kapsētā. Staņislavs Petkus teic, ka profesionāli kaprači viņi neviens neesot, arī sevi viņš uzskata tikai par amatieri, bet iemaņas apgūtas. Tādēļ mūžamājas smiltainē nelaiķim allaž sagatavotas, kā pienākas, - pareizā lielumā, dziļumā, ar egļu zariem izspraudītas.

Kad vaicāju Staņislavam Petkum, kā viņš jūtas, kad jādara tik daudzi un dažādi pagastam vajadzīgi darbi, viņš tikai nosaka - vai tad var būt citādi? Kādam taču ir jāpaveic arī tie sīkie un ne vienmēr priecīgi pienākumi. Bet katrs tāds darbs tāpat rada gandarījumu.