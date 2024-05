Labrīt, Labvakar... ražo Ķekavā

Uzmundrinošais līdzeklis kafija tiek ražots arī Latvijā - Ķekavas pagastā.

Rūpnīca Melnā kafija atrodas Ķekavas pagasta Jaunsilos, un tur ražotā produkcija palīdz cilvēkiem gūt mundrumu.

Galvenā kafijas ražošanas izjeviela - zaļās pupiņas - tiek iepirkta no dīleriem, kas piegādā ap divpadsmit dažādu kafiju šķirņu no Centrālamerikas, Austrumāfrikas un Indijas. Rūpnīcā kafija tiek ražota pēc jaunākās tehnoloģijas, izmantojot modernas grauzdēšanas mašīnas un fasēšanas iekārtas. Par vērtīgāko strādnieci rūpnīcā tiek uzskatīta pupiņu grauzdētāja Tatjana Švarca, kura divu gadu laikā savā darbā kļuvusi par īstu speciālisti un jau no skata var noteikt grauzdējuma pakāpi. Ne velti darba devēji uzskata, ka pupiņu grauzdētājai jābūt ar labu redzi un lielu atbildības izjūtu, jo no viņas ir atkarīga kafijas kvalitāte. Pati grauzdētāja atzīst, ka divu gadu laikā kļūdījusies tikai vienu reizi, kad, apgūstot profesiju, kafijas pupiņas pārgrauzdējusi.

Kafijas pupiņas, grauzdējot 9 - 12 minūtes 215 - 320 grādu temperatūrā, iegūst vajadzīgo brūnumu un aromātu. No iegūtajām izejvielām pašu rūpnīcas laboratorijā izstrādāti tādi jau tautā iecienīti Melnās kafijas produkti kā Labrīt, Labvakar, Cafe Duo, Rīga un šķīstošā Spēka kafija, bet apmēram 80% Latvijas bāru un kafejnīcu apmeklētājiem piedāvā rūpnīcā ražotu pupiņu kafiju. Melnās kafijas jaunais produkts, kas sabiedrisko ēdināšanas uzņēmumu apmeklētājiem nule kā nodots degustācijai, ir Meksikas šķirnes pupiņas. Uzņēmuma Simeks (Melnās kafijas īpašnieks) sabiedrisko attiecību speciālists Valdis Leitis sacīja: "Jaunā kafija domāta gardēžiem, jo tā nav lēta - 20 latu kilogramā."

Kafijas kvalitātes noteicēji nav tikai patērētāji, bet arī ražotāji. Pagatavotās kafijas degustācija apmēram 10 kafijas degustētājiem ir īpašs rituāls, ko veic katru dienu. Paši degustētāji atzīst, ka reizēm degustēšanas process tiek arī atkārtots, jo garšas īpatnības cilvēkam mainās reizē ar noskaņojumu, veselības stāvokli un dažādām citām blakus iedarbībām.

Uzņēmuma strādnieki piekrīt izdevumā Health and Age rakstītajam, ka kofeīns nav kaitīgs veselībai, bet tas stimulē centrālo nervu sistēmu un nostiprina sirdsdarbību.