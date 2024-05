Rajons iesaistīsies projektā par sporta būvju sakārtošanu

Šī gada pēdējā rajona padomes sēdē lēma par saimnieciskiem jautājumiem, kā arī apsprieda pašvaldību darba aktualitātes.

Sakarā ar to, ka saņemts papildu finansējums, koriśēja rajona padomes budžetu, par attiecīgu summu palielinot ieņēmumu un izdevumu daļu. Nauda saņemta no valsts pamatbudžeta un citiem budžetiem: 16 471 Ls - pedagogu darba samaksai un obligātajām sociālās apdrošināšanas iemaksām, 7500 Ls - rajona informācijas tehnoloģiju projekta attīstībai, 700 Ls (no Saldus domes) - dzīvokļa iegādei bibliotēkai, 1400 Ls - izglītības iestāžu informatizācijas sistēmas programmas uzturēšanas izdevumiem, 800 Ls (no Jaunatnes basketbola metodiskā centra) - sporta inventāra iegādei un sacensību rīkošanai.

Sakarā ar izmaiņām likumdošanas aktos apstiprināja jaunā redakcijā "Noteikumus par pasažieru komercpārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu". Noteikumi stāsies spēkā no 2003. gada 1. janvāra.

Apstirpināja autoceļu fonda līdzekļu sadalījumu par oktobri. Pašvaldībām sadalīja 1069 Ls transporta nodokli, rezerves fondā atstājot 254 Ls, un 7729 Ls akcīzes nodokli, rezervē atstājot 2388 Ls.

Lēma par bezpeļņas organizācijas SIA "Baltijas jūras piekrastes aģentūra" (tajā darbojas arī Saldus rajona pašvaldība) reorganizāciju. Tās nepieciešamību nosaka Reģionālās attīstības likums. Savukārt atbilstoši Ministru kabineta noteikumi paredz kārtību, kā pašvaldību uzņēmumi pārveidojami par pašvaldību aģentūrām.

Piekrita, ka "Baltijas jūras piekrastes attīstības aģentūra" tiek pārveidota par Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldību kopīgu iestādi - pašvaldības aģentūru "Kurzemes reģiona attīstības aģentūra". Reorganizācija veicama līdz nākamā gada 2. aprīlim. Rajona padomi reorganizācijas komisijā pārstāvēs izpilddirektors Zigurds Zabludovskis.

Apstiprināja rajona padomes komitejās izvirzītos pārstāvjus Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. Rajona padomi pārstāvēs rajona padomes priekšsēdētāja Ausma Liepa, bet rajona vietējās pašvaldības - Nīgrandes pagasta padomes priekšsēdētāja Indra Rassa.

Nodeva SIA "Saldus medicīnas centrs" bezatlīdzības lietošanā plaušu elpināmo aparātu 16 480 Ls vērtībā.

Lai varētu pretendēt uz Jaunatnes olimpisko spēļu organizēšanu, nolēma iesaistīties projektā "Kompleksa būvju sakārtošana un izmantošana Saldus rajonā". Projekta īstenošanai tiks nodrošināts rajona padomes līdzfinansējums.

Noklausījās aktuālas informācijas. Padomniece ārējās sadarbības jautājumos Sarmīte Ozoliņa pastāstīja par to, kā darbosies Kurzemes reģiona attīstības aģentūra. Nākamā gada martā jāpabeidz Kurzemes plānošanas reģiona attīstības stratēģijas sagatavošana. Tā tiks nodota arī publiskai apspriešanai. Šobrīd tiek sagatavota reģiona mājas lapa, kur papildus informācijai par aģentūras darbību akcents tiks likts uz tūrisma informāciju. Baltijas jūras piekrastes plānošanas aģentūra, kuras funkcijas nu pārņems Kurzemes plānošanas reģiona attīstības aģentūra, bija iestājusies arī Eiroreģionā "Baltika". Tas šobrīd realizē vairākus lielus projektus, kas varētu ieinteresēt arī mūsu pašvaldības.

e-Saldus rajona projekta vadītājs Egils Ķuzis pastāstīja, ka parakstīts līgums par informācijas tehnoloģiju ieviešanu pašvaldību bibliotēkās. Datoru piegāde paredzēta janvārī, pieslēgumi - no janvāra līdz maijam.

Par izmaiņām Centrālās dzīvojamo māju komisijas darbībā pastāstīja Inna Kislina, līdzšinējā komisijas pārstāve Saldus rajonā. Nākamgad uz Saldu noteiktās dienās brauks komisijas pārstāve no Kuldīgas.

Par jaunumiem mežu apsaimniekošanā informēja virsmežziņa vietnieks Ēvalds Vizulis.