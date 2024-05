Saldus ģimnāzijā pašiem savs orķestris

Šis kolektīvs nav ierakstīts nevienā skolas plānā, nedz arī tā vadītājam par darbu maksā, vienkārši - ģimnāzisti, kas mācās mūzikas skolā, nolēma kolektīvi muzicēt.

Par sākumu orķestra vadītājs, ģimnāzijas mūzikas skolotājs Rolands Kleinbergs uzskata Skolotāju dienas koncertu. Viņš gribējis saviem kolēģiem sagādāt pārsteigumu un uzaicinājis pāris bērnus, kas mācās arī mūzikas skolā, spēlēt ansamblī — lai interesantāks pavadījums dziedātājiem, nevis tikai pierastās klavieres. “Bērni spēlēja vijoli, klarneti, trompeti, bungas, es — klavieres. Pēc tam nāca klāt skolēni un teica, ka mūsu skolā taču prot spēlēt arī to instrumentu un to... Labi, piekritu, taisām orķestri.”

Tagad kolektīvā muzicē gandrīz 20 skolēnu — dažs tikai sācis mācīties mūzikas skolā, bet ir arī tāds, kas to jau beidzis. Tāpēc skolotājam Kleinbergam īpaši jādomā, kādu veidot repertuāru, — lai sevi parādītu gan prasmīgais, gan arī iesācējs. “Es aranžēju skaņdarbu, bet skolēni mājās to apgūst. Ģimnāzijā sanākam uz maziem mēģinājumiem — zālē vai manā kabinetā, kā kuro reizi —, un tad jau kopīgi radām mūziku. Kolektīvā muzicēšana bērniem ir ļoti svarīga, tāpat — uzstāšanās. Tad arī tas, kuram jānospēlē vien piecas vai sešas taktis, ir lepns par to. Orķestris uzstājās koncertā pirms Latvijas dzimšanas dienas, tagad gatavojam Ziemassvētku programmu. Galvenais — ka bērni to dara ar prieku.”

Samaksa? Skolotājs saka: alga par viņa darbu esot šis bērnu prieks, kā arī aplausi koncertā. Orķestrī valdot citādas attiecības nekā stundās, kad it kā vienā pusē ir skolotājs, otrā — skolēni. Orķestrī skolotājs mudina skolēnus justies kā kolēģiem. “Kolektīvs no bērniem prasa lielu koncentrēšanos un atbildību, tāpēc viņi klusībā jautā — vai varēsim? Es domāju — varēsim! Novēlu muzicēt un saglabāt aizrautību!”

AIGA DAGA, spēlē flautu: “Man patīk uzstāties savā skolā. Atšķirībā no mūzikas skolu konkursiem, kur klausītāji ir tikai dalībnieki, skolas koncertā klausās arī tie, kas paši nespēlē.

Kāda ir klasesbiedru attieksme pret orķestri? Esam vairāki, kas spēlē orķestrī, bet liela daļa aizraujas ar sportu un apmeklē basketbola treniņus, viņi par orķestri īpaši neinteresējas. Varbūt — ar laiku... Es noteikti turpināšu spēlēt, jo mums ir jauks, draudzīgs kolektīvs.”

ELĪNA RASA, spēlē saksofonu: “18. novembra koncertā redzēju tikai 2 — 3 savas klases skolēnus. Varbūt citiem orķestris neinteresē tāpēc, ka paši tajā nepiedalās? Bet varbūt vēl kolektīvs nav skolā pietiekami zināms? Skolotāju attieksme gan ir savādāka. Sporta skolotājs Evarsons pēc koncerta smēja — lai uz stundu atnākot ar saksofonu, tad man ielikšot vienu labu atzīmi. Viņam ļoti patīkot saksofona skaņa.

Es orķestrī jūtos ļoti labi un ceru, ka tas kādreiz nospēlēs arī labu simfonisku skaņdarbu. Kāpēc gan nē? Mūsu diriģents ir labsirdīgs un prasīgs, tāpēc noteikti attīstīsimies. Orķestrim novēlu — tikai augt!”