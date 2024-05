Brocēnu slidotavā valda rosība

Next

Brocēnu slidotavā atkal trenējas hokejisti, slido ne tikai brocenieki, bet arī saldenieki un tuvākās apkārtnes iedzīvotāji.

Vecajā hokeja laukumā, pateicoties Brocēnu novada domes, firmu "AZ - Inter" un "Diro" un Kuldīgas kokzāģētavas "Marss" atbalstam, šoziem var slidot. Salabotas laukuma apmales, uzliets ledus, notīrīts sniegs. Šos darbus Dina Maslovska un Askolda Vārpiņa vadībā paveica hokejisti.

To, ka slidotava ir ļoti vajadzīga, pierāda rosība ap to. Bērnu tur ir ka biezs. Brocēnu hokejisti nu var trenēties pašu mājās, un nav jātērē nauda ledus īrei Jelgavas hallē. Pagājušās nedēļas nogalē Brocēnos notika arī divas treniņspēles ar Kuldīgas un Saldus komandām.

Vecākie brocenieki atcerējās agrākos hokeja ziedu laikus Brocēnos. Tagad hokejs te, protams, ir amatieru līmenī. Tomēr šķiet, ka amatieru vārds mūsu hokejistiem īsti piemērots nav. Viņi visi bērnībā un jaunībā nopietni trenējušies, guvuši labus panākumus Latvijas mērogā. Hokeja domāšana, prasmes un mīlestība pret šo sporta veidu ar gadiem mazumā neiet. Un nav jau viņi vēl nekādi veči.

"Brocēniem" šajā sezonā bija grūti atrast turnīru, kurā piedalīties, jo izrādās, ka Kurzemē viņi tiek uzskatīti par pārāk stipriem pretiniekiem. Ne Liepājas, ne Ventspils, ne Talsu čempionātos mūsējos negribēja ņemt pretī. Šogad viņi spēlē Jelgavas pilsētas un rajona atklātajā amatieru čempionātā, kurā nav zaudējuši vēl nevienā spēlē.

EGILS ARĀJS: "Es hokeju spēlēju no septiņu gadu vecuma. Mūs trenēja Paulis Kitčenko.Kopš tā laika pagājis ilgs laiks, bet man hokejs patīk, komandā ir labs kolektīvs, visi normāli čaļi. Pēc spēles pasēžam un parunājamies. Nevaru iedomāties, ka es varētu viens pats vingrot vai skriet. Man patīk sporta spēles.

Pārsvarā mums visiem kādreiz tēvi spēlēja hokeju. Viņi 1965. gadā kļuva par Latvijas čempioniem. Pēc tam mēs nonācām hokejā. Žēl, ka tagad mūsu bērniem nav, kur trenēties un spēlēt. 1981. gadā beidzu Fizkultūras institūtu un sāku Brocēnos trenēt bērnus. Toreiz Mareks Vieško un Sigits Šarķis bija 1. klasē, mācīju viņiem slidot. Tagad viņi jau ir lieli vīri, un spēlējam kopā. Toreiz pie mums vēl ziemas bija kaut cik aukstas, un varējām slidot uz dabīgā laukuma. Bet atceros, kāda atšķirība bija starp tiem bērniem, kas slidoja deviņus mēnešus gadā mākslīgā ledus hallē un mūsējiem, kas uz ledus tika, labākais, trīs mēnešus. Tas arī pielika punktu hokejam Brocēnos. Ja septiņdesmitajos gados Brocēnos būtu uzcelta ledus halle tur, kur jau ielika pamatus un savilka caurules, mūsu pilsēta šodien būtu pavisam savādāka. Ar to nošāva lielu buku.

Apsveicami, ka šodien ir daži vecāki, kas vairākas dienas nedēļā ved savus bērnus trenēties uz Jelgavu un Rīgu. Viņu uzņēmību var tikai apbrīnot.

Hokejs daudziem situētu ģimeņu bērniem bieži vien izrādās par grūtu, jo ir pārāk daudz citu iespēju. Un vēl ir jāprot ļoti saņemties, lai neatbildētu tūlīt uz sitienu. Jāprot atspēlēties pēc laika tā, lai tevi nenoraidītu un tu neizdarītu ļaunumu komandai. Hokejistam ir jābūt stingram raksturam. Mums to iemācīja Paulis Kitčenko, kad no četriem pēcpusdienā līdz septiņiem ar lāpstu rakām no laukuma nost sniegu. Pēc tam nāca trenēties vīri, bet mēs gājām mājās. Nākamajā dienā atkal bija sasnidzis sniegs, un mums atkal bija jārok. Ja negāji tīrīt ledu, saņēmi sliktākās slidas. Sākumā mēs paši taisījām ceļu aizsargus, kniedējām slidas. Visu mums iemācīja.

Jelgavas čempionātā šosezon esam līderi. Nākamajā sezonā mums laikam vairs nebūs, kur spēlēt. Pēdējā spēlē bija pat incidents. Vecis manos gados no visa spēka apmalē iegrūda piecpadsmitgadīgo Kristapu Baltgalvi. Aigars steidzās dēlam palīgā, bet pretinieku vārtsargs jau metās virsū Aigaram. Es teicu: ko jūs darāt, kāpēc sitat bērnu?! Nevienam nepatīk stipri pretinieki.

Saprotu, ka mēs braucam uz veciem lauriem. Pagājušajā gadā mums Ventspilī jautāja, cik reižu nedēļā mēs skrienot. Kad atbildēju, ka tikai spēlēs, neviens neticēja. Meistarība jau nekur nepazūd. Īstajā brīdī jābūt īstajā vietā laukumā, un tad pat nevajag daudz skriet.

Ļoti labi, ka Brocēnos tika uzliets ledus laukums. Tagad varam trenēties par brīvu, bet, ja būtu devušies uz kādu halli, nāktos samaksāt 120 latu par vienu treniņu."

Kopā ar "Brocēnu" vīriem treniņspēlēs piedalījās GUNĀRS SKVORCOVS, kurš jau astoto gadu trenējas hokejā. Viņa komandai "Dinamo juniors 89" Latvijas čempionātā pagaidām veicas ļoti labi, tā ir 1. vietā 18 komandu vidū.

"Jau otro gadu mācos Rīgā, dzīvoju hokeja internātā un trenējos piecas dienas nedēļā. Es komandā esmu labās malas uzbrucējs. Dažreiz jūtos piekusis, bet hokejs man nav par grūtu. Man šis sporta veids patīk. Arī tētis kādreiz bija hokejists. Brīvdienās esmu Brocēnos, nebija, ko darīt, tāpēc atnācu uzspēlēt kopā ar pieaugušajiem. Lai trenētos, šis ledus laukums nav slikts.

Mācībām skolā man varētu būt labākas sekmes. Vajadzētu gan labi mācīties, gan labi spēlēt hokeju. Tā būtu vispareizāk. Mans mērķis ir kļūt par profesionālu hokejistu. Pagaidām svarīgākais man ir nopietni trenēties, labi spēlēt un uzvarēt."

ASKOLDS VĀRPIŅŠ: "Brocēnu slidotavā darbojamies šādi: no plkst. 8 līdz 12 tiek sakārtots laukums, pēc tam līdz 18 ikviens var nākt slidot, tad līdz 19 atkal tiek uzkopts laukums un "Brocēnu" hokejkomandai notiek treniņš. Pēc plkst. 20 līdz 22 atkal visi gribētāji var slidot. Var braukt atpūsties ar ģimenēm, jo mūzika ir un galvenais - jāmaksā nav, tas viss ir par brīvu. Ko vēl vairāk var vēlēties?"