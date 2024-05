"Ir labi apzināties - cik vērtīga ir tava palīdzība."

TATJANA BARONE: "Man reiz bija iespēja aiziet no šī bērnudārza, bet cik labi, ka bija arī iespēja pēc tam tajā atgriezties. Es vairs negribu nekur iet - mana vieta ir šeit."

Ir vecāki, kas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes Cerībiņa skolotāju TATJANU BARONI sastapuši tieši tad, kad viņiem klājies visgrūtāk. Skolotāja vienmēr ir centusies un bieži arī spējusi parādīt ceļu, kuru ejot, dzīve atkal iekrāsojas, un cerība atgriežas. Es runāju par ģimenēm, kurās ir bērns invalīds.

Par savu darbu Tatjana Barone šogad saņēma Hansabankas prēmiju.

Cik sen jūs strādājat Cerībiņā?

- No 1981. gada - kopš bērnudārza pirmās dienas. Saldū dzīvoja mana vecāmamma, pie viņas braucu ciemos un avīzē izlasīju, ka būvē jaunu bērnudārzu. Kad beidzu pedagoģisko skolu, lūdzu, lai mani nosūta uz šejieni. Vispirms strādāju krievu grupiņā. Bet sportot sāku pēc tam, kad vairs nebija pietiekami daudz krievu bērnu un grupiņas slēdza.

Kādēļ izvēlējāties darbu ar bērniem?

- Jaunpilī, kur dzīvoju, diezgan bieži auklēju kaimiņu mazos dvīnīšus. Iepatikās, kaut gan uzreiz zināju: skolā nestrādāšu. Kad uzzināja, ka mācīšos par audzinātāju, daudziem bija priekšstats, ka tikai slaucīšu bērniem degunus un... Es skaidroju, ka tas nav galvenais darbs, ko dara audzinātājas.

Šobrīd esmu sporta skolotāja un vadu sporta nodarbības, kā arī nodarbības ar padziļinātiem koriģējošiem elementiem, palīdzu bērniem veidot pareizu stāju. Pie sevis smeju - ja mani Tukuma klasesbiedri uzzinātu, ka tagad mācu sportu, viņi neticētu. Jo skolā biju apaļīga meitene, kam fizkultūra sagādāja diezgan lielas raizes. Tāpēc es labi saprotu, ko uz savas ādas izbauda apaļīgas meitenes. To kompleksu, ko man uzlika skola, es aizstāju vienīgi ar peldēšanu - to pratu labāk nekā viens otrs, kas mācēja visu citu. Tā es sevi mazliet pacēlu.

Tas tiešām bija slikti - ka mēs skolā bijām ielikti rāmjos. Daudz ko arī nedrīkstējām. Tāpēc priecājos, ka tagad pusaudži ir atraisītāki nekā mēs, vairāk uzdrošinās, protams, ir arī galējības. Bet viņiem ir daudz iespēju izpausties, ir tikai jāgrib tās izmantot. Diemžēl ir spējīgi bērni, kas finansiāli to nevar atļauties. Kaut vai mācīties - nav taču sacīts, ka tas, kurš nevar par studijām samaksāt, ir nespējīgāks par to, kura vecākiem ir biezāks naudas maciņš.

Kā mana dzīve ir sagriezusies! Es teicienu - nesaki nekad - esmu izbaudījusi visvisādi. Lai kādreiz būtu iedomājusies, ka strādāšu ar bērniem invalīdiem? Bet ir skolotājas, kas no bērnudārza aiziet, jo nespēj te strādāt. Ir jāprot pietupties un savureiz, jā, - arī noslaucīt bērnam degunu. Acīmredzot - katram sava vieta. Manējā ir šeit.

Tagad cilāju maskas - tās izmantojam ne tikai pie eglītes, bet arī nodarbībās. Kad uzvelc masku - es nezinu, kas notiek, bet tu pārvērties. Tu izdari to, ko citādi nedarītu. Jo pieaugušais jau nevar tāpat vien sākt dauzīties, toties maskā kļūst par bērnudārznieku.

Kad satikāties ar bērniem invalīdiem?

- Kad no Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijas saņēmu pirmo vēstuli. To bērnudārzam iedeva Indra Būdeniece, jo zināja, ka mums izveidota grupiņa bērniem ar kustību traucējumiem. Un es aizbraucu uz vienu no tiem semināriem, uz kuriem tagad braucu regulāri.

Vai tad nojautāt, cik nopietns būs darbs ar šiem bērniem un ko tas prasīs?

- Kad pirmoreiz ieraudzīju slimos bērnus un apzinājos patiesību, ka tādu ir ļoti daudz un ka ir smagi slimi, man bija slikti. Citi, kas strādā ar invalīdiem, ir teikuši to pašu - arī viņi izjutuši ko līdzīgu. Sākumā ir psiholoģiski grūti pieņemt šo realitāti. Bet ar katru reizi vairāk un vairāk pieradu, un man vairs nav nekādu aizspriedumu.

Kā attīstījās iesāktais darbs?

- Pamazām bērnudārzā sākām strādāt sestdienās. Pirms manis jau bija strādājušas citas audzinātājas. Federācija darbam iedeva plašumu, mēs vairs nebijām ierobežoti četrās sienās, darbs kļuva mērķtiecīgs. Nu bija ne tikai veidošanas, muzikālās nodarbības un kustību rotaļas, bet gatavojāmies federācijas pasākumiem un sacensībām. Vieglatlētikai, boccio turnīriem un citiem notikumiem. Lai aptvertu bērnus ar dažādām slimībām, pasākumi ir diferencēti un notiek vairākreiz gadā, taču 1. jūnijā, Bērna tiesību aizsardzības dienā, uz Ozolniekiem brauc visi.

Pasākumos bērni var virzīties uz priekšu un sasniegt to, ko parastā skolā nevarētu, jo viņu rezultāti, salīdzinot ar veselo bērnu sasniegumiem, nav tik ievērojami. Šeit savā grupā viņi tomēr kaut ko sasniedz. Kā mūsu Edgars Bergs, kurš tagad mācās Saldus Profesionālajā vidusskolā. Viņš tuvojas pasaules rezultātiem vieglatlētikā - diskā un lodes grūšanā. Drīz viņš brauks uz ziemas nometni Murjāņos. Ar Edgaru strādā trenere Daila Mankusa, un es nezinu, kas būtu, ja viņa nestrādātu. Jo nometnēs puiši gūst pamatīgu sagatavotību, kas var zust, ja neturpina trenēties.

Viņus dēvē par bērniem ar īpašām vajadzībām...

- Es nezinu, kā pareizāk teikt. Pēdējā seminārā par to diskutējām ar "Apeirona" vadītāju. Viņš sacīja: "Īpašas vajadzības jau var būt arī ne visai labas. Piemēram, man garšo alus - vai tā ir mana īpašā vajadzība?" Piekrītu, jo brīnumbērns, ļoti spējīgais arī ir bērns ar īpašām vajadzībām.

Gan vārds "invalīds", gan apzīmējums "ar īpašām, speciālām" pievērš apkārtējo uzmanību, un skolā bērniem jautā - kādas gan ir tās jūsu īpašās vajadzības? Es saprotu - tam nav jāpievērš uzmanība, smiesies vienalga, un tas viss būs, bet gribētu, ka par bērniem un pieaugušajiem varētu pateikt neaizvainojoši.

Man patika, kā vienos sporta svētkos teica Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga: "Mēs visi esam invalīdi, ja mūs salīdzina ar baletdejotājiem, daiļslidotājiem vai tiem, kas noslēpo no kalna. Mēs taču to nevaram."

Ko mācāties semināros?

- Katru reizi ir sava tēma. Vienā no pirmajiem semināriem mācīja spēlēt boccio, lai mēs varētu strādāt par tiesnešiem. Esam saņēmuši sertifikātu un varam tiesāt šīs sacensības. Ir bijis seminārs, kā sportot bērniem ar invaliditāti, sporta ārsts ir stāstījis par stājas defektiem, ārzemnieki - savu pieredzi.

Semināros vēroju, ka ar katru gadu mūsu kļūst mazāk - to, kas strādā ar bērniem invalīdiem. Sākotnēji bija daudzi no Latgales, tagad viņi atkrituši, arī Kurzemē - aktīvi bija Talsi, Kuldīga... Talsus vairs neredzam. Man grūti pateikt, kāpēc. Varbūt cilvēki piekūst no ceļā sastaptajām grūtībām.

Vienulaik mums dāsni palīdzēja ārzemnieki - atvērās klubiņi, un darbība vērsās plašumā, jo par velti deva un deva, bija viegli darīt. Arī mēs saņēmām humāno palīdzību. Bet - tiklīdz tā mazinājās, cilvēku kļuva mazāk. Nezinu, kāpēc tik nozīmīgs šis materiālais aspekts.

Tāpat arī, piemēram, transporta ziņā. Esam vieni no retajiem, kuriem par velti dod transportu. Tas labi, bet no otras puses - liepājnieki jau sen savējos pieradinājuši, ka par visu ir jāmaksā.

Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija ir sabiedriska organizācija, kuru vada entuziasti. Vai jūtat valsts atbalstu?

- Strādājam uz Cerībiņas bāzes - tie ir vienīgie valsts līdzekļi. Federācija pastāv tikai no projektiem, un visiem pasākumiem šie cilvēki meklē sponsorus - federācijas prezidente Aija Kļaviņa un viņas mamma - trenere Ruta Kļaviņa. Viņas arī mums māca rakstīt projektus.

Kuri cilvēki vēl ir jūsu palīgi?

- Strādāju kopā ar mūsu bērnudārza darbiniecēm - audzinātājas palīdzi Ingrīdu Dīriņu, un audzinātājām Salliju Mauriņu un Guntu Valteri. Mūsu nemainīgajā komandā ir arī muzikālā audzinātāja Lienīte Lemkena, kas visiem svētkiem gatavo muzikālo repertuāru - dziesmas, dejas, rotaļas. Tagad pošamies Ziemassvētkiem.

Jā, arī es esmu bieži klauvējusi pie durvīm un lūgusi palīdzību. Visaktuālākais vienmēr bijis transports, kam nepieciešama vislielākā nauda. Saldus domē, rajona padomē vienmēr esmu sastapusi atsaucīgus cilvēkus. Sākumā palīdzēja dome, bet, tā kā bērni ir no visa rajona, tagad atbalsta rajona padome. Esam tajā iesnieguši pasākumu sarakstu, un rēķinās - tad un tad bērniem invalīdiem nepieciešams transports.

Kad jāorganizē sacensības, meklējam sponsorus. Paldies Dievam, ka tādi tiek katrreiz atrasti, kaut dažkārt liekas - nekā nebūs... Vairākreiz esmu gājusi uz vairumtirdzniecības bāzi "Tenors" pie Daigas Dziedātājas. Man neērti, bet viņa teica: "Nāciet, es zinu, kam dodu un kur iedotais paliek, tāpēc nav žēl dot." Ir daudz atsaucīgu cilvēku, bet ar katru gadu arī viņiem ir grūtāk - tāpat kā valstī.

Bērni labi jūt, ka vairs nav, kā bija. Pirmajās sacensībās viņiem somas bija pilnas ar ārzemnieku dāvanām, līdz to palika arvien mazāk, mazāk. Citreiz bērns ir neapmierināts, un tad liekas - nespējam novērtēt, ko vispār var gūt pasākumos. Galvenais ir dāvana vai satikšanās ar citiem, iespēja sevi parādīt un tikt ārā no mājām? Ja rokās lielāka dāvana, tad arī pasākums ir labs, paticis... Varbūt to novērtēs, kad izaugs, nezinu. Varbūt laiks, kad deva pa labi un kreisi, paspēja mūs izlutināt.

Cilvēki no darba aiziet, jo nepatīk klauvēt pie kabinetiem, kur nācēju negrib redzēt. Citreiz arī es domāju - viss, vairāk neiešu, bet... galugalā, tas taču nav vajadzīgs man! Vienkārši - es bērniem esmu apsolījusi, un mums uz sacensībām ir jābrauc. Ir pat tāda kā spītība - jo mums šis darbs nemaz nebūtu jādara, ir taču vēl iestādes, kam par šiem cilvēkiem jārūpējas. Mēs iesākām tāpēc, lai pēc bērnudārza saglabātu saikni ar bērniem, kuriem ir invaliditāte. Dažs nemācās skolā, viņam ir mājapmācība, dažs aiziet uz speciālo skolu. Saprotu - finansu atskaites iestādēs viņus sadala pa plauktiem - kurš no Rubas, kurš no Kursīšiem, bet man viņi visi ir no Saldus.

Vai bērnu vecāki palīdz strādāt?

- Kad esam lūguši, vecāki ir atsaukušies. Piemēram, pirmajā nometnē, ko rīkojām kopā ar Sarkano Krustu, piedalījās arī vecāki - brauca līdzi un palīdzēja. Viņus izglītoja - lai būtu vieglāk izprast savus bērnus, lai vecāki apzinātos, ka arī viņiem ir dzīve un iespēja redzēt vēl ko citu, ne tikai slimo bērnu.

Ir mamma, kas reiz sacīja: "Man 24 stundas diennaktī ir tikai bērns - ne es varu kur iziet, ne viņu atstāt vienu." Kad bērns bija pie mums, mamma priecājās, jo viņai bija atelpa. Tagad viņš pieaudzis un apmeklē daktera Černišova dienas centru.

Pēc bērniem var redzēt, ka arī ģimenē ir psiholoģiskas problēmas. Realitāte ir tāda, ka daudzas mammas savus slimos bērnus audzina vienas pašas, jo bieži vien vīrieši neiztur psiholoģisko slodzi - daudz ir jādod slimajam bērnam. Viņi aiziet no ģimenes, sievieti atstājot vienu pašu. Mamma visu uzņemas uz sevis. Bet viņai tik grūti klājas, ka neapmierinātība ar visu pasauli pāriet uz bērnu, un bērns to raida citiem. Tad nepieciešams kāds svarīgs iemesls, lai atmosfēra ģimenē mainītos. Piemēram, otra bērniņa piedzimšana.

Ir ģimenes, kurās uzskata, ka bērns jānorobežo no citiem invalīdiem, jo vecāki viņu neuzskata par "tik slimu". Daži brīvlaikos no speciālās skolas bērnu taisnā ceļā aizved uz laukiem pie omītes. Sevišķi - ja ģimenē ir arī vesels bērns, tad negrib slimo sabiedrībā rādīt. Tāpēc reizēm ir skumji. Tomēr šī izjūta pāriet, un atkal var turpināt strādāt.

Tāpat ikreiz pēc lielajiem pasākumiem jūtas federācijas vadītājas - pēc sponsoru riņķa un uztraukumiem iztukšotas un nogurušas viņas saka, ka viss jāmet pie malas. Bet... kaut kas liek atkal darīt. Varbūt - bērnu panākumi. Pagājušajā gadā viņi taču startēja sacensībās ārzemēs! Tas nekas, ka neieguva pirmās vietas, toties tagad ir rezultāti, ar kuriem jārēķinās.

Arī es nevaru iedomāties, kā pateiktu bērniem, ka nodarbību un pasākumu vairs nebūs. Ir tāds teiciens - vilciens ir aizgājis... Un vairs nevar to apstādināt, izkāpt no tā arī nevar. Bērnu sasniegumu dēļ. Būtu žēl saiknes, kas izveidojusies, kontaktu. Bērniem ir dotas cerības...

Ko esat ieguvusi, iemācījusies?

- Savādāk skatīties uz dzīvi. Runāju ar meitenēm - mums ir izvēle, varam atteikties no šī darba, tikai pāris stundu esam ar bērniem, bet vecāki ar slimajiem ir vienmēr, un viņiem izvēles nav. Sevišķi labi to var apzināties Engurē nometnēs bērniem ar garīgiem traucējumiem. Tā ir dzīves skola - redzēt, cik pozitīvi ir cilvēki, kam tik smagi slimi bērni. Viņi varētu uz visiem izlādēt savu niknumu, bet nav dusmīgi. Mēs esam veseli, un problēmas, par kurām kašķējamies, ir tikai sīkumi, salīdzinājumā ar šo cilvēku nastu. Bet viņi rod spēku dzīvot, dot labestību citiem un nometnē ņemt pretī citus bērnus. Engurē Tukuma slimo bērnu māmiņas pārtop par audzinātājām un strādā radošās darbnīcās.

Mums ir jāpateicas, ka esam veseli...

Es zinu bērnu invalīdu, kurš vēlas izstudēt un pieaudzis strādāt ar tādiem, kāds tagad ir viņš.

- Ir sportisti invalīdi, kas startējuši ārzemēs un kam panākumi vieglatlētikā, viņi stājas un mācās Sporta akadēmijā. Lai palīdzētu citiem tikt uz priekšu un iedotu to, ko paši skolās nav saņēmuši, - jo nebija cilvēku, kas mācētu iedot.

Kas vēl jums dod prieku?

- Kolektīvs, kurā es strādāju. Ko es viena pati būtu izdarījusi? Neko nebūtu. Man ir pretimnākoši kolēģi, un mēs visi kopā esam laba komanda - katrs zina un prot savu darbu un izdara to vislabāk.

Man prieks, ka arvien vairāk invalīdu pasākumos iesaistās audzinātāju bērni, viņu draudzenes un draugi. Izaugušo vietā nāk brāļi un māsas, kas palīdz, nāk Sarkanā Krusta jaunieši, palīdzējuši arī Lutriņu bērnunama audzēkņi.

Varbūt tā ir izredzētība - iespēja palīdzēt slimiem bērniem? Katram nav lemts sastapt un iepazīt šādus cilvēkus.

- Tā ir. Šiem jauniešiem ir tāda atbildības izjūta, viņi no sirds grib palīdzēt. Varbūt bērns pats tiktu galā ar uzdevumu, bet - sniedzas palīdzīgas rokas, kas satver bumbu, paceļ klucīti vai atnes mērķim garām aizmestu priekšmetu. Liekas, palīdzēdami viņi iekšēji paaugstinās. Ir tik labi apzināties - cik vērtīga ir tava palīdzība tam, kurš to nevar, ko tu vari.