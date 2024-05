Ko piedāvā Unipensija?

No 7. līdz 13. decembrim Latvijas Unibankas pensiju fonds Unipensija organizēja akciju "Pensiju dienas Saldū". Šī fonda pārstāve INDRA SĀMĪTE informē par iespējām papildus valsts pensijai sakrāt privāto pensiju.

"Valsts pensija nodrošina tikai 50 - 60 procentus no ienākumiem, kurus strādājošais saņem pirms aiziešanas pensijā. Daudziem, kas salīdzinoši labi pelnījuši strādājot, aizejot pensijā, ir grūti, jo jāsavelk josta. Valsts pensijas lielums atkarīgs no tā, cik ilgi strādāts un kā maksāts sociālais nodoklis. Tagad Latvijā jau izveidota trīspakāpju pensiju sistēma. 1. un 2. līmeņa pensijas saistītas ar sociālā nodokļa maksājumiem. Cilvēki, kuri iesaistījušies tā saucamajā 2. līmenī, ko var uzskatīt par pusprivātu pensiju fondu, daļu no iemaksātajiem sociālajiem nodokļiem (līdz 30 gadiem obligāti, no 30 līdz 48 - 49 gadiem - brīvprātīgi) var nošķirt. Un, aizejot pensijā, šo sakrāto daļu saņemt. Taču 2. līmeņa pensiju apdraud naudas vērtības svārstības gadu gaitā. Bez tam, izvēloties pensijas 2. līmeni, nemainās arī maksājamais sociālā nodokļa lielums.

Unibanka kopā ar Optimus fondiem piedāvā darba devējiem un jebkurai fiziskai personai pensiju 3. līmeni - papildus valsts pensijai krāt naudu privātā pensiju fonda dažādu ieguldījumu programmās."

Kas ir "Unipensija"?

Tas ir Latvijas Unibankas atklātais pensiju fonds, kas cilvēkiem dod iespējas sakrāt naudu vecumdienām papildus valsts pensijai, izmantojot izdevīgus nosacījumus. Unipensija ir bezpeļņas organizācija, kas rūpējas, lai pensiju fondā iemaksātā nauda tiktu droši un izdevīgi ieguldīta un pelnītu, kamēr fonda dalībnieks sasniedz 55 un vairāk gadus un var sākt šo naudu pa daļām vai visu uzreiz izņemt. Fonda dibinātāji ir stabilas un vispāratzītas finansu organizācijas - AS Unibanka, AS Māras banka un AAS Ergo Latvijas dzīvība. Fonds "Unipensija" Latvijā jau noslēdzis 40 līgumus ar vairāk nekā 2,5 tūkstošiem cilvēku. Tā ir 3. līmeņa pensija un nozīmē ilgtermiņa naudas krāšanu ar dažādām priekšrocībām.

Iemaksas par saviem strādājošajiem var veikt gan darba devējs, gan cilvēki individuāli. Papildu informācija, kā to uzsākt, saņemama Unibankas Saldus filiālē, kur var aizpildīt arī pieteikuma anketas, kā arī iepazīties ar visiem piedāvātajiem pensiju plāniem un izvēlēties ērtāko maksāšanas veidu. Jāpiebilst, ka, veicot pensijas kapitāla uzkrāšanu individuāli, nav obligātas regulāras iemaksas. Ja līgumu par saviem strādājošajiem noslēdz darba devējs, iespējams saņemt likumā paredzētās sociālā un uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaides. Saņemot privāto pensiju, ar ienākuma nodokli tiek apliktas tikai iemaksas, bet ne nopelnītie ienākumi.

Unipensijas ieguldījumus pārvalda cienījami un pieredzējuši līdzekļu pārvaldītāji, vadoties pēc stingriem noteikumiem, kas nepieļauj spekulatīvus darījumus. Nauda tiek ieguldīta valdības parādzīmēs, banku depozītos, nekustamajos īpašumos, stabilāko un lielāko uzņēmumu akcijās, citos vērtspapīros un tamlīdzīgi, kas nes stabilu un mērenu peļņu. Virspeļņa tiek sadalīta visiem Unipensijas dalībniekiem. Piemēram, šī gada Unipensijas ienesīgums ir 8,6 procenti, lai gan, atklāti sakot, turpmākajos gados to prognozējam mazāku.

Vislielākais pensionāru bieds ir inflācija. Mēs nodrošinām tādu ienesīgumu, kas pārsniedz inflāciju.

Mūsu privātajam pensijas fondam ir cieša saikne ar saviem klientiem. Divas reizes gadā tiek sūtītas atskaites par to, kas nopelnīts, kas tiek plānots nākotnē, rīkoti semināri. Labprāt atbildam uz visiem jautājumiem."

Kādā naudā maksāt - latos vai eiro?

"Gan latos, gan eiro. Daudzi cilvēki vaicā, kas notiks, kad Latvija iestāsies Eiropas Savienībā un kad tiks ieviests eiro. Pirmkārt, jebkurā laikā pēc klientu vēlēšanās iespējams bez papildmaksas mainīt ieguldījuma veidu no latiem uz eiro vai otrādi. Otrkārt - neticu, ka sagaidāmi lieli pārsteigumi, pārejot uz eiro."

Kā varēs saņemt pensiju fondā iemaksāto naudu?

"To var saņemt tikai pēc 55 gadu sasniegšanas - vai nu, daļu izņemot un daļu atstājot, lai tā pelna turpmāk, vai arī - izņemot visu uzkrāto naudu un ar to rīkojoties pēc sava prāta - piemēram, iegādājoties īpašumus, braucot ceļojumos, noguldot bankā utt. Var arī izvēlēties saņemt naudu pakāpeniski, visu uzkrājumu sadalot pa mēnešiem un gadiem. Ja cilvēks nenodzīvo līdz 55 gadiem, nauda neiet zudumā, to var saņemt mantinieki. Pensiju fonda dalībnieki, kas strādā, var maksāt arī par kādu citu personu, savas algas ietvaros saņemot nodokļu atlaides."

Cik liela būs privātā pensija?

"Piemēram, ja darba devējs pensiju fondā par katru darbinieku nolēmis iemaksāt 10 latus, faktiski jāiemaksā 7,80 lati, jo nav jāmaksā sociālais nodoklis, arī peļņa ar nodokli netiek aplikta. Tabulā redzams aptuvens privātās pensijas aprēķins, veicot dažādu lielumu un ilgumu maksājumus. Piemēram, ja katru mēnesi ieguldīsiet 30 latus, pēc 30 gadiem būsiet sakrājis 30 135 latus. No šīs summas gan tiks atvilkts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. (Ņemts vērā pensijas ienesīgums - apmēram 6 procenti gadā. Tas var svārstīties atbilstoši ekonomiskajai situācijai.)"