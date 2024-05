Ceļu transporta negadījumi (17.12.)

BRAUCA PĀRĀK ĀTRI. Rezultāts - uz ceļa no Druvas uz staciju 10. decembrī cietuši 2 cilvēki. FOTO - NO CEĻU POLICIJAS ARHĪVA

Aizvadītajā nedēļā uz rajona ceļiem notikuši 9 satiksmes negadījumi. Vienā no tiem cietuši 2 cilvēki. 2 autovadītāji pēc negadījuma pametuši notikuma vietu.

Aizbrauc neapstājoties

9. decembrī plkst. 8.15 ceļa Saldus - Ezere 3. km Novadnieku pagastā maršruta autobuss Autosan H920 sadūrās ar kravas automašīnu Iveco Magirus. Autobusa vadītājs neapstājoties aizbrauca, bet ir noskaidrots.

14. decembrī plkst. 9 Kursīšu pagastā, Bērzu ielas 1 stāvlaukumā, vēl nenoskaidrots automašīnas vadītājs uzbraucis stāvošai Opel Omega, nodarot tai bojājumus. Vainīgais notikuma vietu pameta, neziņojot policijai. Policija lūdz pieteikties šī negadījuma aculieciniekus, telefons 3802333.

Mašīnas apgāžas

10. decembrī plkst. 9.30 Saldus pagastā, uz vietējas nozīmes ceļa no Druvas uz staciju, automašīnas Audi 80 vadītājs uz slidenās brauktuves neizvēlējās apstākļiem atbilstošu ātrumu. Mašīna noslīdēja no ceļa un apgāzās. Cietuši 2 pasažieri. Viens no viņiem ievietots slimnīcā, otrais - pēc pirmās palīdzības saņemšanas atlaists mājās.

15. decembrī plkst. 16.30 ceļa Saldus - Pampāļi 20. km Pampāļu pagastā pārāk ātri pa slideno brauktuvi brauca automašīnas UAZ 469 B vadītājs. Mašīna slīdēja un apgāzās. Cilvēki nav cietuši.

Ieslīd ceļa zīmē

11. decembrī plkst. 8.30 ceļa Saldus - Ezere 1. km Novadnieku pagastā, iepretim kafejnīcai "Evija", sāka slīdēt automašīna VW Golf. Tā ieslīdēja ceļa zīmē. Bojāta mašīna un ceļa zīme.

Bojā stāvošas mašīnas

12. decembrī plkst. 11.30 Saldū, pie gaļas kombināta caurlaides vārtiem, automašīnas GAZ SAZ 3507 vadītājs, uzsākot braukt atpakaļgaitā, nepārliecinājās par drošību un uzstūmās automašīnai VW Transporter, kas bija apstājusies aiz tās. Bojātas abas.

Aizripo pati

12. decembrī plkst. 10.30 Zvārdes pagasta "Meldros" automašīnu GAZ 2705 tās vadītājs bija novietojis, nenodrošinot pret izkustēšanos. Vadītāja prombūtnē mašīna sāka ripot un ietriecās priekšā stāvošajā Toyota Corolla. Bojātas abas.

Saduras pie benzīntanka

14. decembrī plkst. 10.35 Saldū, degvielas uzpildes stacijas "Neste" teritorijā, automašīnas VW Passat vadītāja nogriezās no lokveida krustojuma uz benzīntanku. Mašīna sadūrās ar Audi 80, kuras vadītājs savukārt brauca pa degvielas uzpildes stacijas teritoriju krustojuma virzienā. Sadursmē bojātas abas mašīnas. Apstākļus noskaidro.

Neievēro distanci

13. decembrī plkst. 16.30 Saldū, Lielās, Striķu, Kuldīgas un Jelgavas ielas krustojumā, automašīnas Ford Scorpio vadītājs neievēroja drošu distanci aiz priekšā braucošās Renault Rapid. Kad tās vadītājs pirms gājēju pārejas bremzēja, lai palaistu gājēju, notika abu mašīnu sadursme, kurā abas bojātas.

Soda iereibušos

Aizvadītajā nedēļā aizturēti 4 iereibuši autovadītāji.

Pie administratīvās atbildības par braukšanu dzērumā (ar tiesībām) saukts Aivars Spriņģis (dzim. 1958. g.), kā arī Mārcis Plankajs (dzim. 1984. g., braucis bez tiesībām).

Aicina uzmanīties

Ceļu policija lūdz autovadītājus pa slidenajiem ceļiem braukt ļoti uzmanīgi. Svētku pasākumu dienās, kad paredzēta iedzeršana, līdzi būtu jāņem šoferis, kas alkoholu nelieto, vai arī jāizvēlas taksometru pakalpojumi.

Informēja ceļu policijas priekšnieka vietnieks

Uldis Plācis