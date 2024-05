Malka vairs nav lēts kurināmais

Ziema tradicionāli ir malkas gādāšanas laiks nākamajai apkures sezonai. Diemžēl šī tik ierastā kurināmā sagāde kļuvusi vai nu sarežģītāka, vai dārgāka.

SIA "Druvas ozols" ir viens no nedaudzajiem rajona kokapstrādes uzņēmumiem, kur šķeldas ražošana nav viena no pastāvīgām nozarēm, tāpēc šeit gan iestādēm, gan iedzīvotājiem ir iespēja iegādāties salīdzinoši lētākos nomaļus un koksnes atlikumus. Taču uzņēmuma direktors Aivars Kapteinis saka - iedzīvotāju interese par šādu kurināmo nebūt nav liela.

"Iedzīvotājiem pārdodam 10 - 15% no visiem nomaļiem. Vairāk par to iegādi interesējas iestādes un uzņēmumi. Saldus pagasta pašvaldība nopērk nomaļus, lai apgādātu pagasta pensionārus, kuriem klājas grūtāk. Mums pašiem nomaļu realizācija grūtības nesagādā - kad sakrājies vairāk, zvanām uz Liepājas firmu "Laskana". Viņi nopērk nomaļus, atbrauc ar savu šķeldotāju, uz vietas sašķeldo un aizved prom - šķelda ir eksporta prece, par ko maksā pietiekami daudz," stāsta A. Kapteinis. Arī patlaban "Druvas ozola" teritorijā augu diennakti strādā jaudīgs šķeldotājs, kas aprīkots pats ar savu spēkstaciju. Šķelda tūdaļ tiek savākta "Laskanas" autovilcienā zem jumta, lai tā nesamirktu un nepazeminātos produkcijas kvalitāte.

Nomaļu malka, protams, nav tik ērts kurināmais kā rupjas pagales. Diemžēl mežā cirsta malka izmaksā visai dārgi.

"Agrāk malka maksāja maz, un galu galā mežizstrādes firmām to vairs nebija izdevīgi izvest no meža, jo pašizmaksa kļuva lielāka par realizācijas cenu. To sāka atstāt mežā, izmantoja meža ceļiem. Šķeldas cenas celšanās padarīja malkas izstrādi izdevīgu. Šim procesam ir arī sava negatīvā puse - rajonā daudzas katlu mājas pēdējā laikā pielāgotas kurināšanai ar šķeldu, lai iznāktu lētāk, bet nu vairs ietaupīt nevarēs. Šķeldas ražotāji to nepārdos par zemāku cenu nekā eksportējot, turklāt daudzi jau noslēguši piegādes līgumus ar pircējiem ārzemēs. Tas pats ar malku - ja iespējams sašķeldot un pārdot izdevīgāk, kāpēc realizēt lēti?" Aivars Kapteinis skaidro situāciju malkas tirgū. "Druvas ozolā" nomaļu malku var iegādāties vidēji par 1,5 latiem kubikmetrā, taču jāšķiro un arī par transportu jāgādā pašiem vai jāmaksā uzņēmumam papildus.

Tiem, kas tomēr grib krāsni kurināt ar pagalēm, jārēķinās, ka vidēji malkas pašizmaksa vien svārstās ap 4,5 latiem par kubikmetru - šādu summu minēja privāto mežu īpašnieki, kas nodarbojas ar malkas izstrādi un realizāciju. Cena var mainīties atkarībā no attāluma, no kurienes malka vedama. Transporta izmaksas veido lielāko pašizmaksas daļu.