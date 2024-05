Zemessargi sacenšas sporta spēlēs

Next

Zemessardzes 43. kājnieku bataljona četras rotas Kalnu vidusskolas sporta kompleksā sacentās šaušanā, volejbolā, galda tenisā un stafetē.

Ārrindas zemessargs IVO SESTULIS, kurš startēja štāba rotas komandā, stāstīja, ka par zemessargu kļuvis pirms septiņiem gadiem.

"Zemessargu sporta sacensībās piedalos visus šos gadus. Jāatzīst, panākumi ir labi. Mums ir draudzīgs kolektīvs, jūtos kā lielā ģimenē. Zemessargu sabiedrībā uzturēties ir patīkami, neviens nav iedomīgs," stāsta Ivo. Viņa darbavieta ir "Lattelekom". Agrāk Ivo nodarbojies ar basketbolu, tagad regulāri spēlē volejbolu.

"Kādas sacensības būs zemessargu sporta spēlēs, iepriekš nezinām. Komandieri izdomā un paziņo pēdējā dienā pirms tām. Ir arī zemessargiem specifiskas sacensības. Kā šodien - stafete, kurā bija jāsaliek ierocis."

Kad vaicāju, ar ko Ivoprāt zemessargs atšķiras no citiem cilvēkiem, atbilde viņam bija gatava: "It kā ne ar ko, bet zemessargs noteikti ir Latvijas patriots. Uzskatu, ka ar to, ka esi zemessargs, nav jālielās. Man patīk zemessargu mācības, kuras vienmēr ir labi organizētas. Interesanti, ka tās notiek mežā. Bet tā nav nekāda romantiska spēle, jo tiek atdoti visi spēki. Zemessargam noteikti ir lielāka atbildības izjūta nekā pārējiem."

ZS 43. kājnieku bataljona komandieris OTO RANCĀNS teica, ka ne katrā bataljonā Latvijā notiek šādas sporta sacensības, kur izcīna bataljona kausu. "Šīs sacensības nav obligātas. Sportot nāk tie, kam gribas to darīt. Mūsu zemessargi par bataljona kausu šogad cīnījās jau piekto reizi. Šis ir jauks pasākums, jo katrā reizē mainām sacensību vietu, noteikumus, lai ir interesantāk. Paldies Nīgrandes pagasta pašvaldībai un Kalnu vidusskolai par atbalstu sacensību organizēšanā."

ZS 43. kājnieku bataljona kausu izcīnīja štāba rotas komanda, kurā startēja Lotārs Štemme, Agris Brēdiķis, Māris Nikolājevs, Armands Vilnis, Krists Ezeriņš, Dmitrijs Ničipors, Gundars Vārna, Juris Pavlovs, Aņuta Kozlovska, Ivo Sestulis un rotas komandieris Ainars Arums. Komandieris šo uzvaru saņēma arī kā dzimšanas dienas dāvanu.

2. vietā ierindojās 3. rotas komanda, 3. - 1. rotas komanda, bet 4. - 2. rotas komanda. Apbalvošanā draudzīgi uz zoba tika vilkti 2. rotas volejbolisti, kuri savu "profesionalitāti" sporta laukumā centās pastiprināt ar psiholoģisko spiedienu uz pretiniekiem, tā vienu otru drusku sakaitinot. Bet omulīgo atmosfēru tas tikai darīja jautrāku.

Diemžēl šī laikam bija ZS 43. kājnieku bataljona pēdējā kausa izcīņa, jo zemessardzē paredzama reorganizācija.