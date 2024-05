Stirnas un aļņus liks mierā

Noslēgusies stirnu un aļņu medību sezona, un sveikā izkļuvušie, kā arī mednieku pasaudzētie dzīvnieki nu var rūpēties par savas saimes palielināšanos.

No 47 atļaujām aļņu medībām izmantotas 39, tajā skaitā nomedīti 8 teļi, 18 buļļi un 13 govis (39 procenti no nomedīto aļņu skaita). No 733 nomedījamām stirnām veicies nomedīt 701, tajā skaitā 491 stirnāzi un 210 kazas (30%).

Saldus virsmežniecības medību uzraudzības inženieris Aivars Bimšteins stāsta, ka 14. decembrī Zvārdē notikušas plašas vilku medības, kurās no 31 rajona medību formējuma piedalījušies 24 ar vairāk neka 300 medniekiem. veicās diviem vīriem - Alfrēdam Ūtēnam no kluba "Mētrāji" un Andim Balodim no kluba "Zvārde", bet neveicās izsprukt diviem pelēčiem. Virsmežniecība izsaka pateicību par aktivitāti visiem medību formējumiem, kuri piedalījās šajās vilku medībās. Šogad Saldus virsmežniecības teritorijā nomedīti 17 vilki, bet zināms, ka mežos ir vēl vismaz 6 bari ar 4 līdz 6 vilkiem katrā.

Aivars Bimšteins piebilst, ka nu ir īstais laiks ne tikai medīt, bet arī barot meža dzīvniekus, jo arvien grūtāk iegūt barību. Dzīvnieku piebarošanai īpaši nepieciešama sulīgā barība - bietes, kartupeļi. Saskaņojot ar mežu īpašniekiem, tajā skaitā ar "Latvijas valsts mežiem", nākamā gada cirsmās būtu jāzāģē apses, grāvjos jāizcērt kārkli, ar kuriem labprāt ziemā barojas meža zvēri.

Lauku māju saimnieki aicināti nelaist savus suņus klaiņot tālu ārpus lauku sētas, jo tie suņi, kuri atradīsies tālāk par 200 metriem no mājām, uzskatāmi par klaiņojošiem un medniekiem tiesības suni nošaut.

Vēl turpinās staltbriežu medības, līdz 1. februārim - arī mežacūku medības.