Jo lētāka prece, jo vairāk var pārdot

Ziema liek domāt gan par siltumu mūsu mājās, gan par tā apmaksu. Ir saprotams to iedzīvotāju sašutums, kuriem "piespiedu brīvprātīgi" jāpērk dārga p/u "Saldus siltums" prece, jo vairākums šo maksājumu var nokārtot ar grūtībām.

2002. gada 12. novembrī un 14. decembrī ir iesniegti Saldus domes deputātiem adresēti iedzīvotāju iesniegumi. Izmantojot iespēju, publicēju savu atbildi.

Izlasot 10. decembra "Saldus Zemē" rakstu par siltumapgādi un apmeklējot "Saldus siltuma" organizēto pasākumu 14. decembrī, sapratu, ka plaisa starp siltumražotāju un patērētājiem kļūst arvien plašāka un abu pušu dialogs nav iespējams, jo katrs runā savā valodā. Lielākā vaina par to jāuzņemas Saldus domes izpildvarai, kura šo procesu vairs nespēj kontrolēt un vadīt. Mans secinājums ir pavisam nepatīkams - pilsētas dome ir "zem "Saldus siltuma" tupeles", jo ir realizēti visi uzņēmuma iecerētie pasākumi bez analīzes un citu iespēju meklēšanas.

Ir jocīgi lasīt 10.decembra "Saldus Zemē", ka dzīvojamo māju īpašnieks un apsaimniekotāji nav vēlējušies uzņemties siltummezglu uzstādīšanu. Nekad nav bijis dialoga, kā sakārtot siltumapgādes saimniecību. Jābrīnās, kā "Saldus siltuma" vadītāji ir aizmirsuši, ka jau no padomju laikiem siltumapgādes ēku iekšējos tīklus apsaimniekoja viņu uzņēmums, jo tā bija vienota sistēma no katlu mājas līdz radiatoram dzīvokļos. Uzņēmuma direktoram tagad nebūtu jāuzsver, ka par visu māju tehniskām nepilnībām jāatbild mājas apsaimniekotājam ("Namu pārvaldei" un "Saldus namsaimniekam"), jo daudz ir pašu iepriekš nepadarītā. Patiesības labad jāsaka, ka pašlaik - 2,5 gadus pēc pārņemšanas - abiem apsaimniekotājiem būtu jābūt gan speciālistiem, gan plānam, kā mājas iekšējos tīklus sakārtot. Šaubos, vai domes izpildvara par to būs interesējusies un prasījusi konkrētību.

Iedzīvotāji jautā, kāpēc "Saldus siltums" neslēdz līgumu ar katru dzīvokļa īrnieku vai īpašnieku. Tas nav izdarīts tāpēc, ka dome nav prasījusi, bet, manuprāt, tiešs līgums būtu nepieciešams, jo ar to būtu izslēgta iespēja parādu dēļ nenoslēgt siltuma padevi visai mājai, kā tas notiek Rīgā. Gribu prognozēt, ka "Saldus siltums" uz to lēnām iet, jo no iekšējo tīklu apsaimniekošanas uzņēmums jau ir atbrīvojies, un 14. decembra tikšanās laikā L. Žutauts uz-svēra, ka viņu darīšana ir siltumu saražot un piegādāt. Te piebildīšu, ka Saldū māju apsaimniekošanā manuprāt ir labākais variants - iedzīvotājam ir viens uzņēmums, no kura prasīt atbildību, un nav jāzīlē, kura caurule kuram jāapsaimnieko.

Daudz neskaidrību iedzīvotājiem ir par ieguldītajām investīcijām. Domes lēmumi par tām vienmēr ir bijuši sasteigti. "Saldus siltuma" taktika bija vienkārša - projekts tiek iesniegts pēdējā brīdī ar piebildi - ja lēmums būs noraidošs, apkures nebūs. To nu deputāti nav gribējuši, un vajadzīgais roku skaits cēlās "par". Protams, ka viss ir likumīgi, jo dome lēma par savām dzīvojamām mājām, un, tā kā Saldus budžets nav tik bagāts, lai dotētu siltuma ražošanu, visas investīcijas ir iekļautas siltuma pašizmaksas aprēķinos. Un nav citas iespējas, kā apmaksāt investīcijas - tās ir jāapmaksā siltuma patērētājiem. Vērtējot no morāles viedokļa, investīciju ieguldīšanas process nav bijis ne lētākais, ne labākais.

Nepiekrītu iedzīvotāju iesniegumā minētajam MWh cenu kāpumam no 19 Ls uz 23,60 Ls, jo nevar salīdzināt cenu bez uzskaites ar cenu pie siltuma skaitītājiem (bez uzskaites patērētā siltuma daudzums bija izdomāts tā, lai iekasētu vajadzīgo naudas daudzumu). Atkārtošu sen zināmo, ka siltummezgls un skaitītājs nedod ekonomiju, bet parāda patieso izlietotā siltuma daudzumu. Salīdzināšu 1998./ 1999. gada apkures sezonu (kad tika uzstādīti siltuma skaitītāji) rādītājus ar 2001./2002. gadu. Šajā laikā ražošanas izmaksas samazinājušās par 15,5%, bet MWh cena samazinājusies par 4%. Starpība ap 11% ir kredīti un parādi. Rodas jautājums - kam bija vajadzīgas tādas investīcijas, ja solītā ekonomija ir tikai solījumi? Esmu skeptiski noskaņots par investīciju programmu, jo tā varbūt noder Dānijā, bet ne šobrīd Saldū. Pagājušā gadā zudumi ir bijuši lielāki par 26%, bet ārējo tīklu rekonstrukcija "Saldus siltuma" investīciju programmā paredzēta tikai 2004. gadā. Taču koģenerācijas stacijas būve 1,4 milj. latu vērtībā - jau nākamgad.

Jocīgi, ka tiek investēti līdzekļi siltuma ražošanai no koksnes, bet maksa nesamazinās. Ar nesapratni lasu, ka Skrundā, Rēzeknē tiek veikta katlu māju gazifikācija. Pretēja rīcība, kā Saldū.

Absurdi skan uzņēmuma vadītāja paziņojumi, ka nav iespējams nokārtot maksu par siltummezglu uzreiz bez aizdevuma procentiem, jo dome tā nav lēmusi. Dome to nekad nav aizliegusi, tas ir atkarīgs no uzņēmuma gribēšanas un varēšanas.

Šaubos, vai nepieciešams nomainīt visu "Saldus siltuma" vadību. Apkure un karstais ūdens vienmēr bijis un ir nodrošināts. Ne uzņēmums, ne tā speciālisti nav slikti. Es gribu teikt, ka Saldū siltumapgādes politika nav pareiza, jo uzņēmums diktē noteikumus savam īpašniekam un pasūtītājam.

Nobeidzot iznāk atgriezties pie sākumā minētās atziņas - nevar visu vainu uzvelt tikai "Saldus siltumam". Piemēram, pirms pašvaldību vēlēšanām siltuma cena netika paaugstināta politisku iemeslu dēļ, uzņēmumam radās parādi - "Saldus siltums" bija uz maksātnespējas robežas. Lai glābtu situāciju, dome piekrita jauna kredīta ņemšanai. Vienlaikus tika veikta arī siltummezglu uzstādīšanas izmaksu pārkreditēšana. Zināms, ka par kredītiem ir jāmaksā procenti. 2001. gada 1. decembrī par siltummezglu uzstādīšanu kredīta atlikums bija 153 126,72 Ls, bet 2002. gada 21. augustā - 160 476,48 Ls. Pieaugums ir 7349,76 Ls, kas ar domes deputātu vairākuma svētību jāmaksā siltuma patērētājiem.

Virsrakstā minēju vienkāršu biznesa atziņu, ka lētu preci var vairāk pārdot. Bet, tā kā tirgotājs ("Saldus siltums") ir viens, tad šo likumu var ignorēt, bet ar zaudējumiem gan pārdevējam, gan pircējiem.

P.S. 19. decembrī Saldus dome pieņēma lēmumu lūgt Liepājas sabiedrisko pakalpojumu regulatoru dot atzinumu par apstiprināto siltuma izmaksu likumību. Varu slēgt derības, ka atzinums būs pozitīvs.