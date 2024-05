Brocēnu deputāti iepriecina savus iedzīvotājus svētkos

Brocēnu novada domes sēdē, izskatot 50 darba kārtības jautājumus, plašākas diskusijas izraisījas tikai par diviem. Pārējos lēmumus deputāti pieņēma diezgan lielā vienprātībā.

Svētku priekšvakarā deputāti iepriecināja novada iedzīvotājus, kuru mājvieta šobrīd ir pansionāts vai bērnu nams. Bērnu namam "Rūķītis", kurā atrodas novada 20 bērni, piešķīra 200 Ls, pansionātam "Ābeles" (atrodas 10 novada pensionāri) - 100 Ls un pansionātam "Atpūtas" (9 pensionāri) - 90 Ls.

Nolēma palīdzēt nelaimē nokļuvušam novada iedzīvotājam, kam ārzemju brauciena laikā bija infarkts un viņš nokļuva vojevodistes slimnīcā Polijā. Tā kā šis cilvēks nebija apdrošināts, ārstēšanās un viņa transportēšanas izdevumi uz Rīgas slimnīcu jāsedz tuviniekiem. Deputāti atbalstīja saslimušā sievas lūgumu un nolēma no sociālā budžeta līdzekļiem apmaksāt piesūtītos rēķinus 717,12 Ls apmērā. 50% no šīs summas viņai gan būs 3 gadu laikā jāatmaksā, maksāšanu sākot 6 mēnešus pēc domes lēmuma.

Atteicās no pirmpirkuma tiesībām uz vienu nekustamo īpašumu Remtē un vienu - Blīdenē.

Nolēma bezstrīdus kārtībā iekasēt no SIA "Aigi" 232,83 Ls. Tik liels ir nekustamā īpašuma nodoklis, ko uzņēmums no 2001. gada 1. janvāra līdz 2002. gada 1. oktobrim nav samaksājis domei.

Sakarā ar saņemtajām 20 000 Ls investīcijām Brocēnu pilsētas sporta halles ģērbtuvju un jumta remontam koriģēja domes budžetu, par attiecīgo summu palielinot ieņēmumu un izdevumu sadaļas.

Diskusijas izraisījās, apspriežot lēmuma projektu par papildu līdzekļu piešķiršanu Remtes un Blīdenes pamatskolai Ziemassvētku pasākumu organizēšanai. Deputāte Maija Golubeva sacīja, ka izglītības komitejā nolemts papildu naudu nepiešķirt. "Ziemassvētki pēkšņi no debesīm nenokrita. Nauda tiem bija jāprasa jau martā, kad lēmām par domes budžetu," viņa pamatoja savu viedokli. Deputāts Anris Bitmanis aicināja naudu piešķirt: "Iedzīvotāji un deputāti no citām novada teritorijām vēl nav pieraduši pie jaunajām prasībām. Bet mēs gribam kā etalonu izmantot Brocēnus. Sociālie un ekonomiskie apstākļi Brocēnos, Remtē un Blīdenē vēl ilgi būs atšķirīgi, tāpēc nevaram visu mērīt pēc vienas mērauklas, mums jābūt taisnīgiem." Atbalstīt naudas piešķiršanu aicināja arī deputāti Jānis Sergejenko un Paulis Beinarovičs. Nolēma piešķirt no rezerves fonda katrai skolai 75 Ls.

Nolēma iznomāt SIA "Signets" bijušās kafejnīcas "Šahta" telpas (Brocēnu kultūras namā) kafejnīcas ierīkošanai.

Apstiprināja novembrī piešķirtos sociālos pabalstus 189 personām - kopsummā 2804,90 Ls. Saskaņā ar novada domes sociālās palīdzības noteikumiem pabalsti piešķirti 181 cilvēkam - kopsummā 2537,92 Ls. Sociālo jautājumu komitejas sēdē pabalsti piešķirti 8 personām - kopsummā 266,98 Ls.

Diskutēja par trīsistabu dzīvokļa piešķiršanu Brocēnos policistam, kas uz Brocēniem atnācis no Rīgas un strādā Brocēnu pilsētā par iecirkņa inspektoru. "Mēs piešķirsim dzīvokli, viņš to privatizēs, un tad Saldus policija šo policistu paņems pie sevis. Atkal būsim pie sasistas siles," teica P. Beinarovičs. Viņš šaubījās, vai Brocēnu iecirkņa inspektors pēc darba laika beigām brauks arī uz Remti un Blīdeni, ja būs nepieciešamība. Vairākums deputātu tomēr atbalstīja dzīvokļa piešķiršanu policistam, uzskatot par ieguvumu to, ka policists dzīvo un strādā novadā.

Pilnvaroja novada domes juristu Jāni Kaudzi pieņemt lēmumus par personas pieraksta anulēšanu saskaņā ar grozījumiem attiecīgos MK noteikumos.

Piešķīra pastāvīgā lietošanā vienu zemes gabalu Blīdenē, bet vienam zemes gabalam Blīdenē izbeidza zemes lietošanas tiesības. Samazināja zemes izpirkšanas maksu 2 personām.

Vienam iedzīvotājam atjaunoja politiski represētās personas statusu.

Pirms lēmuma projekta "Par sadarbību projekta "Kompleksa sporta būvju sakārtošana un izmantošana Saldus rajonā" īstenošanā" noklausījās domes izpilddirektora Ingemāra Harmsena informāciju. Viņš pastāstīja: "Lēmuma projektu saņēmām no rajona padomes, to izstrādāja padomniece ārējās sadarbības jautājumos Sarmīte Ozoliņa. Tā kā mūsu domes finansu komitejā radās daudz jautājumu, biju rajona padomē. Divās stundās noskaidroju, ka lēmuma projekta nosūtīšana mums bijusi kļūda. Brocēnu novada dome nav iekļauta rajona padomes projektā, jo mums esot savs projekts par olimpiskā centra veidošanu. S. Ozoliņa gan lūdza no mums tādu kā nodrošinājuma vēstuli, ka gadījumā, ja rajonam izdosies projektu īstenot un Jaunatnes olimpiskās spēles pie mums notiks, Brocēni neliegs savas sporta bāzes." Nekādu lēmumu šajā jautājumā nepieņēma.

Izmainīja novada domes nolikumu, palielinot zemes komisijas skaitlisko sastāvu. Tajā būs 4 locekļi.

Piekrita, ka domes priekšsēdētājs Arvīds Mēters no 23. decembra dosies kārtējā atvaļinājumā. Viņa pienākumus šajā laikā pildīs priekšsēdētāja vietniece Mirdza Dūklava.

Piešķīra 24 individuālā darba atļaujas. Vienai individuālā darba veicējai par 50% samazināja patenta maksu.