Tvan eglīšu un kadiķu vīraks

MAZĀKU VAI LIELĀKU? Pirms izvēlēties īsto, no visām pusēm tiek aplūkota ne viena vien eglīte. FOTO - ULDIS PŪCE

Šajās dienās jūtams, kā pilsētā ienāk mežs - ar zaļām eglītēm, priežu un kadiķu zariem, ar skuju un sveķu smaržu. Pat aukstā ziemas rītā jūtams, kā tirgū smaržo pēc meža svaiguma.

No 15 hektāru privātmeža Zirņu pagastā eglītes uz Saldu atvedis Uldis Čunčulis. Īpašu eglīšu plantāciju Ziemassvētkiem neesot, bet, retinot audzes, no nocirstajām eglītēm atlasa skaistākās pārdošanai. Šogad mežā sagriezti arī kadiķa zariņi, jo iepriekšējos gados cilvēki interesējušies, vai kāds nav atvedis. Kadiķa zari ilgi un labi turas Ziemassvētku kompozīcijās, bet daudzi ar kadiķa zariņiem izkvēpina no telpām visu slikto, kas tajās gada laikā sakrājies.

Uldis Čunčulis piebilst, ka citus gadus bijis liels pieprasījums pēc egļu zariem ar čiekuriem. Šogad tādu nav, jo eglēm šogad nav čiekuru ražas. "Ne jau katru gadu ir čiekuri. Gadās, ka tie ir divus gadus pēc kārtas, pēc tam vairākus gadus nav, bet es ceru, ka nākamgad čiekuri būs."

Uldis ir skolots mežinieks, viņa tēvs - pieredzējis mežkopis. Abu zināšanas tiekot liktas lietā privātmežā. Uldis smej, ka savureiz nākas arī pastrīdēties par mežu kopšanas jautājumiem, īpaši, kad jāizlemj, kurus kokus cirst, kurus atstāt, kur un ko stādīt. "Dabā nav etalona - jādara tikai un vienīgi tā, lai būtu pareizi. Nav divu vienādu audžu, nav divu vienādu koku, tādēļ ir labi, ka mums katram ir savs viedoklis. Izrunājamies un kopīgi izdomājam vislabāko risinājumu."

Ko mežkopis vēlētu tiem, kuri viņa gādātās eglītēs Ziemassvētkos iedegs svecītes? Noteikti cerību un ticību, ka nākamais gads būs labāks, dāsnāks, ražīgāks par šo.

"Es ceru, ka jaunā valdība spēs mainīt dzīvi uz labu, jo pats esmu vēlējis par partiju Jaunais laiks un par Repši. Tādēļ arī viņš ir savā ziņā atbildīgs arī manā priekšā par visu, ko dara un darīs," saka Uldis Čunčulis.