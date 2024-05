Rīgas pilī brocenieku Štenceļu ģimene - viskuplākā ģimene

20. decembrī Rīgas pilī bija svētki.

Ģimenes - stipras, pārliecinātas

Jau ceturto gadu Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga kopā ar dzīvesbiedru Imantu Freibergu aicināja 26 ģimenes no visas Latvijas kopā iedegt Rīgas pils Ziemassvētku eglīti. Šajos svētkos piedalīties aicināja arī broceniekus Sandru un Vilni Štenceļus ar viņu vienpadsmit atvasēm.

Pils ciemiņu uztraukumu izjuta arī preses pārstāvji, kas notikumus vēroja no malas. Dažas nelielas, bet visvairāk - kuplas ģimenes pieteica, un tās lēni devās pretī prezidentei. Viņa un Imants Freiberga kungs sarokojās ar ikvienu, iztaujāja, kā katru ģimenes locekli sauc, ar ko nodarbojas, ar visām ģimenēm kopīgi nofotografējās.

Pēc tam visi pulcējās zālē, kur noklausījās prezidentes uzrunu. Tai sekoja kvarteta koncerts a capella un apdāvināšana. Vēlreiz tika izsaukta katra ielūgtā ģimene, par to pateikti labi vārdi, un Valsts prezidenta kancelejas vadītājs Mārtiņš Bondars ģimenes pārstāvim pasniedza dāvanu. Baltajā maisiņā bija grāmata.

Visbeidzot, kad ciemiņi kopā ar Vairu Vīķi-Freibergu un Imantu Freibergu pie Rīgas pils sadevās rokās ap egli, tajā iedegās gaišas lampiņas. Šajā gaismā prezidente sacīja atvadu vārdus, vēlot laimīgi nokļūt katram savās mājās.

Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas uzruna

"Mīļie vecāki un bērni! Mans vīrs Imants un es priecājamies jūs sveikt šajā vakarā Rīgas pilī un caur jums sveikt visas latviešu ģimenes visās Latvijas malās. Paldies, ka atbraucāt uz šo pasākumu, daudzi no jums no tik ļoti tālām vietām. Paldies, ka braucāt pilnā sastāvā - tie, kas to varējāt. Es stādos priekšā, kā saģērbt septiņus, astoņus, deviņus, desmit, vienpadsmit bērnus svētku drānās, lai dotos ciemos uz pili, - tas vien jau ir varonīgs pasākums.

Bet it īpaši es novērtēju to, ko nozīmē audzināt ģimeni, vienalga, vai tā būtu maza vai liela. Vecākiem jau ar pirmo bērnu dzīvē sākas pavisam jauns posms. Ir jāatsakās no putna brīvības, kas bija vieniniekam, ir jāuzņemas saistības ar savu partneri. Tad, kad ierodas bērni, ir jāsaprot, ka bērna vajadzības stāv augstāk par pieaugušā ērtību un patiku, un iegribām, un diemžēl ne vienmēr katrs šai atbildībai ir gatavs.

Man ir ļoti skumji, zinot, ka Latvijā ir tik daudzi tūkstoši bērnu, kas skaitās bāreņi, bet kam vecāki vēl ir dzīvi, tikai nespēj vai nevar viņus aprūpēt. Un tādēļ it īpaši es vēlos pateikties visiem tiem vecākiem, kas ir uzņēmušies savus pienākumus, kas tos godam pilda, kam rūp savu bērnu veselība, labklājība un izglītība. Bet vēl vairāk - kas savā ģimenē viņiem spēj ieaudzināt mīlestību, uzticību, paļāvību sev, saviem spēkiem un nākotnei, jo tās pamatā ir vecāku uzticība bērniem, vecāku mīlestība.

Stiprā ģimenē ir stipri pieaugušie, tur aug labi pilsoņi valstij. Stipra ģimene ir valsts svarīgs balsts. Tādēļ šis pasākums šeit, prezidenta pilī, - kā mazs apliecinājums, cik ļoti šajā valstī mēs ģimenes novērtējam, cik ļoti tās valstij ir svarīgas. Es tikai varu novēlēt - lai mums valstī turpinās uzplaukums, labklājība un lai no gada uz gadu ģimenēs būtu vairāk ienākumu, lielāka rocība. Un tiem vecākiem, kas rūpējas par saviem bērniem, gādā, tas kļūtu mazāk par nastu, lai būtu vieglāk to darīt.

Visiem jums, kas esat šovakar atbraukuši, mīļš paldies par jūsu klātieni, novēlu jums visiem gaišus un priecīgus Ziemassvētkus. Daudz daudz laimes un prieka jaunajā gadā, un es zinu, ka jūsu laime un prieks jau ir garantēts jūsu ģimenē. Es tādēļ novēlu arī, lai jūsu ieceres piepildās, lai dzīvē viss iet uz priekšu. Visu labāko, un sveicieni jūsu radiem, kas palika mājās!"