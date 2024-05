Dzīvnieku patversmē

Next

SUNS, liela auguma, apmēram 2 gadus vecs, patversmē nokļuva 4. jūnijā. To atveda no Blīdenes pagasta, kur klīdis gar Doktorāta ēku. Vietējie iedzīvotāji stāstījuši, ka suni barojuši, jo tā saimnieks it kā esot aizbraucis uz ārzemēm un suni pametis. Patversmē vēl gaida suņa saimnieku.

MARTA, apmēram gadu veca liela auguma kucīte, īsā laikā patversmē nonākusi divreiz. Pirmoreiz 28. maijā, tad saimniece pēc tās ieradās. Otrreiz Martu uz patversmi atveda jau pēc divām dienām, 30. maijā, jo tā pie Cieceres internātpamatskolas rotaļājās ar bērniem. Tajā pašā dienā saimniecei paziņots, ka suns atkal ir patversmē, taču nedēļas laikā viņa par to nav interesējusies. Patversmē gaida Martas saimnieci, lai saprastu, kā rīkoties tālāk.

Patversme atrodas Saldū, Lielā ielā 83, telefons 63846885, 29391282, mājaslapa internetā www.salduspatversme.lv.