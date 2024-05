Jauno uzņēmēju palātai jauna vadība

Kalendārajam gadam noslēdzoties, Jauno uzņēmēju palātas Kurzemes nodaļā mainījušies vadītāji.

Nākamajā gadā JUP Kurzemes nodaļu vadīs Jānis Ozoliņš, viceprezidente būs Laura Zariņa, mantzinis - Eduards Šmits, bet ģenerālsekretāre - Sanita Musina.

"Jau kļuvis par tradīciju, ka JUP biedri Ziemassvētkos piedalās labdarības akcijā - iegādājas īpašas Ziemassvētku apsveikumu kartītes, ko sūtīt saviem klientiem un sadarbības partneriem. Daļa no ienākumiem, kas gūti no apsveikumu pārdošanas, tiks nodoti Bērnu klīniskajai slimnīcai jaunas aparatūras iegādei," pastāstīja līdzšinējais JUP Kurzemes nodaļas prezidents Gints Karols. "Šajā akcijā iesaistījās vairāki uzņēmumi, bet visvairāk kartīšu iegādājās SIA "Saldus ceļinieks", a/s "Saldus labība" un Zaļā aptieka."

Pārvēlēšanu sapulcē arī pārrunātas nākamā gada prioritātes, kam JUP biedri veltīs lielāku uzmanību. Turpmāk iecerēts vairāk mācīties - gan pašiem JUP biedriem, gan arī organizēt mācības plašākam interesentu lokam.