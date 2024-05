Deju kolektīvu koncertmeistarei jābūt īpaši pacietīgai

GRACIJA BLUMBERGA nu jau daudzus gadus ir koncertmeistare. Klavierpavadījums spēlēts dažādiem mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem. Jau 13 gadus viņa ir koncertmeistare horeogrāfes Ineses Bušas dažāda vecuma bērnu deju grupiņām. Šobrīd - Saldus kultūras nama "Dzīpariņam".

Ne vienreiz vien mēģinājumos esmu apbrīnojusi viņas pacietību, kad pēc dažām nospēlētām taktīm jāsāk no sākuma. Deju mācoties un slīpējot, kaut kas nemitīgi jālabo un jāmaina. "Mana darbiņa galvenais knifs ir piešaušanās," stāsta Gracija. "Ne visiem nervi tur šo raustīšanos, kad viena un tā pati deja jādrillē atkal un atkal - dažkārt stundu no vietas. Man nepatīk skatīties notīs. Kad iespēlējos un deju zinu no galvas, varu sekot līdzi tam, kas notiek uz skatuves, zinu, kurā vietā kā jāspēlē. "

Inese Buša smejas, ka Gracija izlutina kolektīvu vadītājus, ar kuriem kopā strādā, jo viņai nav jārāda un jāstāsta, kas un kurā brīdī jāspēlē. "Mēs abas esam tā sastrādājušās, ka Gracija var mani aizvietot, ja pati netieku uz koncertiem, kur uzstājas mūsu dejotāji," Inese slavē un piebilst, ka Gracija ir ļoti radoša un ieinteresēta rezultātos. "Kad mācu savas jaunrades dejas, dažkārt jūtu - kaut kas nav tā, kā gribētos. Tad Gracija paskatās no malas un dod tik trāpīgus padomus, ka prieks. Tā viņa palīdzējusi ne vienas vien manas dejas tapšanā."

Gracija protot uzlabot arī garastāvokli - kad visi noguruši, sāk spēlēt kādu padomju gadu pionieru maršu. Bērni neko tādu nav dzirdējuši, bet Inese un Gracija atceroties savus skolas gadus, un kļūstot jautri.

"Esmu bijusi koncertmeistare visu Saldus skolu pašdarbības kolektīvos," atceras pianiste. "Arī Druvā, Novadniekos, kur kādreiz bija labi dejotāji, kas tika arī uz Dziesmu un deju svētkiem. Savulaik spēlēju pie Veltas Lodiņas, kad viņa vadīja folkloras kopu "Metenītis" Saldus kultūras namā. Biju arī "Kursas" koncertmeistare. Spēlēts gan bērnu, gan pieaugušo deju kolektīviem. Jā, un ne tikai dejotājiem, arī ansambļiem un Saldus Tautas teātrim režisores Birutas Baumas laikā. Ar skolotāju Strazdiņu, kad viņš vadīja ansambļus, vienulaik bijām "kā salaulāti". Saldus kultūras namā esmu kā mēbele - mainījušies kolektīvi un vadītāji, nemainīga esmu vienīgi es.

Ar Inesi iesāku sadarboties, kad viņa mācīja savu pirmo deju kolektīvu Sātiņu skolā. Man patīk, ka viņa nestrādā tukšgaitā, mēģinājumos viss iet no rokas. Nereti esmu aizgājusi no kāda kolektīva tāpēc, ka nesaprotos ar tā vadītāju. Inese un es esam kā viens vesels. Dejotāji mūs abas sauc par skolotājām. Es gan tiešam arī esmu skolotāja, jo strādāju par mūzikas skolotāju un ārpusklases darba organizatori Kurzemītes skoliņā."

Koncertmeistares stāžs Gracijai sācies, kad viņa vēl mācījusies 6. klasē un mūzikas skolā pie skolotājas Dzintras Hafneres. Pēc tās beigšanas iestājusies Liepājas mūzikas vidusskolā (tagadējā koledža), bet to neesot pabeigusi. Apprecējusies un vēlāk beigusi Liepājas Pedagoģisko institūtu. Koncertmeistares praktiskās iemaņas apgūt gājusi pie Ilmāra Vicinska. Gracija pati nekad tautisko deju kolektīvos neesot dejojusi, toties tagad dejojot meita. "Man patīk tautiskās dejas, ir dažas īpaši mīļas - piemēram, "Gatves deja", "Rucavietis"," tā Gracija. "Vienmēr gribējies pamēģināt, kā tas ir - dejot kolektīvā. Un Inese man ļāvusi to izmēģināt dejā "Vār\', māmiņa, piena putru". "

Gracija Blumberga saka, ka esot laimīgs cilvēks, jo gandrīz vienmēr bijusi izvēle - kur spēlēt, darbs nav bijis jāmeklē.

Kā ģimene iztiek, kad viņas vakaros nav mājās? Ar to vīrs esot rēķinājies, jau precoties. Kad dēlam palikuši 12 gadi, piedzimusi meitiņa. Puikam nācies šad tad pieskatīt mazo māsiņu, un tas viņam ne visai paticis. "Tad abi aprunājāmies - lai būtu naudiņa, mammai jāstrādā pa vakariem, jo gribas taču nopirkt to, to vai šito," stāsta Gracija. "Dēls saprata, un vairs nebija nekādas činkstēšanas. Plus manam vakaru darbam - bērni auga patstāvīgi, paši piešuva pogas, sameklēja ledusskapī ko ēdamu."

Inese saka, ka esot strādājusi arī ar citiem koncertmeistariem - salīdzināt nevarot ar Graciju. "Viņa ir mans palīgs visā - meitenēm pat bizes pirms uzstāšanās pinusi ..."