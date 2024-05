"Brocēnu novadā nav nomaļu, visur ir centrs."

Pagājušā gada nogalē Ministru kabinets akceptēja Brocēnu novada izveidošanu. Pirmajā dzimšanas dienā - intervija ar novada domes priekšsēdētāju ARVĪDU MĒTERU.

Kas ir mainījies gada laikā, kopš izveidots Brocēnu novads?

- Ja skatās no iedzīvotāju viedokļa - nekas īpaši jau nav mainījies. Pašvaldībai pirmais gads bija sakārtošanas gads. Brocēnu, Blīdenes un Remtes pozīcijas līdz apvienošanai nebūt nebija līdzīgas. Taču apvienotā saimniecība bija jāsakārto iespējami ātrāk.

Bija grūtāk risināt ar komunālo saimniecību saistītos jautājumus - ēku apsaimniekošana, ūdensapgāde un kanalizācija. Blīdenē, Remtē, Brocēnu lauku teritorijā šogad jau izdarījām lielu darbu. Ūdens nav kļuvis tīrāks, bet šī sistēma sakārtota vismaz tiktāl, lai ūdeni vispār varētu piegādāt.

Vēl būs jāpaiet vairākiem gadiem, lai kārtīgi izremontētu Blīdenes un Remtes skolas. Abām skolām finansējums tagad ir lielāks. Brocēnu pašvaldība izsenis lielu uzmanību pievērsusi izglītībai, tā turpināsies arī novadā. Cenšamies nopirkt nepieciešamās mācību grāmatas, lai vecākiem katrs mācību gads nesāktos ar šoku.

Remtes skolas ēka ir arhitektūras piemineklis, tāpēc vispirms jāizstrādā projekts, kas jāsaskaņo attiecīgajās instancēs. Blīdenes skolā kosmētiskais remonts ilgstoši nav veikts, būs jāiegulda lieli līdzekļi, lai šeit visu sakārtotu.

Esam nopirkuši autobusu, ar kuru uz skolu un no tās ved Remtes bērnus. Autobuss veic reisus arī no Remtes uz Brocēnu vidusskolu un pieķer arī Brocēnu lauku teritoriju, kur satiksmes autobuss nekursē. Visā novada teritorijā vēl pilnībā nav atrisināts jautājums par bērnu nokļūšanu uz skolu. Taču mēs strādāsim, lai visiem skolēniem būtu iespēja nokļūt skolā, nemērojot kājām daudzus kilometrus. Par aizvešanu viņi neko nemaksā, to sedz pašvaldība.

Vai pašvaldība atbalsta arī kultūru?

- Mēs daudz strādājam, lai piesaistītu projektu līdzekļus. Bibliotēkas te ir visaktīvākās. Brocēnu bibliotēkai katru gadu devām naudu jaunu grāmatu iegādei, to dabūja arī pārējās novada bibliotēkas. Blīdenes bibliotēkai tik daudz naudas līdz šim netika dots. Remtes klubā izremontējām sanitāros mezglus - tas tur nebija darīts gadu desmitiem.

Vai jaunā novada teritorijas iedzīvotājiem ir radusies kopības izjūta - mēs visi esam viena novada cilvēki, un pasākumi, kas tiek rīkoti, piemēram, Brocēnos attiecas arī uz mums.

- Lai tiešām rastos kopības izjūta, jāpaiet ilgākam laikam. Mums nav lielas zāles. Vairāk cilvēku kopā var sanākt vienīgi Remtē. Taču arī pasākumu rīkotājiem vairāk par to jādomā. Brocēnu kultūras darbinieki bija pieradināti pie naudas, tāpēc daudz neuztraucās, vai pasākumi izdodas vai nē. Taču, ja naudu iedod, bet cilvēki uz pasākumu nenāk, kaut kas nav kārtībā.

Nevar gadu no gada tikai ar trafareto vien - koncerts, teātris, danči. Savu reizi nepieciešami arī tie, taču tikai viens un tas pats cilvēkiem apnīk. Ir jānāk jaunām idejām. To laikam mūsu kultūras cilvēkiem mazliet pietrūkst. Vietējie pasākumi it kā notiek, bet plašākā mērogā - novadā - vēl maz. Nav jau tiem obligāti jānotiek Brocēnos, tos var organizēt jebkurā novada vietā. Taču pasākumiem jābūt piesaistošiem, lai cilvēki uz tiem gribētu nākt. Ja tā būs vienreiz, nākamajā reizē būs vēl vairāk cilvēku, bet nākamo pasākumu viņi jau paši pieprasīs. Tā, manuprāt, būtu jāstrādā pasākumu organizēšanā, lai novada cilvēki vairāk gribētu būt kopā.

Novada sporta svētki manā skatījumā ļoti labi izdevās, kaut laiks bija šausmīgi slikts. Skaistākā laikā būtu vēl vairāk skatītāju.

Būs projekti arī komunālās saimniecības sakārtošanai?

- Ir jautājumi, kurus var atrisināt arī bez projektiem. Pašlaik tiek sakārtota atkritumu izvešana.

Domes sēdē noraidīja vienotas īres vai apsaimniekošanas maksas noteikšanu visā novada teritorijā. Remtē un Blīdenē tās ievērojami paaugstinātos. Domāju, ka nākamgad mēs pie šī lēmuma tomēr atgriezīsimies, jo no budžeta nav jāsedz ēku uzturēšana.

Ūdens un kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanu nodevām "Brocēnu siltumam" - uzņēmums apkalpo visus, kur ir centralizētā ūdens padeves un kanalizācijas sistēma. Lielus līdzekļus ieguldījām, lai daudzmaz sakārtotu attīrīšanas iekārtas Remtē un Blīdenē, arī Brocēnu lauku teritorijā.

Kopā ar citām pašvaldībām pieteicāmies Eiropas Savienības finansētā izpētes projektā par ūdensapgādes un kanalizācijas sakārtošanu. Palikām sešiniekā, kurā šī izpēte notiks. Nesen Rīgā parakstīju līgumu. Tas atvieglos mūsu darbu, jo būs arī piesaistīti līdzekļi no malas.

Vai novada iedzīvotāji psiholoģiski spēj pieņemt to, ka teritotrija tagad lielāka un arī jādomā plašākā mērogā?

- Nedomāju, ka līdz ar novada izveidošanu uzreiz būs manāma ļoti krasa dzīves līmeņa uzlabošanās un debesmanna nokritīs no debesīm. Strādājot pamazām, bet nepārtraukti un pārdomāti, darbs nesīs augļus. Esmu novērojis, ka ar cilvēkiem ir tā - tikko viņiem kaut ko uzlabo, viņi to ātri aizmirst, viņiem jau vajag nākamo un aiznākamo uzlabojumu. Varbūt pēc 5 vai 6 gadiem novada iedzīvotāji izjutīs, kāpēc tāda apvienošanās bija vajadzīga. Nākamajās pašvaldību vēlēšanās mūs novērtēs smalki - vai no apvienošanās un mūsu darbības būs bijis kāds labums vai nē.

Viens otrs varbūt arī sacīs, ka dzīve novadā kļuvusi sliktāka. Piemēram, sociālo palīdzību katrā pašvaldībā piešķīra citādāk. Blīdenē nekādu noteikumu nebija, katru iesniegumu skatījās individuāli. Ja nauda bija - deva. Remtē bija sava noteikta kārtība. Varbūt tur palīdzēja arī tādai iedzīvotāju grupai, kam nu saskaņā ar vienotiem noteikumiem vairs nepalīdzam. Blīdenē cilvēki atkal ir ieguvēji, jo viņiem šādas stabilas sistēmas nebija. Tātad - kaut kas ir iegūts, kaut kas - zaudēts. Vēl varētu būt jautājums par Blīdenes dzimtsarakstu nodaļu, taču tas nebija mūsu, bet gan Tieslietu ministrijas lēmums, ka šeit nodaļa nevar būt. Šis ir vienīgais pakalpojums, kas mazliet attālinājās no cilvēkiem.

Jūs pieņemat cilvēkus arī Remtē un Blīdenē. Par ko viņi runā ar novada domes priekšsēdētāju? Vai tas būtiski atšķiras no tā, kāpēc pie jums nāk brocenieki?

- Remtē cilvēki nāk mazāk, bet Blīdenē - diezgan daudzi. Iedzīvotāji stāsta, kas viņiem uz sirds - ģimenes lietas, sociālos apstākļus, runā arī par zemes jautājumiem un reformas nepilnībām, par lauku ceļiem. Brocēnu pilsētā iedzīvotājus vairāk uztrauc siltumapgāde, ūdens nodrošināšana, klaiņojoši suņi un kaķi. Esmu novērojis, ka laucinieki ir noslēgtāki. Viņi ciešas, ciešas, un tikai tad, kad sirds ir galīgi pilna, nāk runāt.

Tuvākajā laikā mums būs nopietni jāstrādā, lai pārveidotu sociālo dienestu. Manuprāt, sociālajam darbiniekam pašam vairāk jāiet pie cilvēkiem, nevis otrādi. Jāmaina šī dienesta būtība, jo tā nav tikai vieta, kur atnākt paprasīt pabalstu.

Jums ir daudz deputātu - 23. Taču jūsu domes sēdes var vērot ar apbrīnu. Jūtams, ka deputāti viens otram uzticas, ka viņiem galvenais ir, ko ar konkrēto lēmumu iegūs novada iedzīvotāji. Kā tas panākts?

- Ja jāsaka godīgi, es sākumā domāju, ka ies ļoti grūti. Pēc gada esmu sapratis, ka daudz vieglāk ir strādāt ar 23 deputātiem nekā ar 11, kas bija Brocēnu domē. Tagad mums nav izteiktas opozīcijas. Uzklausām visus priekšlikumus un, ja tie ir vislabākie, par tiem arī nobalso. Viss notiek demokrātiski. Komitejās dažkārt arī daudz diskutējam, kamēr nonākam pie vienota viedokļa. Ir jau arī tādi, kurus ne ar ko nevar pārliecināt, taču viņu ir mazākumā.

Lemjot ir svarīgi, lai deputāts saprastu, par ko viņš balso. Ļoti priecē, ka deputāti iedziļinās ne tikai savas bijušās pašvaldības teritorijā risināmajos jautājumos, bet viņus interesē dzīve visā novadā. Mums ir ļoti labi deputāti.

Ir dzirdēts, ka Mēters ir autoritārs vadītājs. Vai tas tiesa?

- Esmu šāda režīma piekritējs. Jo cilvēku labā jāpieņem arī tādi lēmumi, kur nedrīkst piekāpties. Taču nevar teikt, ka es pilnīgi ignorēju citus priekšlikumus. Ja tie ir labi un saprātīgi, varu atkāpties arī no saviem sākotnējiem uzskatiem. Gara un bezjēdzīga runāšana mūsu domes sēdēs nenotiek. Ja jāskata 50 jautājumi, tad jau mēs sēdētu līdz pusnaktij.

Vai esat runājuši arī par nākamā gada prioritātēm? Un vai uzsakatāt, ka tādas vietējai pašvaldībai nepieciešamas?

- Vēl neesam, bet deputāti par tām domā. Tik liela budžeta, kāds bija šogad ar dotācijām, vairs nebūs. Ja nav noteiktas prioritātes, pašvaldība nevar ne attīstīties, ne ko sakārtot. Jā, ir stingri jākontrolē budžeta naudas izlietojums tām iestādēm, kam šis nav prioritārais gads, - lai tās tērē tikai pašam nepieciešamākajam. Taču pārējo naudu tad var izmantot prioritārās nozares attīstībai.

Jūs esat pagaidām vienīgais novads rajonā. Kāpēc citas pašvaldības negrib apvienoties?

- Viens no kritērijiem, kāpēc mums tik salīdzinoši vienkārši veicās, bija tas, ka Brocēni bija bagātāki. Otrs - mums labvēlīgais ģeogrāfiskais stāvoklis. Es domāju, ka, pirms vispār sākt sarunas, nevar strikti nostāties - centrs būs pie mums, un mēs būsim galvenie. Saprotu, ka cilvēkiem psiholoģiski ir grūti pateikt, ka novadā vairs nebūs viņu vēsturiskā nosaukuma. Taču tas nav galvenais. Kad piesēžas pie sarunu galda, visu pārrunā un saliek pa plauktiņiem un pēc tam to ievēro, tad pašvaldības var saprast viena otru.

Varbūt visiem nemaz nav jāapvienojas?

- Tagad jūtam, ka, rakstot projektus, ir lielākas iespējas. Esam arī izjutuši, ka uz mums pavisam savādāk skatās, jo esam lielāka pašvaldība. No sava kopējā budžeta varam atļauties lielāku līdzfinansējumu un līdz ar to arī varam iesaistīties lielāka mēroga projektos. Šogad no dažādiem projektiem papildus būsim piesaistījuši apmēram 300 000 latus. Tas ir liels atspaids budžetam, ko nu var vairāk izmantot attīstībai.

Kā vērtējat, ka vienotā izpētes projektā piedalās gandrīz visas rajona pašvaldības un ka otru novadu izveido rajona robežās?

- Es domāju, ka bez Brocēnu novada rajonā būtu jāizveido vēl vismaz divi novadi. Es būtu pret viena novada izveidošanu rajona robežās, jo tas būtu liels monstrs. Man kā novada domes priekšsēdētājam patīk tikties ar cilvēkiem tuvāk viņu dzīvesvietai. Lai varētu spriest, vai viss ir pareizi, vai darbinieki izvietoti optimāli, vai budžeta naudu tomēr neizlietot savādāk, nekā sākotnēji iecerēts, novada teritorija bieži arī jāizbraukā. Brocēnu novadā nav nomaļu. Lielā teritorijā diezin vai tā būtu. Brocēnu novads varbūt ir mazliet par mazu, vēl kāda pašvaldība varētu nākt klāt, bet ne vairāk.

Tātad - ja kāda pašvaldība pēkšņi gribētu pievienoties jūsu novadam...

- Mēs neesam pateikuši, ka nevienu vairs nepieņemsim. Esam atvērti un labprāt sēstos pie sarunu galda, ja kāds izteiktu šādu vēlmi.

Vai kāda no mūsu rajona pašvaldībām ir braukusi pie jums ciemos, lai izpētītu jūsu pieredzi?

- Nīgrandnieki bija atbraukuši. Ar pārējām - cik iznāk parunāties rajona padomē. Toties pie mums ir braukušas pašvaldības no daudzām citām Latvijas vietām, īpaši - no Latgales. Vienubrīd mēnesī vismaz vienas pašvaldības pārstāvji atbrauca interesēties, kā mēs strādājam. Priecē, ka jau izveidotie novadi vēlas pārņemt mūsu pieredzi. Līvānu novads pārveidojas. Redzēju viņu nolikumu, tajā tagad ir daudzas iestrādes, kā mums.

Jūs nebaida, ka Brocēnu novadu varētu pievienot Saldus novadam?

- Kad mēs, novadu vadītāji, pēdējoreiz tikāmies ar jauno īpašo uzdevumu ministru reģionālās attīstības un pašvaldību lietās Ivaru Gateru, viņš apsolīja, ka tas netiks uzspiests. Ja atbilst visi likumā noteiktie novada parametri, novads varēs palikt tāds, kāds ir izveidots. Mēs atbilstam likumā noteiktajiem novada kritērijiem.

Vai arī jums pašam šī gada laikā nācies ko mainīt savā darbā?

- Kādreiz uzskatīju, ka man daudz kas ir skaidrs. Tagad uzskati ļoti mainījušies. Brīvā laika palicis mazāk, darba diena - garāka. Grūti, ja visās trijās novada vietās kaut kas notiek, un visur esmu aicināts kā pašvaldības vadītājs. Piemēram, 1. septembrī. Cilvēki vēl skatās - redz, priekšsēdētājs viņus vairāk ciena, ja jau aizbraucis pie viņiem, bet mums atsūtījis tikai vietnieku. Ar laiku droši vien pieradīs, bet tagad ir trīs iestādes, trīs vadītāji, trīs personības - kam dot priekšroku? Tā kā šogad Brocēnu vidusskolā pabeidza lielo projektu, pirmajā skolas dienā biju tur. Šogad pirmā skolas diena Blīdenē bija 1. septembrī, bet Brocēnos 2., varēju tikt uz abām. Vēl neesmu bijis Remtē.

Kā vienu no svarīgākajiem apvienošanās argumentiem reformas izstrādātāji min naudas ietaupījumu uz administrācijas izdevumu rēķina. Vai esat daudz ietaupījuši?

- Nedrīkst apgalvot, ka apvienojoties varēs ietaupīt uz šiem izdevumiem. Ja kāds ietaupa, viņš attālina pakalpojuma sniegšanu no iedzīvotājiem. Varējām jau izdarīt tā, ka viss atrodas tikai Brocēnos, tad nāktu arī mazāk cilvēku. Bet pašvaldība jau ir domāta cilvēkiem, nevis cilvēki - pašvaldības administrācijai. Tāpēc uz šiem izdevumiem mēs negrasāmies ietaupīt. Jātaupa tur, kur ietaupījums cilvēkiem var dot kādu labumu. Nevis pievienotajā teritorijā atstājam tikai vienu cilvēku, un, ja viņš saslimst vai kādu citu iemeslu dēļ nevar būt darbā, tad nav neviena, pie kā šīs teritorijas cilvēkiem griezties.

Nākamais gads mums būs smags, jo, ieviešot modernās informācijas tehnoloģijas, pašvaldības darbniekiem būs daudz jāmācās. Modernās tehnoloģijas ir nepieciešamas, lai nebūtu nedēļām jāgaida, kad pašvaldības ierēdnis beidzot sameklēs atbildi uz cilvēku jautājumu.

Ko vēlat novada iedzīvotājiem un saviem kolēģiem pašvaldībās jaunajā gadā?

- Sava novada iedzīvotājiem - labu veselību, saticību, izprast vienam otru, nestāvēt malā, nebūt vienaldzīgiem. Pašvaldību kolēģiem - būt drošākiem. Katrs nezināmais sākumā liekas grūts, bet vispirms - nemeklējiet 100 iemeslus, kāpēc kaut ko varētu nedarīt. Labāk vispirms izsvērt 100 iemeslus, kāpēc tas būtu jādara.